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Банановая шарлотка: бананы, печенье, нежный сливочный крем – это ваше хорошее настроение

Банановая шарлотка – от нее в восторге будут абсолютно все! Десерт получается невероятно вкусным и ароматным. Ингредиенты все доступные. Готовьте на здоровье.

Банановая шарлотка: ингредиенты

Банановая шарлотка

  1. 70 (семьдесят) гр – бисквитного печенья
  2. 2 (две) шт – бананов
  3. 1 (один) ст – сливок
  4. 100 (сто) гр – грецких орехов
  5. 2 (две) ст. ложки – сахара
  6. Пол стакана – молока
  7. 1 (одна) ч. ложка – соды
  8. 1 (одна) ч. ложка – картофельного крахмала
  9. Ваниль по вкусу

Банановая шарлотка: рецепт

Банановая шарлотка

  • К сливкам добавьте соду, погашенную уксусом. Добавьте туда же крахмал и сахар. Предварительно растворите его в половине стакана молока
  • На водяной бане взбивайте смесь венчиком минуты три
  • Потом варите ее постоянно помешивая, чтоб не образовалось комочков. Масса должна загустеть. Остудите
  • Бананы нарежьте средними ломтиками и выложите в красивые стеклянные вазочки
  • Поверх бананов положите печенье, предварительно разломав их на кусочки и смочив в молоке
  • Сверху налейте крем и отправьте в холодильник на час. Шарлотка застынет
  • Перед подачей украсьте измельченными грецкими орешками

Банановая шарлотка готова!

Банановая шарлотка

Вы только посмотрите какая красота получается! Не требует долгой возни. Ни теста, ни духовки. Под силу даже начинающей хозяйке.

А угощенье получается очень эффектным и вкусным. На здоровье.

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