Крутой закусочный пирог: целый обед из духовки

В духовке можно в одной форме сделать целый обед: приготовить крутой закусочный пирог.

Он получается сытным, похожим на горячие бутерброды: думаю, что это из-за сыра. Вкусный, сочный, благодаря грибам и мясному фаршу. Его отлично делать, когда в доме есть остатки прошлых трапез: немного риса, фарша, грибочков. Кстати, грибы лучше сделать самим или купить проверенные: они не должны быть кислыми. Пирог вкусный и в теплом, и в холодном виде: его с легкостью можно взять на пикник, на работу, подать на ужин.

Состав продуктов

180 миллилитров кефира жирностью 2,5%;

150 грамм пшеничной муки;

три свежих куриных яйца;

половина чайной ложки соли;

10 грамм разрыхлителя.

Для начинки

300 грамм маринованных грибов;

200 грамм твердого сыра;

один стакан вареного риса;

одна головка репчатого лука;

500 грамм любого мясного фарша;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

200 грамм стручковой фасоли;

зеленый лук – по вкусу.

Крутой закусочный пирог: пошаговый процесс приготовления

В миску выкладываем любой мясной фарш: у меня куриный. Одну крупную головку репчатого лука очищаем от шелухи, мелко нарезаем. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем лук и обжариваем до полупрозрачности. Затем добавляем мясной фарш. Жарим почти до готовности мяса, затем отключаем огонь. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые специи. Маринованные грибы разрезаем на 3-4 части, слайсами. Лучше их сделать в домашних условиях: рецепт смотрите на нашем сайте. Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой, выкладываем одним слоем грибы. Сверху посыпаем их сыром, натертым на крупной терке. Следующим слоем распределяем стакан вареного риса: его можно чуть не доварить. Далее идет слой обжаренного мяса, посыпаем его фасолью. Можно фасоль заменить консервированной кукурузой, сладким болгарским перцем и другими продуктами, на ваш вкус. Теперь займемся заливкой: в миску разбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком. Добавляем любую сушеную зелень, кефир и всыпаем муку с разрыхлителем. Муки берите столько, чтобы тесто было по консистенции, как на оладьи. Заливаем продукты в форме полученной смесью. Отправляем форму с пирогом в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут. Достаем из духовки, оставляем на столе на 30 минут, а потом снимаем кольцо, переворачиваем на доску или на блюдо.

Крутой закусочный пирог разрезаем на порционные кусочки и подаем на стол, с чашкой ароматного чая. Закуска из всех остатков – это шикарный рецепт.

Приятного всем аппетита и отличного настроения.

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