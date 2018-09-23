Скатерть-Самобранка

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Просто, но очень вкусно. Салат из 4-ех ингредиентов

Салат получается вкусным, сытным и очень аппетитным. Готовится всего лишь из 4-ех ингредиентов. Такой салатик отлично подойдет в качестве дополнения к вашему повседневному меню. Готовится салатик очень просто. Вкус имеет нежный, сочный и очень вкусный.

Необходимые продукты

  • 500 грамм куриного филе
  • 500 грамм помидоров
  • 1 луковица
  • 4 куриных яйца
  • 2 столовые ложки майонеза
  • соль, перец
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса

Начинаем приготовление

  1. Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами. Кладем его в миску, добавляем сахар, щепотку соли и уксус. Все перемешиваем, заливаем кипятком и оставляем в таком виде на 15 минут.
  2. Яйца вбиваем в миску, добавляем соль и перец по вкусу, а потом взбиваем венчиком до однородной массы. Выливаем полученную массу на раскаленную сковороду и жарим 4 одинаковых блинчика. Готовые блинчики остужаем и нарезаем соломкой.
  3. Куриное филе отвариваем или запекаем (по желанию), а потом нарезаем мелкими кусочками.
  4. Помидоры промываем, делим на 4 части и удаляем сердцевину. Получившуюся мякоть нарезаем соломкой.
  5. В миску кладем все подготовленные ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу и заправляем салат майонезом. Совет. Чтобы салат получился более полезным, майонез можно приготовить домашний, рецепт есть на нашем сайте.

Просто, но очень вкусно! Салат из 4-ех ингредиентов

Приятного аппетита!

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