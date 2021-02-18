Салат с крабовыми палочками: «Нежный поцелуй»

Салат с крабовыми палочками! Слат с крабовыми палочками! Свежий и нежный салат — самое красивое украшение любого стола. А салат под названием «Нежный поцелуй» придаст обеденному столу романтическое настроение. Салат содержит очень полезные элементы, а вкусовой контраст сделает салат особенным блюдом. Мы расскажем о приготовлении этого нежнейшего салата. Но самый главный его ингредиент — доброе и тёплое настроение.
Салат с крабовыми палочками: ингредиенты
- Двести пятьдесят граммов крабовых палочек
- Четыре яйца
- Двести граммов маринованных кальмаров
- Четыре кружочка ананаса из компота
- Пятьдесят граммов жемчужного лука
- Свежий укроп
- Майонез
- Соль
- Душистый перец
Салат с крабовыми палочками: приготовление
- Снять оболочку с крабовых палочек. Нарезать крабовые палочки небольшими кубиками. Взять пиалку для салата и пересыпать в неё нарезанные кусочки крабовых палочек.
- Яйца помыть и сварить вкрутую. Почистить скорлупку. Нарезать маленькими кубиками. Лучше всего нарезать яйца при помощи яйцерезки. Так кусочки получатся равными и красивыми — самое то для красивого салата. Добавить яйцо в салатницу с кусочками крабовых палочек.
- Нарезать маринованные кальмары. Перемешать с яйцом и крабовыми палочками.
- А сейчас придадим нашему салату свеженький контрастирующий вкус. Нам надо открыть баночку ананасов, достать четыре колечка и нарезать маленькими треугольничками, после чего всыпать в салатницу.
- Нарезать основание предварительно промытого жемчужного лука на тонкие пластиночки. Помыть укроп и просушить, чтобы листики были пышными. Измельчить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить. Перемешать с помощью двух глубоких столовых ложек или специальных лопаточек.
- Заправить майонезом и хорошо размешать, так чтобы весь салат пропитался.
Теперь остаётся лишь добавить нежности и самой ласковой улыбки.
Салат с крабовыми палочками: готов
Мы готовы. Кто к столу?
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