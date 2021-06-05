Салат «Ежедневный» готовлю постоянно и не надоедает. 2 варианта заправки

Пекинская капуста с помидорами и чесноком получается очень свежей и ароматной. Такой салатик с разными заправками – это отличное дополнение к мясным и рыбным закускам на пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста пекинская, 200 г;

помидоры, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

сыр, 50 г.

Для приготовления 1 заправки необходимо:

масло растительное, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

горчица, 0.5 ч.л.

соль и сахар по щепотке;

сок лимонный, 1 ч.л.

Для приготовления 2 заправки необходимо:

масло конопляное, 2 ст.л;

семена конопли, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Капусту сечем, томаты режем тонкими кусочками.

Чеснок можно тереть на терке или пропустить через пресс, мелко порубить ножом.

Капусту немного приминаем и смешиваем с помидорами, тертым сыром, чесноком.

Масло смешиваем с яйцом, солью и сахаром, горчицей и перебиваем погружным блендером.

Заправляем салат.