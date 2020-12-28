3 полезных завтраков: вкусно, быстро и полезно!

3 полезных завтраков! Каждое утро при пробуждении думаешь, а что же приготовить мужу, детям, да и себе тоже на завтрак. Предлагаем вам топ 3 рецепта наиболее полезных завтраков: гречневая каша с молоком, салат из авокадо и салат из банана, яблока и овсяных хлопьев.
3 полезных завтраков: гречневая каша с молоком
Очень полезный и сытный завтрак. Гречка – прекрасный диетический продукт, в котором содержится большое количество микроэлементов и витаминов. Гречка также содержит растительные белки.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 200 г
- молоко – 200 мл
- вода – 200 мл
- соль, сахар – на вкус
- масло – на вкус
- мед, варенье – на усмотрение
Приготовление гречневой каши с молоком:
- Взять гречку, очистить ее от соринок и потемневших ядрышек, высыпать в глубокую миску и промыть в холодной воде, сливая воду несколько раз, пока она не станет прозрачной. Слить воду и выложить в кастрюлю из нержавейки.
- Вскипятить необходимое количество воды и залить гречку.
- Довести до кипения, сбавить огонь, неплотно накрыть крышкой и варить до полного выпаривания воды.
- Вскипятить молоко, затем остудить его до комнатной температуры. В остуженное молоко добавить сахар и влить его в гречку. Затем гречку посолить.
- Гречку с молоком варить около четверти часа. Затем снять с огня, плотно закрыть крышкой и дать настояться еще четверть часа.
- Готовую кашу разложить в небольшие пиалы, сверху положить кусочек масла.
С кашей можно подать мед или варенье.
3 полезных завтраков: салат с авокадо
Очень полезное и калорийное блюдо. Вкус авокадо напоминает вкус сливочного масла, смешанного с зеленью, имеет легкий привкус орехов.
Ингредиенты для салата с авокадо:
- плоды авокадо – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
Приготовление салата с авокадо:
Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Остудить их и мелко порезать.
Взять авокадо, помыть, сделать надрез вдоль плода, две половинки повернуть в разные стороны и разделить плод на две половинки. Затем почистить их и нарезать мелкими кубиками.
Сыр пропустить через среднюю фракцию терки.
К авокадо добавить яйца, сверху посыпать сыром.
Этот салат придаст вам энергии и насытит ваш организм витаминами.
3 полезных завтраков: салат из банана, яблока и овсяных хлопьев
Очень полезный, насыщенный клетчаткой и микроэлементами завтрак.
Ингредиенты для салата:
банан – 1 шт.
яблоко небольшое – 1 шт.
овсяные хлопья – 30 г
кефир – 200 мл
Приготовление салата:
Взять банан, помыть, очистить от кожуры и растереть.
Яблоко натереть на средней фракции терки и добавить к банановой кашице.
Добавить овсяных хлопьев и влить кефир. Все хорошо перемешать.
3 полезных завтраков: готовы
Салаты готовы, выбирайте на вкус. Приятного аппетита!
3 полезных завтраков: вкусно, быстро и полезно! - На Кухне
3 полезных завтраков! Каждое утро при пробуждении думаешь, а что же приготовить мужу, детям, да и себе тоже на завтрак. Предлагаем вам топ 3 рецепта наиболее полезных завтраков: гречневая каша с молоком, салат из авокадо и салат из банана, яблока и овсяных хлопьев.
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