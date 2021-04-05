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Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами. Необычное сочетание ингредиентов дарит пикантность этому салату

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами получается очень вкусным! Отличный вариант и для торжественного стола! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами

Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами: ингредиенты

  1. 1 (одна) банка — маринованных огурцов
  2. 4 (четыре) шт — моркови
  3. 5 9пять0 шт — яиц
  4. 350 (триста пятьдесят) гр — отварной печени, куриной или же телячьей
  5. масло растительное
  6. майонез

Рецепт приготовления:

  • Печень отварите, затем (если телячья) натрите на крупной терке, куриная более мягкая ее можно нарезать мелкой соломкой
  • Огурчики нарежьте мелкими кубиками
  • Морковь отварите и натрите на крупной терке
  • Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета
  • Яйца отварите, белки отделите от желтков, белки натрите на крупной терке
  • Желтки оставьте для украшения и уложите салат слоями в прямоугольное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке:
  • Печень 1/2 порции, промажьте майонезом
  • Лук жареный 1/2 порции
  • Огурчики маринованные 1/2 порции
  • Морковь, промажьте майонезом
  • Белки, промажьте майонезом

Оставшиеся печень, лук, огурцы и промажьте густо майонезом. Сверху посыпьте желтком, тертым на мелкой терке. Слоеный салат с печенью и маринованными огурцами удался на славу!

Готовьте на здоровье!

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