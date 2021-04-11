Да простят меня чебуречники, но я сливаю рецепт. Не зря их обожают миллионы

Такое простое и легкое блюдо, как чебуреки, любят все. Этот рецепт мне давно посоветовала подруга и теперь я хочу и вам предложить попробовать пышные, ароматные и вкусные чебуреки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 500 г;

лук, 1 шт;

вода, 220 мл;

паприка и соль по 1 ч.л.

Для приготовления начинки возьмите:

фарш, 500 г;

соль, перец;

лук, 100 г;

вода, 250 мл.

Процесс приготовления

Лук измельчаем блендером и смешиваем с водой, солью и перцем, перемешиваем. Доводим до кипения и выливаем в просеянную муку.

Сначала ложкой, а потом руками вымешиваем тесто. Масса должна получиться мягкой, эластичной.

Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.

Делим тесто на порционные кусочки, скатываем колобки.

Каждый раскатываем в тонкую лепешку.

Для фарша измельчаем мясо и лук при помощи блендера, вымешиваем, солим и перчим.

Совет: чтобы чебуреки получились сочными, в фарш вливаем воду, но не сделайте его слишком жидким.

Формируем чебуреки, плотно защипываем края и обжариваем в растительном масле с двух сторон.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла и складываем на блюдо.