Идеальный торт Наполеон получается по этому рецепту. Очень вкусный крем и слоистые коржи

Очень нежный торт Наполеон. Такой десерт точно вам понравится: слоистые коржи, смазанные классическим сливочным кремом. По желанию, вы можете настоять его до нежной мягкости или подавать с хрустящими коржами.

Для приготовления коржей вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 400 г;

масло сливочное замороженное, 200 г;

сметана жирная, 200 г;

яйцо, 1 шт;

соль, 0.5 ч.л.

Для приготовления крема необходимо:

масло сливочное размягченное, 200 г;

сгущенное молоко комнатной температуры, 150 г;

молоко, 400 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 100 г;

ванилин по желанию и вкусу;

мука и крахмал по 25 г.

Процесс приготовления

Первым готовим крем, чтобы он остыл.

Соединяем яйца, крахмал, муку и сахар, ванилин при помощи венчика.

Вливаем молоко и перемешиваем венчиком всю массу до однородности.

Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая, до нужной густоты. Оставляем остывать.

Взбиваем миксером размягченное сливочное масло до пышного, белого состояния и частями вводим сгущенку, взбиваем массу до пышности.

Заварную основу также вводим частями и взбиваем крем.

Муку просеиваем и в нее натираем на терке сливочное масло. Перемешиваем массу руками до состояния крошки. Добавляем сметану и яйцо, вымешиваем немного и собираем массу в шар.

Делим его на 8 – 10 частей, скатываем колобки и отправляем их на 1 час в холодильник.

Берем листы пергамента и на каждом раскатываем колобки в круги.

При помощи тарелки равняйте и выпекайте вместе с обрезками – их потом превратите в крошку.

Выпекать коржи нужно при 200 градусах около 7 минут до легкой румяности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем бока и верх, посыпаем крошкой.

Отправляем в холодильник на 2 часа – тогда коржи останутся хрустящими, а если оставить торт в холодильнике на 4 – 6 часов, тогда получите нежный и мягкий десерт.

Подробный Видео Рецепт: