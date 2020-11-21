Возьмите на заметку и обязательно приготовьте очень быстрый и вкусный Салат с крабовыми палочками и яйцом.
Салат с крабовыми палочками и яйцом
История возникновения этого салата неоднозначна и имеет множество вариаций. По одной из гипотез этот салат изначально стал пользоваться популярностью как крабовый салат Луи, названного так в честь французского короля Людовика XIV, который был большим любителем разных деликатесов.
Ниже приводим быстрый рецепт одного из таких салатов.
Салат с крабовыми палочками и яйцом, нужно
- три яйца
- триста граммов крабовых палочек
- два болгарских сладких перца
- один лук-порей
- по половине пучка укропа и петрушки
- соль – по вкусу
- две столовые ложки майонеза
Как же готовить вкусный салат из крабовых палочек:
- Яйца помыть, залить подсоленной водой и сварить вкрутую.
- Сваренные вкрутую яйца остудить, почистить и порезать небольшими кубиками. Отправить в отдельную емкость.
- Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре части, а затем порезать небольшими кубиками. Отправить к яйцам.
- Перец помыть, просушить, удалить плодоножку и семена, а затем нарезать небольшими кусочками.
- Добавить в миску с яйцами и крабовыми палочками.
- Лук-порей помыть и порезать тонкими полосочками. Отправить в ту же миску.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
- Посолить, заправить майонезом и все тщательно аккуратно перемешать.
Вот и все, наш быстрый вкусный салат из крабовых палочек готов. Благодаря красному перцу салат приобретает легкость, становится хрустящим и сочным.
Положите салат в красивую салатницу и подайте на стол. Такой салат можно подать и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к какому-нибудь гарниру.
При виде такого яркого, красивого салата с крабовыми палочками у Вас обязательно разыграется аппетит.
Салат с крабовыми палочками и яйцом: Видео
Так что, давайте скорее к столу и приятного Вам аппетита!
Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный - На Кухне
Возьмите на заметку и обязательно приготовьте очень быстрый и вкусный Салат с крабовыми палочками и яйцом.
Время подготовки: PT
Время готовки: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии