Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Гора котлет за копейки, без грамма мяса, без дыма, все просто и очень вкусно, а главное доступны каждому. Неделю готовлю, только гарниры меняю! Простой рецепт рыбных котлет без заморочек. Все настолько просто, что ВЫ представить не можете. Один раз так сделайте и будите готовить так всегда. Когда первый раз готовила, я не могла подумать, что с обычных продуктов может получиться такое вкусное блюдо. Это и отличная закуска и перекус, потрясающая идея для праздничного стола. Готовьте и удивляйте своих родных простыми и вкусными блюдами. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не потеряйте рецепт – ПОДПИШИТЕСЬ на канал и первыми получите новые, интересные и точные рецепты. Будет еще много всего интересного.

Начнём с того что лук нарежем на очень мелкие кубики

Теперь берём баночку консервов и отправляем на сито, масло не спешите выливать…

Отваренный картофель натрем на мелкой тёрке

К картофелю добавим лук

Консервы хорошенько разомнем вилочкой, в зависимость от консервы, по необходимости, убираем кости

Отправим в миску, к картофелю и луку

Добавим пол чайной ложки перца

Посолим

Добавим одну столовую ложку манки

Хорошенько перемешаем

Вливаем один желток.

Возможен вариант, добавить немного масла, что слили в начале. Так получится вообще постный вариант…

Хорошенько все перемешаем

Формируем котлеты. Для удобства смочим руки в холодной воде

Котлеты обваливаем в кукурузном крахмале, или просто в муке

На горячую сковороду наливаем немного растительного масла

Котлеты жарим с обеих сторон на небольшом огне, до золотистой корочки

Посмотрите какая красота получилась. Как вам такие котлеты?

Приятного аппетита!!!