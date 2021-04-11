Да простят меня чебуречники, но я сливаю рецепт. Не зря их обожают миллионы

Такое простое и легкое блюдо, как чебуреки, любят все. Этот рецепт мне давно посоветовала подруга и теперь я хочу и вам предложить попробовать пышные, ароматные и вкусные чебуреки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 500 г;
- лук, 1 шт;
- вода, 220 мл;
- паприка и соль по 1 ч.л.
Для приготовления начинки возьмите:
- фарш, 500 г;
- соль, перец;
- лук, 100 г;
- вода, 250 мл.
Процесс приготовления
Лук измельчаем блендером и смешиваем с водой, солью и перцем, перемешиваем. Доводим до кипения и выливаем в просеянную муку.
Сначала ложкой, а потом руками вымешиваем тесто. Масса должна получиться мягкой, эластичной.
Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.
Делим тесто на порционные кусочки, скатываем колобки.
Каждый раскатываем в тонкую лепешку.
Для фарша измельчаем мясо и лук при помощи блендера, вымешиваем, солим и перчим.
Совет: чтобы чебуреки получились сочными, в фарш вливаем воду, но не сделайте его слишком жидким.
Формируем чебуреки, плотно защипываем края и обжариваем в растительном масле с двух сторон.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла и складываем на блюдо.
Блюдо получается очень вкусным, мягким, в фарш вы можете еще добавить зелень, ароматные травы, а воду – заменить хорошим куском сливочного масла.
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