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Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный

Возьмите на заметку и обязательно приготовьте очень быстрый и вкусный Салат с крабовыми палочками и яйцом.

Салат с крабовыми палочками и яйцом

История возникновения этого салата неоднозначна и имеет множество вариаций. По одной из гипотез этот салат изначально стал пользоваться популярностью как крабовый салат Луи, названного так в честь французского короля Людовика  XIV, который был большим любителем разных деликатесов.

Ниже приводим быстрый рецепт одного из таких салатов.

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный

Салат с крабовыми палочками и яйцом, нужно

  • три яйца
  • триста граммов крабовых палочек
  • два болгарских сладких перца
  • один лук-порей
  • по половине пучка укропа и петрушки
  • соль – по вкусу
  • две столовые ложки майонеза

Как же готовить вкусный салат из крабовых палочек:

  • Яйца помыть, залить подсоленной водой и сварить вкрутую.
  • Сваренные вкрутую яйца остудить, почистить и порезать небольшими кубиками. Отправить в отдельную емкость.
  • Крабовые палочки разрезать вдоль на четыре части, а затем порезать небольшими кубиками. Отправить к яйцам.
  • Перец помыть, просушить, удалить плодоножку и семена, а затем нарезать небольшими кусочками.
  • Добавить в миску с яйцами и крабовыми палочками.

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный

  • Лук-порей помыть и порезать тонкими полосочками.
    Отправить в ту же миску.
  • Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Посолить, заправить майонезом и все тщательно аккуратно перемешать.

Вот и все, наш быстрый вкусный салат из крабовых палочек готов. Благодаря красному перцу салат приобретает легкость, становится хрустящим и сочным.

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный

Положите салат в красивую салатницу и подайте на стол. Такой салат можно подать и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к какому-нибудь гарниру.

При виде такого яркого, красивого салата с крабовыми палочками у Вас обязательно разыграется аппетит.

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Видео

Так что, давайте скорее к столу и приятного Вам аппетита!

Салат с крабовыми палочками и яйцом: Очень быстрый потрясающе вкусный - На Кухне

Возьмите на заметку и обязательно приготовьте очень быстрый и вкусный Салат с крабовыми палочками и яйцом.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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