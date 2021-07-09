Помидоры с хреном и чесноком: острая, ароматная приправа-соус к мясным блюдам

Помидоры с хреном и чесноком – острая и очень ароматная приправа на зиму! Отличный соус к пельменям, к мясу. Я предлагаю вам простой и быстрый способ приготовления.

Помидоры с хреном и чесноком: ингредиенты

100 (сто) гр – корня хрена 1 (один) кг – помидор 5 (пять) зубчиков – чеснока 2 (две) ч. ложки – сахара 2 (две) ч. ложки – соли Щепотка черного острого перца

Помидоры с хреном и чесноком: рецепт

Если вам покажется, что шкура у помидоров толстая, и она испортит соус, лучше удалите ее

Нарежьте помидоры кусочками и пропустите через мясорубку. Или же может воспользоваться блендером

Чеснок также следует измельчить

Корни хрена почистите и перекрутите через мясорубку

В глубокую кастрюлю вылейте получившуюся томатную пасту, чеснок, хрен. Можно добавить и кусочек острого стручкового перца. Посолите и добавьте сахар. Отправьте кастрюлю на огонь. После того, как закипит, потомите пять минут

Банки предварительно простерилизуйте привычным для вас образом. Разложите хреновину по банкам, переверните вверх дном и укутайте в одеяло. Дайте остыть при комнатной температуре. После чего отправьте на хранение в темное и проветриваемое помещение

Помидоры с хреном и чесноком готовы: Видео