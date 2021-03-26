Блюдо из картошки Колдунчики. Это белорусское блюдо я научилась готовить совсем недавно. Вкусные, с начинкой и заходят на ура

Блюдо из картошки Колдунчики. Это такие вкусные, ароматные, и с самой различной начинкой — котлетки.
Блюдо из картошки Колдунчики: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (одна) ст. ложка — крахмала
- 3 (три) шт — вареных яиц
- зеленый лук
- укроп
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Картофель натрите на мелкой терке, немного присолите и оставьте, чтобы собралась жидкость. Сцедите жидкости и отожмите массу. Натрите лук на терке и смешайте с картофельной массой. Смешайте с яйцом и крахмалом
- Добавьте соль, перец и специи, перемешать
- Для начинки мелко нарежьте яйца, зелень, смешайте и посолите. Можно сделать начинку грибную, из фарша, ветчины и т.д. Сформируйте котлеты с начинкой, обжарьте с двух сторон на растительном масле. Для подачи сделайте соус из грибов или подавайте с мясным бульоном. Очень вкусно получается. Блюдо из картошки Колдунчики удалось на славу. Деткам такая еда уж точно придется по душе. Да и взрослым тоже, это я гарантирую! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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