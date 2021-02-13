Скатерть-Самобранка

5 309 подписчиков

Блюда из овощей: 10 блюд из разнообразных овощей оздоровят ваш рацион

Блюда из овощей, пожалуй самые полезные и любимые на нашем столе! Блюда и гарниры из овощей богаты минеральными веществами, витаминами. Несомненно, овощи — необходимая, и очень важная часть нашего рациона питания. Итак, имеется целое разнообразие рецептов соте, рагу, супов, салатов, закусок! Мы подобрали для вас самые замечательные и не сложные в приготовлении блюд из овощей!

Блюда из овощей: Цветная капуста с трюфельным соусом.

С таким окружением, наша капуста становится настоящей королевой блюда!

Блюда из овощей

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — больших соцветий запеченной цветной капусты
  2. 1 (одна) шт — веточки — укропа
  3. 2 (две) шт — соцветий сырой цветной капусты
  4. 1 (одна) шт — шампиньона
  5. 3 (три) шт — белого гриба
  6. четверть луковицы
  7. 2 (два) гр 0 тимьяна
  8. 10 (десять) гр — сливочного масла
  9. 40 (сорок) гр — винного уксуса
  10. 100 (сто) гр — сливок
  11. 60 (шестьдесят) гр — трюфельной пасты
  12. 100 (сто) гр — пастернака
  13. 15 (пятнадцать) гр — зеленого масла
  14. 100 (сто) гр — зелени (кинза, укроп, петрушка, кервель)
  15. 100 (сто) гр — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Цветную капусту разберите на соцветия
  • Замаринуйте ее в белом винном уксусе и сливочном масле. Посыпьте солью и тимьяном. Оставьте на два часа.
    Затем, отправьте ее запекаться, в предварительно разогретую духовку до 200 градусов, до появления золотистого цвета. Капуста карамелизируется, за счет сливочного масла
  • Пастернак тоже нужно запекать, в духовке при 180 градусах. пятнадцать минут
  • Грибы и лук обжарьте на сковороде с растительным маслом, туда же добавьте мелко нарезанные верхушки сырой цветной капусты, влейте сливки. Смешайте пастернак с грибами, цветной капустой. И взбейте в блендере
  • Зеленое масло смешайте с трюфельной пастой
  • Выложите на блюдо. Сверху положите тонко нарезанные пластины сырых шампиньонов, и посыпьте укропом! Изысканное блюдо! Истинные гурманы оценят его по достоинству! На здоровье!

Томатный суп гаспачо с печеным болгарским перцем, мясом камчатского краба, авокадо и тартаром из клубники.

Само название уже говорит, что суп невероятно вкусный, изысканный такой! Отличный вариант для романтического ужина.

Блюда из овощей

 

Необходимые ингредиенты:

  1. 40 (сорок) гр — авокадо
  2. 40 (сорок) гр — мяса камчатского краба
  3. 40 (сорок) гр — запеченного болгарского перца
  4. 30 (тридцать) гр — клубники
  5. 20 (двадцать) гр — оливкового масла
  6. 5 (пять) гр — кинзы
  7. 300 (триста) гр — запеченного болгарского перца

Рецепт приготовления:

  • Томаты пилати следует пропустить через блендер. Посолите массу, поперчите и добавьте лимонный сок
  • Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками
  • Запеченный перец также очистите от кожуры и семян. Нарежьте кубиком
  • Нарезанные ингредиенты смешайте с нарезаной кинзой
  • Мясо краба очистите. На дно блюда выложите авокадо, перец, клубнику и краба. Вокруг налейте томатный сок, украсьте кинзой! Приготовление блюд из овощей бывает таким разнообразным и непредсказуемым! Пробуйте, готовьте и будьте здоровы!

Фоккача с картошкой.

Я называю это блюдо из овощей — итальянским перевоплощением русского пирога! Обычно, фокачча не имеет начинку. В нашем варианте картофель, казалось бы, ничего такого. Но стоит попробовать, и это блюдо войдет в список ваших любимых!

