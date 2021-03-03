Рецепт из куриного филе, покоривший мое сердце. Быстро, сочно и очень вкусно

Блюдо получается очень сочным, нежным, мясо просто тает во рту. Закуска прекрасно подходит к обеду или на ужин, отлично сочетается с разными гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 800 г;
- лук, помидор по 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- сметана, 5 ст.л;
- сыр, 100 г + 100 г;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мясо промываем и режем небольшими кусочками.
Заливаем мясо взбитыми яйцами со сметаной, солим и перчим по вкусу, добавляем любые специи по вкусу. Хорошо перемешиваем.
Добавляем 100 тертого сыра и перемешиваем.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу.
Лук режем тонкими полукольцами, выкладываем на массу.
Помидор режем тонкими кружочками и кладем на лук.
Запекаем 20 минут при 180 градусах, вынимаем, посыпаем тертым сыром (100 г) и допекаем еще минут 15.
Блюдо подаем в горячем виде, порезав на порционные кусочки. Можно подавать и в качестве холодной закуски. К мясу можно подавать самые разные соусы и гарниры.
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