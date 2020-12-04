Идеальный торт Наполеон получается по этому рецепту. Очень вкусный крем и слоистые коржи

Очень нежный торт Наполеон. Такой десерт точно вам понравится: слоистые коржи, смазанные классическим сливочным кремом. По желанию, вы можете настоять его до нежной мягкости или подавать с хрустящими коржами.
Для приготовления коржей вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 400 г;
- масло сливочное замороженное, 200 г;
- сметана жирная, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, 0.5 ч.л.
Для приготовления крема необходимо:
- масло сливочное размягченное, 200 г;
- сгущенное молоко комнатной температуры, 150 г;
- молоко, 400 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 100 г;
- ванилин по желанию и вкусу;
- мука и крахмал по 25 г.
Процесс приготовления
Первым готовим крем, чтобы он остыл.
Соединяем яйца, крахмал, муку и сахар, ванилин при помощи венчика.
Вливаем молоко и перемешиваем венчиком всю массу до однородности.
Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая, до нужной густоты. Оставляем остывать.
Взбиваем миксером размягченное сливочное масло до пышного, белого состояния и частями вводим сгущенку, взбиваем массу до пышности.
Заварную основу также вводим частями и взбиваем крем.
Муку просеиваем и в нее натираем на терке сливочное масло. Перемешиваем массу руками до состояния крошки. Добавляем сметану и яйцо, вымешиваем немного и собираем массу в шар.
Делим его на 8 – 10 частей, скатываем колобки и отправляем их на 1 час в холодильник.
Берем листы пергамента и на каждом раскатываем колобки в круги.
При помощи тарелки равняйте и выпекайте вместе с обрезками – их потом превратите в крошку.
Выпекать коржи нужно при 200 градусах около 7 минут до легкой румяности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем бока и верх, посыпаем крошкой.
Отправляем в холодильник на 2 часа – тогда коржи останутся хрустящими, а если оставить торт в холодильнике на 4 – 6 часов, тогда получите нежный и мягкий десерт.
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