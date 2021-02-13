Блюда из овощей: 10 блюд из разнообразных овощей оздоровят ваш рацион

Блюда из овощей, пожалуй самые полезные и любимые на нашем столе! Блюда и гарниры из овощей богаты минеральными веществами, витаминами. Несомненно, овощи — необходимая, и очень важная часть нашего рациона питания. Итак, имеется целое разнообразие рецептов соте, рагу, супов, салатов, закусок! Мы подобрали для вас самые замечательные и не сложные в приготовлении блюд из овощей!

Блюда из овощей: Цветная капуста с трюфельным соусом.

С таким окружением, наша капуста становится настоящей королевой блюда!

Подготовим необходимые ингредиенты:

3 (три) шт — больших соцветий запеченной цветной капусты 1 (одна) шт — веточки — укропа 2 (две) шт — соцветий сырой цветной капусты 1 (одна) шт — шампиньона 3 (три) шт — белого гриба четверть луковицы 2 (два) гр 0 тимьяна 10 (десять) гр — сливочного масла 40 (сорок) гр — винного уксуса 100 (сто) гр — сливок 60 (шестьдесят) гр — трюфельной пасты 100 (сто) гр — пастернака 15 (пятнадцать) гр — зеленого масла 100 (сто) гр — зелени (кинза, укроп, петрушка, кервель) 100 (сто) гр — растительного масла

Рецепт приготовления:

Цветную капусту разберите на соцветия

Замаринуйте ее в белом винном уксусе и сливочном масле. Посыпьте солью и тимьяном. Оставьте на два часа. Затем, отправьте ее запекаться, в предварительно разогретую духовку до 200 градусов, до появления золотистого цвета. Капуста карамелизируется, за счет сливочного масла

Затем, отправьте ее запекаться, в предварительно разогретую духовку до 200 градусов, до появления золотистого цвета. Капуста карамелизируется, за счет сливочного масла Пастернак тоже нужно запекать, в духовке при 180 градусах. пятнадцать минут

Грибы и лук обжарьте на сковороде с растительным маслом, туда же добавьте мелко нарезанные верхушки сырой цветной капусты, влейте сливки. Смешайте пастернак с грибами, цветной капустой. И взбейте в блендере

Зеленое масло смешайте с трюфельной пастой

Выложите на блюдо. Сверху положите тонко нарезанные пластины сырых шампиньонов, и посыпьте укропом! Изысканное блюдо! Истинные гурманы оценят его по достоинству! На здоровье!

Томатный суп гаспачо с печеным болгарским перцем, мясом камчатского краба, авокадо и тартаром из клубники.

Само название уже говорит, что суп невероятно вкусный, изысканный такой! Отличный вариант для романтического ужина.

Необходимые ингредиенты:

40 (сорок) гр — авокадо 40 (сорок) гр — мяса камчатского краба 40 (сорок) гр — запеченного болгарского перца 30 (тридцать) гр — клубники 20 (двадцать) гр — оливкового масла 5 (пять) гр — кинзы 300 (триста) гр — запеченного болгарского перца

Рецепт приготовления:

Томаты пилати следует пропустить через блендер. Посолите массу, поперчите и добавьте лимонный сок

Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками

Запеченный перец также очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиком

Нарезанные ингредиенты смешайте с нарезаной кинзой

Мясо краба очистите. На дно блюда выложите авокадо, перец, клубнику и краба. Вокруг налейте томатный сок, украсьте кинзой! Приготовление блюд из овощей бывает таким разнообразным и непредсказуемым! Пробуйте, готовьте и будьте здоровы!

Фоккача с картошкой.

Я называю это блюдо из овощей — итальянским перевоплощением русского пирога! Обычно, фокачча не имеет начинку. В нашем варианте картофель, казалось бы, ничего такого. Но стоит попробовать, и это блюдо войдет в список ваших любимых!

Ингредиенты:

5 (пять) стаканов — муки 3 (три) ч. ложки — сухих дрожжей 600 (шестьсот) гр — мелкого молодого красного картофеля 500 (пятьсот) гр — обычного картофеля 4 (четыре) зубчика — чеснока пучок зеленого лука, нам нужна только белая часть щепотка сушеного розмарина 2 (две) шт — веточки свежего розмарина 7 (семь) ст. ложек — оливкового масла морская соль, крупная свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Отварите обычный картофель в мундире, и белую часть зеленого лука, в подсоленной воде

Очистите картофель от кожуры и пюрируйте

Смешайте пюре с 4 стаканами муки, сушеным розмарином и одной чайной ложкой соли. До состояния крошки

