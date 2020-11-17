Пирог с начинкой — быстро и просто!

Хотите немного разнообразия? Приготовьте разноцветный пирог с начинкой. Быстро и несложно.
Пирог с начинкой: Приготовление
время приготовления полтора часа
- Взять яйца. Подержать при комнатной температуре.
- Затем отделить желтки от белка.
- Достать маргарин из холодильника и подождать, пока он не размягчится.
- Муку пропустить через сито.
- Уксусом погасить соду.
- Все хорошенько перемешать.
- Желтки взбить с сахаром и добавить в полученную массу.
- Нужно тесто разделить на три равные порции.
- Одну из них смешать с какао и положить в холодильник на полчаса.
- Затем достать и раскатать так, чтобы затем положить в противень.
- Оставшиеся белки взбить до получения пышной пены. После продолжать взбивать и постепенно добавлять в них сахар и кисель.
- Вторую порцию теста выложить на противень.
- Противень предварительно смазать любым растительным маслом.
- Поверх выложить джем и выровнять его по пласту.
- После положить пласт теста с какао.
- Следующим слоем выкладываем белки с киселем.
- Оставшееся тесто раскрошить руками и выложить верхним слоем.
Поставить режим духовки на 180°С. Положить туда противень.
- Подождать 50 минут и вынуть пирог из духовки.
- Выложить пирог на большое плоское блюдо и украсить мятой.
Ингредиенты для пирога с начинкой
Для теста:
- мука – 400 — 450 г
- маргарин – 250 г
- Желтки – 4 шт.
- Сахар – 50 г
- какао – 30 г
- Гашеная сода – 1 ч. л.
- Любое растительное масло
Для начинки:
- джем – 150 — 200 г
- Белки – 4 шт.
- Сахар – 130 г
- сухой кисель – 90 г
Кушайте на здоровье!
Свежие комментарии