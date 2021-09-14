Пока кипятится чайник готовлю печенье. Как мы все яблоки переводим на вкусный десерт

Печенье с яблочным наполнителем получается очень мягким, ароматным, идеально подходят для чаепития и детям в школу я тоже его делаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар и растительное масло по 80 г;

мука, около 250 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

яблоки, 350 г;

изюм, 30 г.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с слью и взбиваем миксером до пышности.

Всыпаем саар и взбиваем на протяжении 4 минут.

Совет: сахара можно добавить и больше. Если вы сладкоежки.

Вливаем растительное масло и по вкусу добавляем ванилин.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Еще один раз просеиваем частями в массу – так печенье будет пышнее.

Вымешиваем до однородности.

Яблоки чистим от кожуры и трем на терке или режем кусочками.

Изюм заменяется черносливом или курагой по вашему вкусу.

Смешиваем яблочную массу с тестом и выкладываем столовой лодкой на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.

Остывшее печенье можно посыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей. Очень вкусно получается, если тесто в форме присыпать еще и грецкими орехами или арахисом, измельченными на кусочки.

Рецепт очень простой, как видите, а результат просто потрясающий.