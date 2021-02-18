Салат с крабовыми палочками: «Нежный поцелуй»

Салат с крабовыми палочками! Слат с крабовыми палочками! Свежий и нежный салат — самое красивое украшение любого стола. А салат под названием «Нежный поцелуй» придаст обеденному столу романтическое настроение. Салат содержит очень полезные элементы, а вкусовой контраст сделает салат особенным блюдом. Мы расскажем о приготовлении этого нежнейшего салата. Но самый главный его ингредиент — доброе и тёплое настроение.

Салат с крабовыми палочками: ингредиенты

Двести пятьдесят граммов крабовых палочек

Четыре яйца

Двести граммов маринованных кальмаров

Четыре кружочка ананаса из компота

Пятьдесят граммов жемчужного лука

Свежий укроп

Майонез

Соль

Душистый перец

Салат с крабовыми палочками: приготовление

Снять оболочку с крабовых палочек. Нарезать крабовые палочки небольшими кубиками. Взять пиалку для салата и пересыпать в неё нарезанные кусочки крабовых палочек.

Яйца помыть и сварить вкрутую. Почистить скорлупку. Нарезать маленькими кубиками. Лучше всего нарезать яйца при помощи яйцерезки. Так кусочки получатся равными и красивыми — самое то для красивого салата. Добавить яйцо в салатницу с кусочками крабовых палочек.

Нарезать маринованные кальмары. Перемешать с яйцом и крабовыми палочками.

А сейчас придадим нашему салату свеженький контрастирующий вкус. Нам надо открыть баночку ананасов, достать четыре колечка и нарезать маленькими треугольничками, после чего всыпать в салатницу.

Нарезать основание предварительно промытого жемчужного лука на тонкие пластиночки. Помыть укроп и просушить, чтобы листики были пышными. Измельчить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить. Перемешать с помощью двух глубоких столовых ложек или специальных лопаточек.

Заправить майонезом и хорошо размешать, так чтобы весь салат пропитался.

Теперь остаётся лишь добавить нежности и самой ласковой улыбки.

Салат с крабовыми палочками: готов

Мы готовы. Кто к столу?