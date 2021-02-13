Блюда из овощей: 10 блюд из разнообразных овощей оздоровят ваш рацион

Блюда из овощей, пожалуй самые полезные и любимые на нашем столе! Блюда и гарниры из овощей богаты минеральными веществами, витаминами. Несомненно, овощи — необходимая, и очень важная часть нашего рациона питания. Итак, имеется целое разнообразие рецептов соте, рагу, супов, салатов, закусок! Мы подобрали для вас самые замечательные и не сложные в приготовлении блюд из овощей!
Блюда из овощей: Цветная капуста с трюфельным соусом.
С таким окружением, наша капуста становится настоящей королевой блюда!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 3 (три) шт — больших соцветий запеченной цветной капусты
- 1 (одна) шт — веточки — укропа
- 2 (две) шт — соцветий сырой цветной капусты
- 1 (одна) шт — шампиньона
- 3 (три) шт — белого гриба
- четверть луковицы
- 2 (два) гр 0 тимьяна
- 10 (десять) гр — сливочного масла
- 40 (сорок) гр — винного уксуса
- 100 (сто) гр — сливок
- 60 (шестьдесят) гр — трюфельной пасты
- 100 (сто) гр — пастернака
- 15 (пятнадцать) гр — зеленого масла
- 100 (сто) гр — зелени (кинза, укроп, петрушка, кервель)
- 100 (сто) гр — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Цветную капусту разберите на соцветия
- Замаринуйте ее в белом винном уксусе и сливочном масле. Посыпьте солью и тимьяном. Оставьте на два часа. Затем, отправьте ее запекаться, в предварительно разогретую духовку до 200 градусов, до появления золотистого цвета. Капуста карамелизируется, за счет сливочного масла
- Пастернак тоже нужно запекать, в духовке при 180 градусах. пятнадцать минут
- Грибы и лук обжарьте на сковороде с растительным маслом, туда же добавьте мелко нарезанные верхушки сырой цветной капусты, влейте сливки. Смешайте пастернак с грибами, цветной капустой. И взбейте в блендере
- Зеленое масло смешайте с трюфельной пастой
- Выложите на блюдо. Сверху положите тонко нарезанные пластины сырых шампиньонов, и посыпьте укропом! Изысканное блюдо! Истинные гурманы оценят его по достоинству! На здоровье!
Томатный суп гаспачо с печеным болгарским перцем, мясом камчатского краба, авокадо и тартаром из клубники.
Само название уже говорит, что суп невероятно вкусный, изысканный такой! Отличный вариант для романтического ужина.
Необходимые ингредиенты:
- 40 (сорок) гр — авокадо
- 40 (сорок) гр — мяса камчатского краба
- 40 (сорок) гр — запеченного болгарского перца
- 30 (тридцать) гр — клубники
- 20 (двадцать) гр — оливкового масла
- 5 (пять) гр — кинзы
- 300 (триста) гр — запеченного болгарского перца
Рецепт приготовления:
- Томаты пилати следует пропустить через блендер. Посолите массу, поперчите и добавьте лимонный сок
- Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками
- Запеченный перец также очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиком
- Нарезанные ингредиенты смешайте с нарезаной кинзой
- Мясо краба очистите. На дно блюда выложите авокадо, перец, клубнику и краба. Вокруг налейте томатный сок, украсьте кинзой! Приготовление блюд из овощей бывает таким разнообразным и непредсказуемым! Пробуйте, готовьте и будьте здоровы!
Фоккача с картошкой.
Я называю это блюдо из овощей — итальянским перевоплощением русского пирога! Обычно, фокачча не имеет начинку. В нашем варианте картофель, казалось бы, ничего такого. Но стоит попробовать, и это блюдо войдет в список ваших любимых!
Ингредиенты:
- 5 (пять) стаканов — муки
- 3 (три) ч. ложки — сухих дрожжей
- 600 (шестьсот) гр — мелкого молодого красного картофеля
- 500 (пятьсот) гр — обычного картофеля
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
- пучок зеленого лука, нам нужна только белая часть
- щепотка сушеного розмарина
- 2 (две) шт — веточки свежего розмарина
- 7 (семь) ст. ложек — оливкового масла
- морская соль, крупная
- свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Отварите обычный картофель в мундире, и белую часть зеленого лука, в подсоленной воде
- Очистите картофель от кожуры и пюрируйте
- Смешайте пюре с 4 стаканами муки, сушеным розмарином и одной чайной ложкой соли. До состояния крошки
- Дрожжи смешайте со стаканом теплой воды. Смесь через десять минут начнет пениться. Потихоньу влейте воду с дрожжами в картофельно — мучную смесь. Добавьте две ст. ложки мсла, вымесите до однородного состояния. Начните месить тесто. Оно должно получиться эластичным
- Посуду смажьте маслом и из теста сделайте шар, положите его в посуду, и несколько раз переверните, чтобы шар теста полностью был в масле. Накройте посуду и положите в теплое место на два часа
- По истечении данного времени, сформируйте их теста прямоугольник, 30 на 40 см, примерно. Накройте полотенцем, уберите в теплое место на 45 минут. Оно еще немного поднимется
- Чеснок измельчите
- Листочки свежего розмарина тоже измельчите. Чеснок и розмарина залейте маслом и отложите на полчаса
- Молодой картофель тщательно промойте и нарежьте тонким кружочком. Выложите его на тесто рядами. Чесночно-розмариновым маслом полейте картофель. Посолите и поперчите
- Отправьте фокаччу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 — 50 минут. В зависимости от работы вашей духовки. Фокаччу подавайте как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!
