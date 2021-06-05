Салат «Ежедневный» готовлю постоянно и не надоедает. 2 варианта заправки

Пекинская капуста с помидорами и чесноком получается очень свежей и ароматной. Такой салатик с разными заправками – это отличное дополнение к мясным и рыбным закускам на пикнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста пекинская, 200 г;
- помидоры, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- сыр, 50 г.
Для приготовления 1 заправки необходимо:
- масло растительное, 150 мл;
- яйцо, 1 шт;
- горчица, 0.5 ч.л.
- соль и сахар по щепотке;
- сок лимонный, 1 ч.л.
Для приготовления 2 заправки необходимо:
- масло конопляное, 2 ст.л;
- семена конопли, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Капусту сечем, томаты режем тонкими кусочками.
Чеснок можно тереть на терке или пропустить через пресс, мелко порубить ножом.
Капусту немного приминаем и смешиваем с помидорами, тертым сыром, чесноком.
Масло смешиваем с яйцом, солью и сахаром, горчицей и перебиваем погружным блендером.
Заправляем салат.
2 вариант: можно заправить салат маслом конопляным и семенами или обычным растительным маслом и посыпать кунжутом.
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