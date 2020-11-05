Соседка кореянка поделилась рецептом грибов по-корейски. Быстро и просто

Закуска из шампиньонов получается пикантной, ароматной и очень вкусной. Она прекрасно подходит под любые блюда и гарниры. Готовится все быстро и просто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шампиньоны, 500 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 – 4зубчика;

лавровый лист, 2 шт;

соль, 1 ч.л;

кориандр, 1 ч.л;

паприка, половина ч.л;

острый перец по вкусу;

перец черный;

петрушка и кинза;

масло растительное, 50 мл;

уксус 9 %, 30 мл;

сахар, 1 ст.л;

соль, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Грибочки я выбираю небольшие, после маринования они будут плотными и хрустящими.

Режем грибы произвольно, как вам нравится.

В воду разводим соль и добавляем лавровый лист, грибы. После того, как грибы закипят, варим их 10 минут.

Зелень рубим, лук режем полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови.

Смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок.

Всыпаем сверху специи, заливаем раскаленным растительным маслом и перемешиваем.

Добавляем зелень и грибы, вливаем уксус, перемешиваем и отправляем в холодильник на 12 часов.