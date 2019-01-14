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Крутой закусочный пирог: целый обед из духовки

В духовке можно в одной форме сделать целый обед: приготовить крутой закусочный пирог.

Он получается сытным, похожим на горячие бутерброды: думаю, что это из-за сыра. Вкусный, сочный, благодаря грибам и мясному фаршу. Его отлично делать, когда в доме есть остатки прошлых трапез: немного риса, фарша, грибочков. Кстати, грибы лучше сделать самим или купить проверенные: они не должны быть кислыми. Пирог вкусный и в теплом, и в холодном виде: его с легкостью можно взять на пикник, на работу, подать на ужин.

Состав продуктов

  • 180 миллилитров кефира жирностью 2,5%;
  • 150 грамм пшеничной муки;
  • три свежих куриных яйца;
  • половина чайной ложки соли;
  • 10 грамм разрыхлителя.

Для начинки

  • 300 грамм маринованных грибов;
  • 200 грамм твердого сыра;
  • один стакан вареного риса;
  • одна головка репчатого лука;
  • 500 грамм любого мясного фарша;
  • соль и черный молотый перец – по вкусу;
  • 200 грамм стручковой фасоли;
  • зеленый лук – по вкусу.

Крутой закусочный пирог: пошаговый процесс приготовления

  1. В миску выкладываем любой мясной фарш: у меня куриный.
  2. Одну крупную головку репчатого лука очищаем от шелухи, мелко нарезаем.
  3. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем лук и обжариваем до полупрозрачности.
    Затем добавляем мясной фарш.
  4. Жарим почти до готовности мяса, затем отключаем огонь. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые специи.
  5. Маринованные грибы разрезаем на 3-4 части, слайсами. Лучше их сделать в домашних условиях: рецепт смотрите на нашем сайте.
  6. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой, выкладываем одним слоем грибы.
  7. Сверху посыпаем их сыром, натертым на крупной терке.
  8. Следующим слоем распределяем стакан вареного риса: его можно чуть не доварить.
  9. Далее идет слой обжаренного мяса, посыпаем его фасолью. Можно фасоль заменить консервированной кукурузой, сладким болгарским перцем и другими продуктами, на ваш вкус.
  10. Теперь займемся заливкой: в миску разбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком. Добавляем любую сушеную зелень, кефир и всыпаем муку с разрыхлителем. Муки берите столько, чтобы тесто было по консистенции, как на оладьи.
  11. Заливаем продукты в форме полученной смесью.
  12. Отправляем форму с пирогом в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут.
  13. Достаем из духовки, оставляем на столе на 30 минут, а потом снимаем кольцо, переворачиваем на доску или на блюдо.

Крутой закусочный пирог разрезаем на порционные кусочки и подаем на стол, с чашкой ароматного чая. Закуска из всех остатков – это шикарный рецепт.

Крутой закусочный пирог: целый обед из духовки

Приятного всем аппетита и отличного настроения.

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