Конвертики из молодой капусты с сыром.
Нежнейшее блюдо! Главное выберите вкусный сыр, хорошо плавящийся. Но кусочек моцареллы тоже должен быть!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — молодой капусты
- 350 (триста пятьдесят) гр — сыра (гауды или эмменталь)
- 3 (три) шт — яиц
- оливковое масло
- полтора стакана сухарей из белого хлеба
- соль и свежемолоты перец
- сметана для подачи
Рецепт приготовления блюда из овощей:
- Вскипятите воду, посолите и положите в нее капусту, варите пять минут. После чего выньте ее, откиньте на дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла. Разделите кочан на листья
- Сыр нарежьте пластинами
- Капустный лист положите на стол, в центр выложите кусочек сыра. Как я говорила ранее, можно маленький кусочек моцареллы тоже. Заверните лист конвертом, края подогните. И так сделайте со всеми листьями
- Яйца взбейте, посолите и поперчите. Капустные листья обмакните в яйцах, на тарелку насыпьте сухари, и обваляйте листья в сухарях. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде! Со сметаной очень вкусно! На здоровье!
Блюда из овощей: Роллы из омлета с овощами.
Замечательное блюдо. Готовится очень быстро. А еще, такие роллы очень сильно любят детки. Поэтому, это блюдо из овощей отличный вариант для детского застолья.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 3 (три) ст. ложки — молока
- 3 (три) шт — муки
- 3 (три) шт — веточек укропа
- соль по вкусу
- топленое масло по вкусу
На начинку:
- 4 (четыре) ст. ложки — творожного сыра
- 1 (одна) шт — спелого авокадо
- 1 (одна) шт — большого помидора
- 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Укроп измельчите
- Яйца взбейте, добавьте соль, укроп и молоко
- Сковороду смажьте топленым маслом и разогрейте ее на сильном огне
- В сковороду налейте половину массы, распределите равномерно, и обжаривайте на среднем огне, пока омлет не станет плотным. Затем обжарьте с другой стороны
- Переложите готовый омлет на доску
- Также обжарьте второй омлет
- Авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Сбрызните их лимонным соком
- Помидор нарежьте мелко и перемешайте с творожным сыром. Посолите
- Оба омлета намажьте сырной начинкой, сверху положите кусочки авокадо, сверните рулетами, и нарежьте маленькими роллами
- Казалось бы , такое легкое приготовление блюда из овощей, но оно и вправду очень необычное и вкусное! На здоровье!
Картофель с соусами мохо.
Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Равнодушных точно не останется!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (один) кг — картофеля
- 350 (триста пятьдесят) гр — соли
На зеленое мохо:
- 120 (сто двадцать) мл — оливкового масла
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина
- 3 (три) ст. ложки — винного уксуса
- 1 (один) пучок — зеленого лука
- соль по вкусу
На пряное мохо
- 120 (сто двадцать) мл — оливкового масла
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) шт — сладкого маринованного перца
- 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина
- 2 (две) ст. ложки — винного уксуса
- 1 (одна) ч. ложка — острого молотого перца
- 1 (одна) ч. ложка — соли
Рецепт приготовления:
- Картофель хорошенько промойте
- Разведите соль в одном литре воды и туда отправьте картофель. Варите до готовности
- Начнем с пряного мохо. Маринованный перец разотрите в пюре. Чеснок измельчите. Смешайте пюре и чеснок. Посолите. Добавьте кумин и острый перец. Перемешайте. Влейте уксус, взбивая венчиком. Потом оливковое масло
- Готовим зеленое мохо. Лук помойте и разотрите в пюре, при помощи пестика. Чеснок измельчите. Добавьте в пюре из лука чеснок, кумин. Перемешайте. Также размешивая венчиком, влейте уксус и оливковое масло
- Из кастрюли с картофелем слейте воду. И отправьте на огонь на пару минут. На картофеле должна образоваться тонкая корочка. Подавать горячий картофель в мундире с необычайно вкусными соусами! Вот так не сложно приготовить блюда и гарниры из овощей! На здоровье!
Баклажаны для зимнего обеда.