Блюда из овощей

Ингредиенты:

  1. 5 (пять) стаканов — муки
  2. 3 (три) ч. ложки — сухих дрожжей
  3. 600 (шестьсот) гр — мелкого молодого красного картофеля
  4. 500 (пятьсот) гр — обычного картофеля
  5. 4 (четыре) зубчика — чеснока
  6. пучок зеленого лука, нам нужна только белая часть
  7. щепотка сушеного розмарина
  8. 2 (две) шт — веточки свежего розмарина
  9. 7 (семь) ст. ложек — оливкового масла
  10. морская соль, крупная
  11. свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  • Отварите обычный картофель в мундире, и белую часть зеленого лука, в подсоленной воде
  • Очистите картофель от кожуры и пюрируйте
  • Смешайте пюре с 4 стаканами муки, сушеным розмарином и одной чайной ложкой соли. До состояния крошки
  • Дрожжи смешайте со стаканом теплой воды. Смесь через десять минут начнет пениться. Потихоньу влейте воду с дрожжами в картофельно — мучную смесь. Добавьте две ст. ложки мсла, вымесите до однородного состояния. Начните месить тесто. Оно должно получиться эластичным
  • Посуду смажьте маслом и из теста сделайте шар, положите его в посуду, и несколько раз переверните, чтобы шар теста полностью был в масле. Накройте посуду и положите в теплое место на два часа
  • По истечении данного времени, сформируйте их теста прямоугольник, 30 на 40 см, примерно. Накройте полотенцем, уберите в теплое место на 45 минут. Оно еще немного поднимется
  • Чеснок измельчите
  • Листочки свежего розмарина тоже измельчите. Чеснок и розмарина залейте маслом и отложите на полчаса
  • Молодой картофель тщательно промойте и нарежьте тонким кружочком. Выложите его на тесто рядами. Чесночно-розмариновым маслом полейте  картофель. Посолите и поперчите
  • Отправьте фокаччу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 45 — 50 минут. В зависимости от работы вашей духовки. Фокаччу подавайте как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!

Конвертики из молодой капусты с сыром.

Нежнейшее блюдо! Главное выберите вкусный сыр, хорошо плавящийся. Но кусочек моцареллы тоже должен быть!

Блюда из овощей

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — молодой капусты
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — сыра (гауды или эмменталь)
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. оливковое масло
  5. полтора стакана сухарей из белого хлеба
  6. соль и свежемолоты перец
  7. сметана для подачи

Рецепт приготовления блюда из овощей:

  • Вскипятите воду, посолите и положите в нее капусту, варите пять минут. После чего выньте ее, откиньте на дуршлаг, чтобы вся жидкость стекла. Разделите кочан на листья
  • Сыр нарежьте пластинами
  • Капустный лист положите на стол, в центр выложите кусочек сыра. Как я говорила ранее, можно маленький кусочек моцареллы тоже. Заверните лист конвертом, края подогните. И так сделайте со всеми листьями
  • Яйца взбейте, посолите и поперчите. Капустные листья обмакните в яйцах, на тарелку насыпьте сухари, и обваляйте листья в сухарях. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде! Со сметаной очень вкусно! На здоровье!

Блюда из овощей: Роллы из омлета с овощами.

Замечательное блюдо. Готовится очень быстро. А еще, такие роллы очень сильно любят детки. Поэтому, это блюдо из овощей отличный вариант для детского застолья.

Блюда из овощей

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 3 (три) ст. ложки — молока
  2. 3 (три) шт — муки
  3. 3 (три) шт — веточек укропа
  4. соль по вкусу
  5. топленое масло по вкусу

На начинку:

  1. 4 (четыре) ст. ложки — творожного сыра
  2. 1 (одна) шт — спелого авокадо
  3. 1 (одна) шт — большого помидора
  4. 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
  5. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Укроп измельчите
  • Яйца взбейте, добавьте соль, укроп и молоко
  • Сковороду смажьте топленым маслом и разогрейте ее на сильном огне
  • В сковороду налейте половину массы, распределите равномерно, и обжаривайте на среднем огне, пока омлет не станет плотным. Затем обжарьте с другой стороны
  • Переложите готовый омлет на доску
  • Также обжарьте второй омлет
  • Авокадо очистите и нарежьте ломтиками. Сбрызните их лимонным соком
  • Помидор нарежьте мелко и перемешайте с творожным сыром. Посолите
  • Оба омлета намажьте сырной начинкой, сверху положите кусочки авокадо, сверните рулетами, и нарежьте маленькими роллами
  • Казалось бы , такое легкое приготовление блюда из овощей, но оно и вправду очень необычное и вкусное! На здоровье!

Картофель с соусами мохо.

Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Равнодушных точно не останется!

Блюда из овощей

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — картофеля
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — соли

На зеленое мохо:

  1. 120 (сто двадцать) мл — оливкового масла
  2. 3 (три) зубчика — чеснока
  3. 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина
  4. 3 (три) ст. ложки — винного уксуса
  5. 1 (один) пучок — зеленого лука
  6. соль по вкусу

На пряное мохо

  1. 120 (сто двадцать) мл — оливкового масла
  2. 3 (три) зубчика — чеснока
  3. 1 (одна) шт — сладкого маринованного перца
  4. 1 (одна) ч. ложка — молотого кумина
  5. 2 (две) ст. ложки — винного уксуса
  6. 1 (одна) ч. ложка — острого молотого перца
  7. 1 (одна) ч. ложка — соли

Рецепт приготовления:

  • Картофель хорошенько промойте
  • Разведите соль в одном литре воды и туда отправьте картофель. Варите до готовности
  • Начнем с пряного мохо. Маринованный перец разотрите в пюре. Чеснок измельчите. Смешайте пюре и чеснок. Посолите. Добавьте кумин и острый перец. Перемешайте. Влейте уксус, взбивая венчиком. Потом оливковое масло
  • Готовим зеленое мохо. Лук помойте и разотрите в пюре, при помощи пестика. Чеснок измельчите. Добавьте в пюре из лука чеснок, кумин. Перемешайте. Также размешивая венчиком, влейте уксус и оливковое масло
  • Из кастрюли с картофелем слейте воду. И отправьте на огонь на пару минут. На картофеле должна образоваться тонкая корочка. Подавать горячий картофель в мундире с необычайно вкусными соусами! Вот так не сложно приготовить блюда и гарниры из овощей! На здоровье!

Баклажаны для зимнего обеда.

Баклажаны, приготовленные по этому рецепту могут храниться всю зиму! Они отлично подходят в качестве гарнира к рыбе, мясу. Также для салатов, и в качестве холодной закуски!

Блюда из овощей

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 1 (одна) головка — чеснока
  2. 2 (две) ст. ложки — соли
  3. 1 (один) кг — баклажанов
  4. 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Баклажаны тщательно помойте, и нарежьте их либо вдоль тонкими пластинами, либо кружочками. Посыпьте их солью и отправьте под пресс. Через час образуется сок, вы его слейте
  • Чеснок очистите и раздавите
  • На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте баклажаны порциями до золотистого цвета, по полторы минуты с каждой стороны
  • Утромбуйте плотно в банку, чередуйте с давленым чесноком и залейте тремя столовыми ложками прокаленного растительного масла! Обязательно приготовьте баклажанчики по данному рецепту! А еще, если вы любите остренкое, положите в банку к баклажанам острый перчик! Пальчики оближешь!

Постный бигос с грибами.

Бигос готовят не только с мясом и колбасками. Существует и постный вариант блюда. Вы только представьте, квашеная капуста и свежая капуста, опята, разварившийся картофель, специи и оливковое масло!

