Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Печенье получается очень мягким, а варенье или повидло, добавляем ему изысканную изюминку. Весь процесс готовки очень прост, никаких дорогих продуктов не нужно. А чтобы печенье было еще оригинальнее, будем покрывать его растопленным шоколадом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар и мука по 2 ст.л;
- соль щепотка;
- джем по вкусу;
- шоколад, 150 г;
- молоко, 1 – 2 ст.л;
- масло сливочное, 40 г.
Процесс приготовления
Отделяем белки и желтки.
Желтки смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до белой и пышной массы.
Белки смешиваем с щепоткой соли и взбиваем до стойкой массы.
Смешиваем белки и желтки.
Добавляем муку и вымешиваем.
Массу перекладываем в пакет и отрезаем уголок и выдавливаем на противень, застеленный пергаментом в виде кружочков.
Выпекаем около 10 – 12 минут при 180 градусах.
Для глазури смешиваем шоколад и сливочное масло и растапливаем любым, удобным способом. Если масса получается очень густой, добавьте ложку – две молока.
Остывшее печенье сначала покрываем густым джемом или вареньем и потом поливаем шоколадом.
Отправляем в холодильник застывать.
Я использую варенье с кислинкой – слива или абрикос отлично подходит и вместе с шоколадом, они создают роскошный вкус десерта.Вы можете использовать любое, очень вкусное получается с апельсиновым джемом
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