Баклажаны, приготовленные по этому рецепту могут храниться всю зиму! Они отлично подходят в качестве гарнира к рыбе, мясу. Также для салатов, и в качестве холодной закуски!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (одна) головка — чеснока
- 2 (две) ст. ложки — соли
- 1 (один) кг — баклажанов
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Баклажаны тщательно помойте, и нарежьте их либо вдоль тонкими пластинами, либо кружочками. Посыпьте их солью и отправьте под пресс. Через час образуется сок, вы его слейте
- Чеснок очистите и раздавите
- На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте баклажаны порциями до золотистого цвета, по полторы минуты с каждой стороны
- Утромбуйте плотно в банку, чередуйте с давленым чесноком и залейте тремя столовыми ложками прокаленного растительного масла! Обязательно приготовьте баклажанчики по данному рецепту! А еще, если вы любите остренкое, положите в банку к баклажанам острый перчик! Пальчики оближешь!
Постный бигос с грибами.
Бигос готовят не только с мясом и колбасками. Существует и постный вариант блюда. Вы только представьте, квашеная капуста и свежая капуста, опята, разварившийся картофель, специи и оливковое масло!
Необходимые ингредиенты для нашего блюда из овощей:
- 300 (триста) гр — квашеной капусты
- 300 (триста) гр — белокочанной капусты
- 1 (одна) шт — картофеля
- 250 (двести пятьдесят) гр — свежих грибов
- 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
- пол ч. ложки — соли
- 200 (двести) мл — воды
- 2 (две) шт — лаврового листа
- пол ч. ложки — сухой зелени
- 2 (две) шт — лаврового листа
- пол ч. ложки — черного молотого перца
Рецепт приготовления:
- Свежую капусту тонко нашинкуйте
- На дно посуды налейте оливковое масло и выложите свежую капусту
- После чего положите грибы
- Затем картофель, нарезанный дольками
- Посолите. Добавьте лавровый лист, перец и сушеную зелень (я взяла укроп и петрушку)
- Квашеную капусту отожмите от сока, и выложите самым верхним слоем. Налейте в блюдо воды
- Готовим в мультиварке. Установите режим «Тушение» на 20 минут. Если нет мультиварки, готовим смело в казане или кастрюле. Просто плотно закрываем крышкой, и готовим на медденном огне один час! Приготовление блюда из овощей быстро, вкусно, полезно и бюджетно! Будьте здоровы!
Овощной салат с сельдью и авокадо.
Невероятно вкусный, постный салатик! Каждый ингредиент придает свою незабываемую нотку в это блюдо! Обязательно возьмите его на заметку! Равнодушных точно не останется!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — филе сельди
- 1 (одна) шт — авокадо
- 1 (одна) шт — огурца (свежего)
- пол штуки перца красного болгарского
- 5 (пять) ст. ложек — консервированного горошка
- 10 (десять) шт — оливок черных без косточек
- 3 (три) шт — стебля — зеленого лука
- 3 (три) ст. ложки — горчичного масла
- 2 (две) ст. ложки — лимонного сока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Филе сельди нарежьте тонкой полоской
- Болгарский перец нарежьте мелким кубиком
- Огурец тоже мелким кубиком
- Зеленый лук нарежьте мелко
- С горошка уберите сок
- Оливки нарежьте кольцами
- Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кусочками
- Выложите авокадо в тарелку и полейте лимонным соком. Перемешайте
- Соедините все ингредиенты, и перемешайте тщательно. Посолите и поперчите. По кругу выложите сельдь. Также и в салат тоже. Очень нарядный и красивый салат получился! Главное, полезный. Сочетание ингредиентов в нем — невероятное!
Морковный пирог.
Пирог пользуется огромной популярностью! Родом он из Великобритании. Появился он на свет, не из — за хорошей жизни, так сказать. После войны, с продуктами были проблемы, а вот консервированной моркови было много. Сейчас же, этот пирог пекут в ресторанах и кафе, в каждом уголке земли!
Необходимые ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — моркови
- 4 (четыре) шт — яиц
- 50 (пятьдесят) гр — очищенных грецких орехов
- 50 (пятьдесят) гр — изюма
- 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара
- 280 (двести восемьдесят) гр — сахара
- 380 (триста восемьдесят) гр — муки
- 230 (двести тридцать) мл — растительного масла
- 2 (две) ч. ложки — разрыхлитель
- соль на кончике ножа
- полтора ч. ложки — молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Изюм промойте, залейте горячей водой и отложите на 10 минут. Затем откиньте на сито
- Орехи обжарьте на сухой сковороде и потом измельчите в блендере
- Морковь натрите на средней терке
- Яйца взбейте при помощи миксера. Добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Влейте растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте морковь и перемешайте
- Просейте муку. Смешайте с солью, разрыхлителем и корицей. Перемешайте
- В тесто добавьте изюм и орехи. Перемешайте. Форму для выпечки подготовьте, смажьте ее растительным маслом
- Переложите тесто в форму и разровняйте. Отправьте выпекаться наш пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Пирог немного остынет, и посыпьте его сахарной пудрой! На здоровье!
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