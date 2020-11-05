Соседка кореянка поделилась рецептом грибов по-корейски. Быстро и просто

Закуска из шампиньонов получается пикантной, ароматной и очень вкусной. Она прекрасно подходит под любые блюда и гарниры. Готовится все быстро и просто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шампиньоны, 500 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 3 – 4зубчика;
- лавровый лист, 2 шт;
- соль, 1 ч.л;
- кориандр, 1 ч.л;
- паприка, половина ч.л;
- острый перец по вкусу;
- перец черный;
- петрушка и кинза;
- масло растительное, 50 мл;
- уксус 9 %, 30 мл;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Грибочки я выбираю небольшие, после маринования они будут плотными и хрустящими.
Режем грибы произвольно, как вам нравится.
В воду разводим соль и добавляем лавровый лист, грибы. После того, как грибы закипят, варим их 10 минут.
Зелень рубим, лук режем полукольцами, морковь трем на терке для корейской моркови.
Смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, хорошо перемешиваем, чтобы овощи пустили сок.
Всыпаем сверху специи, заливаем раскаленным растительным маслом и перемешиваем.
Добавляем зелень и грибы, вливаем уксус, перемешиваем и отправляем в холодильник на 12 часов.
Специи для закуски вы можете брать те, которые используете и для своего рецепта корейской моркови. Если не любите кинзу, тогда просто возьмите просто больше петрушки.
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