Дрожжи смешайте со стаканом теплой воды. Смесь через десять минут начнет пениться. Потихоньу влейте воду с дрожжами в картофельно — мучную смесь. Добавьте две ст. ложки мсла, вымесите до однородного состояния. Начните месить тесто. Оно должно получиться эластичным

Посуду смажьте маслом и из теста сделайте шар, положите его в посуду, и несколько раз переверните, чтобы шар теста полностью был в масле. Накройте посуду и положите в теплое место на два часа

По истечении данного времени, сформируйте их теста прямоугольник, 30 на 40 см, примерно. Накройте полотенцем, уберите в теплое место на 45 минут. Оно еще немного поднимется

Чеснок измельчите

Листочки свежего розмарина тоже измельчите. Чеснок и розмарина залейте маслом и отложите на полчаса

Молодой картофель тщательно промойте и нарежьте тонким кружочком. Выложите его на тесто рядами. Чесночно-розмариновым маслом полейте картофель. Посолите и поперчите

Отправьте фокаччу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 — 50 минут. В зависимости от работы вашей духовки. Фокаччу подавайте как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!

Конвертики из молодой капусты с сыром.

Нежнейшее блюдо! Главное выберите вкусный сыр, хорошо плавящийся. Но кусочек моцареллы тоже должен быть!

Подготовьте следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — молодой капусты 350 (триста пятьдесят) гр — сыра (гауды или эмменталь) 3 (три) шт — яиц оливковое масло полтора стакана сухарей из белого хлеба соль и свежемолоты перец сметана для подачи

Рецепт приготовления блюда из овощей:

Вскипятите воду, посолите и положите в нее капусту, варите пять минут. После чего выньте ее, откиньте на дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла. Разделите кочан на листья

Сыр нарежьте пластинами

Капустный лист положите на стол, в центр выложите кусочек сыра. Как я говорила ранее, можно маленький кусочек моцареллы тоже. Заверните лист конвертом, края подогните. И так сделайте со всеми листьями

Яйца взбейте, посолите и поперчите. Капустные листья обмакните в яйцах, на тарелку насыпьте сухари, и обваляйте листья в сухарях. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде! Со сметаной очень вкусно! На здоровье!

Блюда из овощей: Роллы из омлета с овощами.

Замечательное блюдо. Готовится очень быстро. А еще, такие роллы очень сильно любят детки. Поэтому, это блюдо из овощей отличный вариант для детского застолья.

Подготовим следующие ингредиенты:

3 (три) ст. ложки — молока 3 (три) шт — муки 3 (три) шт — веточек укропа соль по вкусу топленое масло по вкусу

На начинку:

4 (четыре) ст. ложки — творожного сыра 1 (одна) шт — спелого авокадо 1 (одна) шт — большого помидора 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Укроп измельчите

Яйца взбейте, добавьте соль, укроп и молоко

Сковороду смажьте топленым маслом и разогрейте ее на сильном огне

В сковороду налейте половину массы, распределите равномерно, и обжаривайте на среднем огне, пока омлет не станет плотным. Затем обжарьте с другой стороны

Переложите готовый омлет на доску

Также обжарьте второй омлет

Авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Сбрызните их лимонным соком

Помидор нарежьте мелко и перемешайте с творожным сыром. Посолите

Оба омлета намажьте сырной начинкой, сверху положите кусочки авокадо, сверните рулетами, и нарежьте маленькими роллами

Казалось бы , такое легкое приготовление блюда из овощей, но оно и вправду очень необычное и вкусное! На здоровье!

Картофель с соусами мохо.

Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Равнодушных точно не останется!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) кг — картофеля 350 (триста пятьдесят) гр — соли

На зеленое мохо:

120 (сто двадцать) мл — оливкового масла 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина 3 (три) ст. ложки — винного уксуса 1 (один) пучок — зеленого лука соль по вкусу

На пряное мохо

120 (сто двадцать) мл — оливкового масла 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) шт — сладкого маринованного перца 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина 2 (две) ст. ложки — винного уксуса 1 (одна) ч. ложка — острого молотого перца 1 (одна) ч. ложка — соли

Рецепт приготовления:

Картофель хорошенько промойте

Разведите соль в одном литре воды и туда отправьте картофель. Варите до готовности

Начнем с пряного мохо. Маринованный перец разотрите в пюре. Чеснок измельчите. Смешайте пюре и чеснок. Посолите. Добавьте кумин и острый перец. Перемешайте. Влейте уксус, взбивая венчиком. Потом оливковое масло

Готовим зеленое мохо. Лук помойте и разотрите в пюре, при помощи пестика. Чеснок измельчите. Добавьте в пюре из лука чеснок, кумин. Перемешайте. Также размешивая венчиком, влейте уксус и оливковое масло

Из кастрюли с картофелем слейте воду. И отправьте на огонь на пару минут. На картофеле должна образоваться тонкая корочка. Подавать горячий картофель в мундире с необычайно вкусными соусами! Вот так не сложно приготовить блюда и гарниры из овощей! На здоровье!

