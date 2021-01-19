Скатерть-Самобранка

5 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Милованова Милованова18 января, 16:20
    за сегодня это уже 2й рецепт от Ярославы Федоренко и оба великолепны!!! затраты не большие а выхлоп шикарен, спасибо ...Идеальная выпечка...
  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...

Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Печенье получается очень мягким, а варенье или повидло, добавляем ему изысканную изюминку. Весь процесс готовки очень прост, никаких дорогих продуктов не нужно. А чтобы печенье было еще оригинальнее, будем покрывать его растопленным шоколадом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар и мука по 2 ст.л;
  • соль щепотка;
  • джем по вкусу;
  • шоколад, 150 г;
  • молоко, 1 – 2 ст.л;
  • масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Отделяем белки и желтки.

Желтки смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до белой и пышной массы.

Белки смешиваем с щепоткой соли и взбиваем до стойкой массы.

Смешиваем белки и желтки.

Добавляем муку и вымешиваем.

Массу перекладываем в пакет и отрезаем уголок и выдавливаем на противень, застеленный пергаментом в виде кружочков.

Выпекаем около 10 – 12 минут при 180 градусах.

Для глазури смешиваем шоколад и сливочное масло и растапливаем любым, удобным способом. Если масса получается очень густой, добавьте ложку – две молока.

Остывшее печенье сначала покрываем густым джемом или вареньем и потом поливаем шоколадом.

Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Отправляем в холодильник застывать.

Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Я использую варенье с кислинкой – слива или абрикос отлично подходит и вместе с шоколадом, они создают роскошный вкус десерта.

Вы можете использовать любое, очень вкусное получается с апельсиновым джемом

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх