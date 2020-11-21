Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный

Возьмите на заметку и обязательно приготовьте очень быстрый и вкусный Салат с крабовыми палочками и яйцом.

Салат с крабовыми палочками и яйцом

История возникновения этого салата неоднозначна и имеет множество вариаций. По одной из гипотез этот салат изначально стал пользоваться популярностью как крабовый салат Луи, названного так в честь французского короля Людовика XIV, который был большим любителем разных деликатесов.

Ниже приводим быстрый рецепт одного из таких салатов.

Салат с крабовыми палочками и яйцом, нужно

три яйца

триста граммов крабовых палочек

два болгарских сладких перца

один лук-порей

по половине пучка укропа и петрушки

соль – по вкусу

две столовые ложки майонеза

Как же готовить вкусный салат из крабовых палочек:

Яйца помыть, залить подсоленной водой и сварить вкрутую.

Сваренные вкрутую яйца остудить, почистить и порезать небольшими кубиками. Отправить в отдельную емкость.

Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре части, а затем порезать небольшими кубиками. Отправить к яйцам.

Перец помыть, просушить, удалить плодоножку и семена, а затем нарезать небольшими кусочками.

Добавить в миску с яйцами и крабовыми палочками.

Лук-порей помыть и порезать тонкими полосочками. Отправить в ту же миску.

Отправить в ту же миску. Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.

Посолить, заправить майонезом и все тщательно аккуратно перемешать.

Вот и все, наш быстрый вкусный салат из крабовых палочек готов. Благодаря красному перцу салат приобретает легкость, становится хрустящим и сочным.

Положите салат в красивую салатницу и подайте на стол. Такой салат можно подать и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к какому-нибудь гарниру.

При виде такого яркого, красивого салата с крабовыми палочками у Вас обязательно разыграется аппетит.

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Видео

Так что, давайте скорее к столу и приятного Вам аппетита!