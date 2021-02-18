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Салат с крабовыми палочками: «Нежный поцелуй»

Салат с крабовыми палочками! Слат с крабовыми палочками! Свежий и нежный салат — самое красивое украшение любого стола. А салат под названием «Нежный поцелуй» придаст обеденному столу романтическое настроение. Салат содержит очень полезные элементы, а вкусовой контраст сделает салат особенным блюдом. Мы расскажем о приготовлении этого нежнейшего салата. Но самый главный его ингредиент — доброе и тёплое настроение.

Салат с крабовыми палочками: ингредиенты

  • Двести пятьдесят граммов крабовых палочек
  • Четыре яйца
  • Двести граммов маринованных кальмаров
  • Четыре кружочка ананаса из компота
  • Пятьдесят граммов жемчужного лука
  • Свежий укроп
  • Майонез
  • Соль
  • Душистый перец

Салат с крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками:  приготовление

  • Снять оболочку с крабовых палочек. Нарезать крабовые палочки небольшими кубиками. Взять пиалку для салата и пересыпать в неё нарезанные кусочки крабовых палочек.
  • Яйца помыть и сварить вкрутую. Почистить скорлупку. Нарезать маленькими кубиками. Лучше всего нарезать яйца при помощи яйцерезки. Так кусочки получатся равными и красивыми — самое то для красивого салата. Добавить яйцо в салатницу с кусочками крабовых палочек.
  • Нарезать маринованные кальмары. Перемешать с яйцом и крабовыми палочками.
  • А сейчас придадим нашему салату свеженький контрастирующий вкус. Нам надо открыть баночку ананасов, достать четыре колечка и нарезать маленькими треугольничками, после чего всыпать в салатницу.

Салат с крабовыми палочками

  • Нарезать основание предварительно промытого жемчужного лука на тонкие пластиночки. Помыть укроп и просушить, чтобы листики были пышными. Измельчить и добавить в салатницу. Посолить и поперчить. Перемешать с помощью двух глубоких столовых ложек или специальных лопаточек.
  • Заправить майонезом и хорошо размешать, так чтобы весь салат пропитался.

Теперь остаётся лишь добавить нежности и самой ласковой улыбки.

Салат с крабовыми палочками: готов

Мы готовы. Кто к столу?

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