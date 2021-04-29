Сырные супчики

1. Суп из сливочного сыра с грибами
Ингредиенты:
Растительное масло — 1 ст. л.
Свежие шампиньоны — 100 г
Картофель — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Мягкий сыр с травами — 250 г
Большая луковица — 1 шт.
Для крутонов:
Растительное масло — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Куски белого хлеба без корки — 4 шт.
Приготовление:
1. Картофель и морковь очистить, нарезать небольшими кубиками. Вскипятить в кастрюле 1 л подсоленной воды, добавить овощи и варить до готовности, 15 минут. Протереть отвар вместе с овощами через сито или растолочь овощи толкушкой.
2. Пока варятся овощи, подготовить другие ингредиенты. Сыр нарезать небольшими кубиками.
3. Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Лук очистить, нарезать полукольцами. Разогреть в сковороде растительное масло и обжарить в нем, время от времени помешивая, лук и шампиньоны, 10 минут. Отставить.
4. Добавить сыр в кастрюлю с супом.
5. Взбить суп блендером до однородности. Добавить обжаренные лук и шампиньоны, довести до кипения, посолить, поперчить и сразу же снять с огня. Оставить под крышкой на 10 минут.
6. Куски хлеба натереть очищенными зубчиками чеснока и обжарить в разогретом масле 4 минуты.
2. Сырный суп с шампиньонами и брокколи
Ингредиенты:
Шампиньоны — 5–7 шт.
Сырки — 2 шт.
Брокколи — 200 г
Картофель — 1–2 шт.
Морковь — 1 шт.
Соль — по вкусу
Растительное масло — для обжарки
Приготовление:
1. Шампиньоны нарезать. Обжарить минут 5–10. Морковку натереть на терке и тоже обжарить.
2. Брокколи разделить по соцветиям, на кусочки помельче. Можно взять свежую брокколи (в сезон), можно воспользоваться и замороженной. В таком случае перед приготовлением сырного супа брокколи слегка разморозить, иначе будет сложно резать.
3. Картошку нарезать. В кипящую воду добавить все ингредиенты, посолить и варить в течение 10 минут.
Тем временем натереть сырки на крупную терку и добавить в суп.
4. Варить суп еще минут 5, пока сырки не разойдутся. Посыпать сушеным укропом (при желании) и дать потомиться супчику еще пару минут. Подавать сырный суп с сухариками или гренками.
3. Суп сырный с креветками
Ингредиенты:
Креветки — 450 г
Перец сладкий красный — 2 шт.
Кукуруза консервированная — 350 г
Молоко коровье — 425 мл
Масло оливковое — 2 ст. л.
Лук репчатый — 1 шт.
Картофель — 350 г
Лавровый лист — 1 шт.
Майоран сушеный — 0,5 ч. л.
Орех мускатный — 0,2 ч. л.
Сыр плавленый — 150 г
Бульон — 1,5–2 л
Приготовление:
1. Разогреть оливковое масло в большой кастрюле и довести в нем лук до мягкости, не подрумянивая его.
2. Добавить перец, картофель, сладкую кукурузу, лавровый лист, майоран и мускатный орех. Влить бульон и довести до кипения. Убавить огонь до умеренного, накрыть крышкой и варить до готовности картофеля.
3. Влить молоко и довести до кипения. Выложить в суп креветки и плавленный сыр, посолить и поперчить. Варить 3–5 минут на умеренном огне.
4. Сырный супчик с гренками
Ингредиенты:
Вода или бульон — 2 л
Картофель — 4 шт.
Вермишель — по вкусу
Плавленый сырок — 1–2 шт.
Сливочное масло — 20 г
Соль, перец — по вкусу
Специи — по желанию
Хлеб — по вкусу
Зелень — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель очистить, нарезать соломкой. Добавить в кипящую воду (бульон) и варить до полуготовности.
2. Плавленый сырок нарезать на небольшие кусочки, добавить в кастрюлю и хорошо перемешать. Когда сыр расплавится, добавить вермишель, соль, перец, сливочное масло и специи. Поварить еще 10–15 минут.
3. Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить на сливочном масле до золотистости.
4. Разлить суп по тарелкам, добавить сухарики и рубленую зелень.
5. Нежнейший сырный суп с курицей
Ингредиенты:
Филе куриной грудки — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Картофель — 5 шт.
Сыр плавленый — 100 г
Вода — 2 л
Масло оливковое — 3 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Зелень — по вкусу
Приготовление:
1. Нарезать морковь небольшими кубиками. Картофель нарезать небольшими кубиками. Филе куриной грудки нарезать кусочками среднего размера.
2. Обжарить нарезанное филе на оливковом масле в течение 7 минут. В кастрюлю налить воду, поместить в нее нарезанные морковь с картофелем и варить 20 минут. Затем добавить к ним обжаренное филе. Варить 10 минут.
3. Добавить лавровый лист, соль и перец. Когда суп будет почти готов, опустить в кастрюлю плавленые сырки. Как следует размешать, чтобы сырки все разошлись в супе и не образовали комочков. Когда суп будет почти готов, добавить мелко нарезанную зелень. Проварить 5 минут и выключить огонь.
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