Рецепт тонких блинчиков, которому я никогда не изменяю

Трудно найти того, кто не любит блинчики, ведь они - лакомство на любой случай.
Предлагаем вам испробовать этот рецепт. Блинчики по нему получаются очень тонкими и нежными на вкус
Ингредиенты:
- 0.5 л. безалкогольного пива;
- 3 ст.л. сахара;
- апельсиновая цедра - 1 ч.л.;
- соль;
- 2 ст.л. масла;
- 400 гр. муки;
- 2 пакетика ванильного сахара;
- 1 пакетик разрыхлителя.
Для начала нужно смешать сахар с маслом. Добавьте пиво, апельсиновую цедру, соль, ванильный сахар, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешайте до однородного состояния, затем оставьте полученное тесто на 20 минут.
Жарить блины нужно на масле, на слабом огне.
Для начинки смешайте 100 гр. шоколада с 3 столовыми ложками сахара и 2 столовыми ложками воды или молока. Поставьте смесь на паровую баню и мешайте до однородного состояния.
По желанию вы можете выбрать совершенно любую начинку.
А как готовите блины вы?
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