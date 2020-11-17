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Пирог с начинкой — быстро и просто!

Хотите немного разнообразия? Приготовьте разноцветный пирог с начинкой. Быстро и несложно.

Пирог с начинкой: Приготовление

время приготовления полтора часа

Пирог с начинкой — быстро и просто!

  • Взять яйца. Подержать при комнатной температуре.
  • Затем отделить желтки от белка.
  • Достать маргарин из холодильника и подождать, пока он не размягчится.
  • Муку пропустить через сито.
  • Уксусом погасить соду.
  • Все хорошенько перемешать.
  • Желтки взбить с сахаром и добавить в полученную массу.
  • Нужно тесто разделить на три равные порции.
  • Одну из них смешать с какао и положить в холодильник на полчаса.
  • Затем достать и раскатать так, чтобы затем положить в противень.
  • Оставшиеся белки взбить до получения пышной пены. После продолжать взбивать и постепенно добавлять в них сахар и кисель.
  • Вторую порцию теста выложить на противень.
  • Противень предварительно смазать любым растительным маслом.
  • Поверх выложить джем и выровнять его по пласту.
  • После положить пласт теста с какао.
  • Следующим слоем выкладываем белки с киселем.
  • Оставшееся тесто раскрошить руками и выложить верхним слоем.
    Поставить режим духовки на 180°С. Положить туда противень.
  • Подождать 50 минут и вынуть пирог из духовки.
  • Выложить пирог на большое плоское блюдо и украсить мятой.

Пирог с начинкой

Ингредиенты для пирога с начинкой

Для теста:

  • мука – 400 — 450 г
  • маргарин – 250 г
  • Желтки – 4 шт.
  • Сахар – 50 г
  • какао – 30 г
  • Гашеная сода – 1 ч. л.
  • Любое растительное масло

Для начинки:

  • джем – 150 — 200 г
  • Белки – 4 шт.
  • Сахар – 130 г
  • сухой кисель – 90 г

Кушайте на здоровье!

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