Баклажаны для зимнего обеда.

Баклажаны, приготовленные по этому рецепту могут храниться всю зиму! Они отлично подходят в качестве гарнира к рыбе, мясу. Также для салатов, и в качестве холодной закуски!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (одна) головка — чеснока 2 (две) ст. ложки — соли 1 (один) кг — баклажанов 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

Баклажаны тщательно помойте, и нарежьте их либо вдоль тонкими пластинами, либо кружочками. Посыпьте их солью и отправьте под пресс. Через час образуется сок, вы его слейте

Чеснок очистите и раздавите

На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте баклажаны порциями до золотистого цвета, по полторы минуты с каждой стороны

Утромбуйте плотно в банку, чередуйте с давленым чесноком и залейте тремя столовыми ложками прокаленного растительного масла! Обязательно приготовьте баклажанчики по данному рецепту! А еще, если вы любите остренкое, положите в банку к баклажанам острый перчик! Пальчики оближешь!

Постный бигос с грибами.

Бигос готовят не только с мясом и колбасками. Существует и постный вариант блюда. Вы только представьте, квашеная капуста и свежая капуста, опята, разварившийся картофель, специи и оливковое масло!

Необходимые ингредиенты для нашего блюда из овощей:

300 (триста) гр — квашеной капусты 300 (триста) гр — белокочанной капусты 1 (одна) шт — картофеля 250 (двести пятьдесят) гр — свежих грибов 3 (три) ст. ложки — оливкового масла пол ч. ложки — соли 200 (двести) мл — воды 2 (две) шт — лаврового листа пол ч. ложки — сухой зелени 2 (две) шт — лаврового листа пол ч. ложки — черного молотого перца

Рецепт приготовления:

Свежую капусту тонко нашинкуйте

На дно посуды налейте оливковое масло и выложите свежую капусту

После чего положите грибы

Затем картофель, нарезанный дольками

Посолите. Добавьте лавровый лист, перец и сушеную зелень (я взяла укроп и петрушку)

Квашеную капусту отожмите от сока, и выложите самым верхним слоем. Налейте в блюдо воды

Готовим в мультиварке. Установите режим «Тушение» на 20 минут. Если нет мультиварки, готовим смело в казане или кастрюле. Просто плотно закрываем крышкой, и готовим на медденном огне один час! Приготовление блюда из овощей быстро, вкусно, полезно и бюджетно! Будьте здоровы!

Овощной салат с сельдью и авокадо.

Невероятно вкусный, постный салатик! Каждый ингредиент придает свою незабываемую нотку в это блюдо! Обязательно возьмите его на заметку! Равнодушных точно не останется!

Подготовим следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — филе сельди 1 (одна) шт — авокадо 1 (одна) шт — огурца (свежего) пол штуки перца красного болгарского 5 (пять) ст. ложек — консервированного горошка 10 (десять) шт — оливок черных без косточек 3 (три) шт — стебля — зеленого лука 3 (три) ст. ложки — горчичного масла 2 (две) ст. ложки — лимонного сока соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Филе сельди нарежьте тонкой полоской

Болгарский перец нарежьте мелким кубиком

Огурец тоже мелким кубиком

Зеленый лук нарежьте мелко

С горошка уберите сок

Оливки нарежьте кольцами

Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кусочками

Выложите авокадо в тарелку и полейте лимонным соком. Перемешайте

Соедините все ингредиенты, и перемешайте тщательно. Посолите и поперчите. По кругу выложите сельдь. Также и в салат тоже. Очень нарядный и красивый салат получился! Главное, полезный. Сочетание ингредиентов в нем — невероятное!

Морковный пирог.

Пирог пользуется огромной популярностью! Родом он из Великобритании. Появился он на свет, не из — за хорошей жизни, так сказать. После войны, с продуктами были проблемы, а вот консервированной моркови было много. Сейчас же, этот пирог пекут в ресторанах и кафе, в каждом уголке земли!

Необходимые ингредиенты:

400 (четыреста) гр — моркови 4 (четыре) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — очищенных грецких орехов 50 (пятьдесят) гр — изюма 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара 280 (двести восемьдесят) гр — сахара 380 (триста восемьдесят) гр — муки 230 (двести тридцать) мл — растительного масла 2 (две) ч. ложки — разрыхлитель соль на кончике ножа полтора ч. ложки — молотой корицы

Рецепт приготовления: