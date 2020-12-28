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3 полезных завтраков: вкусно, быстро и полезно!

3 полезных завтраков! Каждое утро при пробуждении думаешь, а что же приготовить мужу, детям, да и себе тоже на завтрак. Предлагаем вам топ 3 рецепта наиболее полезных завтраков: гречневая каша с молоком, салат из авокадо и салат из банана, яблока и овсяных хлопьев.

3 полезных завтраков: гречневая каша с молоком

Очень полезный и сытный завтрак. Гречка – прекрасный диетический продукт, в котором содержится большое количество микроэлементов и витаминов. Гречка также содержит растительные белки.

3 полезных завтраков

Ингредиенты:

  • гречневая крупа – 200 г
  • молоко – 200 мл
  • вода – 200 мл
  • соль, сахар – на вкус
  • масло – на вкус
  • мед, варенье – на усмотрение

Приготовление гречневой каши с молоком:

  • Взять гречку, очистить ее от соринок и потемневших ядрышек, высыпать в глубокую миску и промыть в холодной воде, сливая воду несколько раз, пока она не станет прозрачной. Слить воду и выложить в кастрюлю из нержавейки.
  • Вскипятить необходимое количество воды и залить гречку.
  • Довести до кипения, сбавить огонь, неплотно накрыть крышкой и варить до полного выпаривания воды.
  • Вскипятить молоко, затем остудить его до комнатной температуры. В остуженное молоко добавить сахар и влить его в гречку. Затем гречку посолить.
  • Гречку с молоком варить около четверти часа.
    Затем снять с огня, плотно закрыть крышкой и дать настояться еще четверть часа.
  • Готовую кашу разложить в небольшие пиалы, сверху положить кусочек масла.

С кашей можно подать мед или варенье.

3 полезных завтраков: салат с авокадо

Очень полезное и калорийное блюдо. Вкус авокадо напоминает вкус сливочного масла, смешанного с зеленью, имеет легкий привкус орехов.

3 полезных завтраков

Ингредиенты для салата с авокадо:

  • плоды авокадо – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г

Приготовление салата с авокадо:

Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Остудить их и мелко порезать.

Взять авокадо, помыть, сделать надрез вдоль плода, две половинки повернуть в разные стороны и разделить плод на две половинки. Затем почистить их и нарезать мелкими кубиками.

Сыр пропустить через среднюю фракцию терки.

К авокадо добавить яйца, сверху посыпать сыром.

Этот салат придаст вам энергии и насытит ваш организм витаминами.

3 полезных завтраков: салат из банана, яблока и овсяных хлопьев

Очень полезный, насыщенный клетчаткой и микроэлементами завтрак.

3 полезных завтраков

Ингредиенты для салата:

банан – 1 шт.

яблоко небольшое – 1 шт.

овсяные хлопья – 30 г

кефир – 200 мл

Приготовление салата:

Взять банан, помыть, очистить от кожуры и растереть.

Яблоко натереть на средней фракции терки и добавить к банановой кашице.

Добавить овсяных хлопьев и влить кефир. Все хорошо перемешать.

3 полезных завтраков: готовы

Салаты готовы, выбирайте на вкус. Приятного аппетита!

 

3 полезных завтраков: вкусно, быстро и полезно! - На Кухне

3 полезных завтраков! Каждое утро при пробуждении думаешь, а что же приготовить мужу, детям, да и себе тоже на завтрак. Предлагаем вам топ 3 рецепта наиболее полезных завтраков: гречневая каша с молоком, салат из авокадо и салат из банана, яблока и овсяных хлопьев.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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