 

Блюда из овощей

Необходимые ингредиенты для нашего блюда из овощей:

  1. 300 (триста) гр — квашеной капусты
  2. 300 (триста) гр — белокочанной капусты
  3. 1 (одна) шт — картофеля
  4. 250 (двести пятьдесят) гр — свежих грибов
  5. 3 (три) ст. ложки — оливкового масла
  6. пол ч. ложки — соли
  7. 200 (двести) мл — воды
  8. 2 (две) шт — лаврового листа
  9. пол ч. ложки — сухой зелени
  10. 2 (две) шт — лаврового листа
  11. пол ч. ложки — черного молотого перца

Рецепт приготовления:

  • Свежую капусту тонко нашинкуйте
  • На дно посуды налейте оливковое масло и выложите свежую капусту
  • После чего положите грибы
  • Затем картофель, нарезанный дольками
  • Посолите. Добавьте лавровый лист, перец и сушеную зелень (я взяла укроп и петрушку)
  • Квашеную капусту отожмите от сока, и выложите самым верхним слоем. Налейте в блюдо воды
  • Готовим в мультиварке. Установите режим «Тушение» на 20 минут. Если нет мультиварки, готовим смело в казане или кастрюле. Просто плотно закрываем крышкой, и готовим на медденном огне один час! Приготовление блюда из овощей быстро, вкусно, полезно и бюджетно! Будьте здоровы!

Овощной салат с сельдью и авокадо.

Невероятно вкусный, постный салатик! Каждый ингредиент придает свою незабываемую нотку в это блюдо! Обязательно возьмите его на заметку! Равнодушных точно не останется!

Блюда из овощей

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — филе сельди
  2. 1 (одна) шт — авокадо
  3. 1 (одна) шт — огурца (свежего)
  4. пол штуки перца красного болгарского
  5. 5 (пять) ст. ложек — консервированного горошка
  6. 10 (десять) шт — оливок черных без косточек
  7. 3 (три) шт — стебля — зеленого лука
  8. 3 (три) ст. ложки — горчичного масла
  9. 2 (две) ст. ложки — лимонного сока
  10. соль по вкусу
  11. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Филе сельди нарежьте тонкой полоской
  • Болгарский перец нарежьте мелким кубиком
  • Огурец тоже мелким кубиком
  • Зеленый лук нарежьте мелко
  • С горошка уберите сок
  • Оливки нарежьте кольцами
  • Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кусочками
  • Выложите авокадо в тарелку и полейте лимонным соком. Перемешайте
  • Соедините все ингредиенты, и перемешайте тщательно. Посолите и поперчите. По кругу выложите сельдь. Также и в салат тоже. Очень нарядный и красивый салат получился! Главное, полезный. Сочетание ингредиентов в нем — невероятное!

Морковный пирог.

Пирог пользуется огромной популярностью! Родом он из Великобритании. Появился он на свет, не из — за хорошей жизни, так сказать. После войны, с продуктами были проблемы, а вот консервированной моркови было много. Сейчас же, этот пирог пекут в ресторанах и кафе, в каждом уголке земли!

Блюда из овощей

Необходимые ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — моркови
  2. 4 (четыре) шт — яиц
  3. 50 (пятьдесят) гр — очищенных грецких орехов
  4. 50 (пятьдесят) гр — изюма
  5. 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара
  6. 280 (двести восемьдесят) гр — сахара
  7. 380 (триста восемьдесят) гр — муки
  8. 230 (двести тридцать) мл — растительного масла
  9. 2 (две) ч. ложки — разрыхлитель
  10. соль на кончике ножа
  11. полтора ч. ложки — молотой корицы

Рецепт приготовления:

  • Изюм промойте, залейте горячей водой и отложите на 10 минут. Затем откиньте на сито
  • Орехи обжарьте на сухой сковороде и потом измельчите в блендере
  • Морковь натрите на средней терке
  • Яйца взбейте при помощи миксера. Добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Влейте растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте морковь и перемешайте
  • Просейте муку. Смешайте с солью, разрыхлителем и корицей. Перемешайте
  • В тесто добавьте изюм и орехи. Перемешайте. Форму для выпечки подготовьте, смажьте ее растительным маслом
  • Переложите тесто в форму и разровняйте. Отправьте выпекаться наш пирог в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 50 минут. Пирог немного остынет, и посыпьте его сахарной пудрой! На здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх