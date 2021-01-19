Есть 2 яйца и стакан повидла, приготовьте вкуснейшее домашнее печенье. Готовится без весов

Печенье получается очень мягким, а варенье или повидло, добавляем ему изысканную изюминку. Весь процесс готовки очень прост, никаких дорогих продуктов не нужно. А чтобы печенье было еще оригинальнее, будем покрывать его растопленным шоколадом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар и мука по 2 ст.л;

соль щепотка;

джем по вкусу;

шоколад, 150 г;

молоко, 1 – 2 ст.л;

масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Отделяем белки и желтки.

Желтки смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до белой и пышной массы.

Белки смешиваем с щепоткой соли и взбиваем до стойкой массы.

Смешиваем белки и желтки.

Добавляем муку и вымешиваем.

Массу перекладываем в пакет и отрезаем уголок и выдавливаем на противень, застеленный пергаментом в виде кружочков.

Выпекаем около 10 – 12 минут при 180 градусах.

Для глазури смешиваем шоколад и сливочное масло и растапливаем любым, удобным способом. Если масса получается очень густой, добавьте ложку – две молока.

Остывшее печенье сначала покрываем густым джемом или вареньем и потом поливаем шоколадом.

Отправляем в холодильник застывать.