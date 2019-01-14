Крутой закусочный пирог: целый обед из духовки

В духовке можно в одной форме сделать целый обед: приготовить крутой закусочный пирог.
Он получается сытным, похожим на горячие бутерброды: думаю, что это из-за сыра. Вкусный, сочный, благодаря грибам и мясному фаршу. Его отлично делать, когда в доме есть остатки прошлых трапез: немного риса, фарша, грибочков. Кстати, грибы лучше сделать самим или купить проверенные: они не должны быть кислыми. Пирог вкусный и в теплом, и в холодном виде: его с легкостью можно взять на пикник, на работу, подать на ужин.
Состав продуктов
- 180 миллилитров кефира жирностью 2,5%;
- 150 грамм пшеничной муки;
- три свежих куриных яйца;
- половина чайной ложки соли;
- 10 грамм разрыхлителя.
Для начинки
- 300 грамм маринованных грибов;
- 200 грамм твердого сыра;
- один стакан вареного риса;
- одна головка репчатого лука;
- 500 грамм любого мясного фарша;
- соль и черный молотый перец – по вкусу;
- 200 грамм стручковой фасоли;
- зеленый лук – по вкусу.
Крутой закусочный пирог: пошаговый процесс приготовления
- В миску выкладываем любой мясной фарш: у меня куриный.
- Одну крупную головку репчатого лука очищаем от шелухи, мелко нарезаем.
- В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла, выкладываем лук и обжариваем до полупрозрачности. Затем добавляем мясной фарш.
- Жарим почти до готовности мяса, затем отключаем огонь. Солим и перчим по вкусу, можно добавить любимые специи.
- Маринованные грибы разрезаем на 3-4 части, слайсами. Лучше их сделать в домашних условиях: рецепт смотрите на нашем сайте.
- Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой, выкладываем одним слоем грибы.
- Сверху посыпаем их сыром, натертым на крупной терке.
- Следующим слоем распределяем стакан вареного риса: его можно чуть не доварить.
- Далее идет слой обжаренного мяса, посыпаем его фасолью. Можно фасоль заменить консервированной кукурузой, сладким болгарским перцем и другими продуктами, на ваш вкус.
- Теперь займемся заливкой: в миску разбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком. Добавляем любую сушеную зелень, кефир и всыпаем муку с разрыхлителем. Муки берите столько, чтобы тесто было по консистенции, как на оладьи.
- Заливаем продукты в форме полученной смесью.
- Отправляем форму с пирогом в духовку, разогретую до 170 градусов, на 30-40 минут.
- Достаем из духовки, оставляем на столе на 30 минут, а потом снимаем кольцо, переворачиваем на доску или на блюдо.
Крутой закусочный пирог разрезаем на порционные кусочки и подаем на стол, с чашкой ароматного чая. Закуска из всех остатков – это шикарный рецепт.
Приятного всем аппетита и отличного настроения.
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