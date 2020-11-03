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Язычки из слоёного теста: простая сладкая выпечка из слоёного теста

Язычки из слоеного теста – просто, вкусно и сытно!

Язычки из слоеного теста: ингредиенты

Язычки из слоёного теста

  1. 400 (четыреста) гр – слоеного теста
  2. Пол яйца
  3. 2 (две) ст. ложки – коричневого сахара

Язычки из слоеного теста: рецепт

Язычки из слоёного теста

  • У меня готовое бездрожжевое тесто. Вытащите его из морозилки и дайте отойти при комнатной температуре на несколько минут. После чего отделите пластины друг от друга, и дайте постоять им час – полтора
  • Как только тесто разморозится. Включите духовку на 200 градусов
  • Нарежьте каждый пласт на несколько прямоугольников среднего размера. Тесто на раскатывайте. Так оно получится пышнее
  • Яйцо взбейте и смажьте им каждый язычок. Равномерно посыпьте тростниковым сахаром
  • Отправьте выпекаться на 15 минут, до золотистого цвета

Язычки из слоеного теста готовы: Видео

Отличный вариант выпечки, когда на скорую руку хочется порадовать близких чем – то вкусненьким. Получается изделие хрустящим, детки будут в полном восторге от такого лакомства. Попробуйте обязательно. Подавать можно с джемом или сгущенным молоком. Очень вкусно макать язычки и уплетать за обе щеки! На здоровье.

Язычки из слоёного теста

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