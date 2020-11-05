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Соседка кореянка поделилась рецептом грибов по-корейски. Быстро и просто

Закуска из шампиньонов получается пикантной, ароматной  и очень вкусной. Она прекрасно подходит под любые блюда и гарниры. Готовится все быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шампиньоны, 500 г;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок, 3 – 4зубчика;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • соль, 1  ч.л;
  • кориандр, 1 ч.л;
  • паприка, половина ч.л;
  • острый перец по вкусу;
  • перец черный;
  • петрушка и кинза;
  • масло растительное, 50 мл;
  • уксус 9 %, 30 мл;
  • сахар, 1 ст.л;
  • соль, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Грибочки я выбираю небольшие, после маринования они будут плотными и  хрустящими.

Режем грибы произвольно, как вам нравится.

В воду разводим соль и добавляем лавровый лист, грибы. После того, как грибы закипят, варим их 10 минут.

Зелень рубим, лук режем полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови.

Смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок.

Всыпаем сверху специи, заливаем раскаленным растительным маслом  и перемешиваем.

Добавляем зелень и грибы, вливаем уксус, перемешиваем и отправляем в холодильник на 12 часов.

Соседка кореянка поделилась рецептом грибов по-корейски. Быстро и просто

Специи для закуски вы можете брать те, которые используете и для своего рецепта корейской моркови. Если не любите кинзу, тогда просто возьмите просто больше петрушки.

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