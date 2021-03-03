Рецепт из куриного филе, покоривший мое сердце. Быстро, сочно и очень вкусно

Блюдо получается очень сочным, нежным, мясо просто тает во рту. Закуска прекрасно подходит к обеду или на ужин, отлично сочетается с разными гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 800 г;

лук, помидор по 1 шт;

яйца, 4 шт;

сметана, 5 ст.л;

сыр, 100 г + 100 г;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мясо промываем и режем небольшими кусочками.

Заливаем мясо взбитыми яйцами со сметаной, солим и перчим по вкусу, добавляем любые специи по вкусу. Хорошо перемешиваем.

Добавляем 100 тертого сыра и перемешиваем.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу.

Лук режем тонкими полукольцами, выкладываем на массу.

Помидор режем тонкими кружочками и кладем на лук.

Запекаем 20 минут при 180 градусах, вынимаем, посыпаем тертым сыром (100 г) и допекаем еще минут 15.