Банановая шарлотка: бананы, печенье, нежный сливочный крем – это ваше хорошее настроение

Банановая шарлотка – от нее в восторге будут абсолютно все! Десерт получается невероятно вкусным и ароматным. Ингредиенты все доступные. Готовьте на здоровье.

Банановая шарлотка: ингредиенты

70 (семьдесят) гр – бисквитного печенья 2 (две) шт – бананов 1 (один) ст – сливок 100 (сто) гр – грецких орехов 2 (две) ст. ложки – сахара Пол стакана – молока 1 (одна) ч. ложка – соды 1 (одна) ч. ложка – картофельного крахмала Ваниль по вкусу

Банановая шарлотка: рецепт

К сливкам добавьте соду, погашенную уксусом. Добавьте туда же крахмал и сахар. Предварительно растворите его в половине стакана молока

На водяной бане взбивайте смесь венчиком минуты три

Потом варите ее постоянно помешивая, чтоб не образовалось комочков. Масса должна загустеть. Остудите

Бананы нарежьте средними ломтиками и выложите в красивые стеклянные вазочки

Поверх бананов положите печенье, предварительно разломав их на кусочки и смочив в молоке

Сверху налейте крем и отправьте в холодильник на час. Шарлотка застынет

Перед подачей украсьте измельченными грецкими орешками

Банановая шарлотка готова!

Вы только посмотрите какая красота получается! Не требует долгой возни. Ни теста, ни духовки. Под силу даже начинающей хозяйке.

А угощенье получается очень эффектным и вкусным. На здоровье.