Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами. Необычное сочетание ингредиентов дарит пикантность этому салату

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами получается очень вкусным! Отличный вариант и для торжественного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами: ингредиенты
- 1 (одна) банка — маринованных огурцов
- 4 (четыре) шт — моркови
- 5 9пять0 шт — яиц
- 350 (триста пятьдесят) гр — отварной печени, куриной или же телячьей
- масло растительное
- майонез
Рецепт приготовления:
- Печень отварите, затем (если телячья) натрите на крупной терке, куриная более мягкая ее можно нарезать мелкой соломкой
- Огурчики нарежьте мелкими кубиками
- Морковь отварите и натрите на крупной терке
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета
- Яйца отварите, белки отделите от желтков, белки натрите на крупной терке
- Желтки оставьте для украшения и уложите салат слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:
- Печень 1/2 порции, промажьте майонезом
- Лук жареный 1/2 порции
- Огурчики маринованные 1/2 порции
- Морковь, промажьте майонезом
- Белки, промажьте майонезом
Оставшиеся печень, лук, огурцы и промажьте густо майонезом. Сверху посыпьте желтком, тертым на мелкой терке. Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами удался на славу!Готовьте на здоровье!
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