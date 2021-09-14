Пока кипятится чайник готовлю печенье. Как мы все яблоки переводим на вкусный десерт

Печенье с яблочным наполнителем получается очень мягким, ароматным, идеально подходят для чаепития и детям в школу я тоже его делаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар и растительное масло по 80 г;
- мука, около 250 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- ванилин по вкусу;
- соль щепотка;
- яблоки, 350 г;
- изюм, 30 г.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с слью и взбиваем миксером до пышности.
Всыпаем саар и взбиваем на протяжении 4 минут.
Совет: сахара можно добавить и больше. Если вы сладкоежки.
Вливаем растительное масло и по вкусу добавляем ванилин.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Еще один раз просеиваем частями в массу – так печенье будет пышнее.
Вымешиваем до однородности.
Яблоки чистим от кожуры и трем на терке или режем кусочками.
Изюм заменяется черносливом или курагой по вашему вкусу.
Смешиваем яблочную массу с тестом и выкладываем столовой лодкой на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.
Остывшее печенье можно посыпать сахарной пудрой или смешать ее с корицей. Очень вкусно получается, если тесто в форме присыпать еще и грецкими орехами или арахисом, измельченными на кусочки.
Рецепт очень простой, как видите, а результат просто потрясающий.