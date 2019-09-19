Рецепт тонких блинчиков, которому я никогда не изменяю

Трудно найти того, кто не любит блинчики, ведь они - лакомство на любой случай.

Предлагаем вам испробовать этот рецепт. Блинчики по нему получаются очень тонкими и нежными на вкус

Ингредиенты:

0.5 л. безалкогольного пива;

3 ст.л. сахара;

апельсиновая цедра - 1 ч.л.;

соль;

2 ст.л. масла;

400 гр. муки;

2 пакетика ванильного сахара;

1 пакетик разрыхлителя.

Для начала нужно смешать сахар с маслом. Добавьте пиво, апельсиновую цедру, соль, ванильный сахар, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешайте до однородного состояния, затем оставьте полученное тесто на 20 минут.

Жарить блины нужно на масле, на слабом огне.

Для начинки смешайте 100 гр. шоколада с 3 столовыми ложками сахара и 2 столовыми ложками воды или молока. Поставьте смесь на паровую баню и мешайте до однородного состояния.

По желанию вы можете выбрать совершенно любую начинку.

А как готовите блины вы?

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