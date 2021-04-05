Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами. Необычное сочетание ингредиентов дарит пикантность этому салату

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами получается очень вкусным! Отличный вариант и для торжественного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами: ингредиенты

1 (одна) банка — маринованных огурцов 4 (четыре) шт — моркови 5 9пять0 шт — яиц 350 (триста пятьдесят) гр — отварной печени, куриной или же телячьей масло растительное майонез

Рецепт приготовления:

Печень отварите, затем (если телячья) натрите на крупной терке, куриная более мягкая ее можно нарезать мелкой соломкой

Огурчики нарежьте мелкими кубиками

Морковь отварите и натрите на крупной терке

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета

Яйца отварите, белки отделите от желтков, белки натрите на крупной терке

Желтки оставьте для украшения и уложите салат слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:

Печень 1/2 порции, промажьте майонезом

Лук жареный 1/2 порции

Огурчики маринованные 1/2 порции

Морковь, промажьте майонезом

Белки, промажьте майонезом

Оставшиеся печень, лук, огурцы и промажьте густо майонезом. Сверху посыпьте желтком, тертым на мелкой терке. Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами удался на славу!

Готовьте на здоровье!