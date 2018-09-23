Просто, но очень вкусно. Салат из 4-ех ингредиентов

Салат получается вкусным, сытным и очень аппетитным. Готовится всего лишь из 4-ех ингредиентов. Такой салатик отлично подойдет в качестве дополнения к вашему повседневному меню. Готовится салатик очень просто. Вкус имеет нежный, сочный и очень вкусный.
Необходимые продукты
- 500 грамм куриного филе
- 500 грамм помидоров
- 1 луковица
- 4 куриных яйца
- 2 столовые ложки майонеза
- соль, перец
- 1 столовая ложка сахара
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
Начинаем приготовление
- Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами. Кладем его в миску, добавляем сахар, щепотку соли и уксус. Все перемешиваем, заливаем кипятком и оставляем в таком виде на 15 минут.
- Яйца вбиваем в миску, добавляем соль и перец по вкусу, а потом взбиваем венчиком до однородной массы. Выливаем полученную массу на раскаленную сковороду и жарим 4 одинаковых блинчика. Готовые блинчики остужаем и нарезаем соломкой.
- Куриное филе отвариваем или запекаем (по желанию), а потом нарезаем мелкими кусочками.
- Помидоры промываем, делим на 4 части и удаляем сердцевину. Получившуюся мякоть нарезаем соломкой.
- В миску кладем все подготовленные ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу и заправляем салат майонезом. Совет. Чтобы салат получился более полезным, майонез можно приготовить домашний, рецепт есть на нашем сайте.
Приятного аппетита!
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