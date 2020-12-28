3 полезных завтраков: вкусно, быстро и полезно!

3 полезных завтраков! Каждое утро при пробуждении думаешь, а что же приготовить мужу, детям, да и себе тоже на завтрак. Предлагаем вам топ 3 рецепта наиболее полезных завтраков: гречневая каша с молоком, салат из авокадо и салат из банана, яблока и овсяных хлопьев.

3 полезных завтраков: гречневая каша с молоком

Очень полезный и сытный завтрак. Гречка – прекрасный диетический продукт, в котором содержится большое количество микроэлементов и витаминов. Гречка также содержит растительные белки.

Ингредиенты:

гречневая крупа – 200 г

молоко – 200 мл

вода – 200 мл

соль, сахар – на вкус

масло – на вкус

мед, варенье – на усмотрение

Приготовление гречневой каши с молоком:

Взять гречку, очистить ее от соринок и потемневших ядрышек, высыпать в глубокую миску и промыть в холодной воде, сливая воду несколько раз, пока она не станет прозрачной. Слить воду и выложить в кастрюлю из нержавейки.

Вскипятить необходимое количество воды и залить гречку.

Довести до кипения, сбавить огонь, неплотно накрыть крышкой и варить до полного выпаривания воды.

Вскипятить молоко, затем остудить его до комнатной температуры. В остуженное молоко добавить сахар и влить его в гречку. Затем гречку посолить.

Гречку с молоком варить около четверти часа. Затем снять с огня, плотно закрыть крышкой и дать настояться еще четверть часа.

Затем снять с огня, плотно закрыть крышкой и дать настояться еще четверть часа. Готовую кашу разложить в небольшие пиалы, сверху положить кусочек масла.

С кашей можно подать мед или варенье.

3 полезных завтраков: салат с авокадо

Очень полезное и калорийное блюдо. Вкус авокадо напоминает вкус сливочного масла, смешанного с зеленью, имеет легкий привкус орехов.

Ингредиенты для салата с авокадо:

плоды авокадо – 2 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

Приготовление салата с авокадо:

Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Остудить их и мелко порезать.

Взять авокадо, помыть, сделать надрез вдоль плода, две половинки повернуть в разные стороны и разделить плод на две половинки. Затем почистить их и нарезать мелкими кубиками.

Сыр пропустить через среднюю фракцию терки.

К авокадо добавить яйца, сверху посыпать сыром.

Этот салат придаст вам энергии и насытит ваш организм витаминами.

3 полезных завтраков: салат из банана, яблока и овсяных хлопьев

Очень полезный, насыщенный клетчаткой и микроэлементами завтрак.

Ингредиенты для салата:

банан – 1 шт.

яблоко небольшое – 1 шт.

овсяные хлопья – 30 г

кефир – 200 мл

Приготовление салата:

Взять банан, помыть, очистить от кожуры и растереть.

Яблоко натереть на средней фракции терки и добавить к банановой кашице.

Добавить овсяных хлопьев и влить кефир. Все хорошо перемешать.

3 полезных завтраков: готовы

Салаты готовы, выбирайте на вкус. Приятного аппетита!