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Салат «Ежедневный» готовлю постоянно и не надоедает. 2 варианта заправки

Пекинская капуста с помидорами и чесноком получается очень свежей и ароматной. Такой салатик с разными заправками – это отличное дополнение к мясным и рыбным закускам на пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста пекинская, 200 г;
  • помидоры, 2 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • сыр, 50 г.

Для приготовления 1 заправки необходимо:

  • масло растительное, 150 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • горчица, 0.5 ч.л.
  • соль и сахар по щепотке;
  • сок лимонный, 1 ч.л.

Для приготовления 2 заправки необходимо:

  • масло конопляное, 2 ст.л;
  • семена конопли, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Капусту сечем, томаты режем тонкими кусочками.

Чеснок можно тереть на терке или пропустить через пресс, мелко порубить       ножом.

Капусту немного приминаем и смешиваем с помидорами, тертым сыром, чесноком.

Масло смешиваем с яйцом, солью и сахаром, горчицей и перебиваем погружным блендером.

Заправляем салат.

Салат «Ежедневный» готовлю постоянно и не надоедает. 2 варианта заправки

2 вариант: можно заправить салат маслом конопляным и семенами или обычным растительным маслом и посыпать кунжутом.

Салат «Ежедневный» готовлю постоянно и не надоедает. 2 варианта заправки

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