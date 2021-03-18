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Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю

Гора котлет за копейки, без грамма мяса, без дыма, все просто и очень вкусно, а главное доступны каждому. Неделю готовлю, только гарниры меняю! Простой рецепт рыбных котлет без заморочек. Все настолько просто, что ВЫ представить не можете. Один раз так сделайте и будите готовить так всегда. Когда первый раз готовила, я не могла подумать, что с обычных продуктов может получиться такое вкусное блюдо. Это и отличная закуска и перекус, потрясающая идея для праздничного стола. Готовьте и удивляйте своих родных простыми и вкусными блюдами. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Не потеряйте рецепт – ПОДПИШИТЕСЬ на канал и первыми получите новые, интересные и точные рецепты. Будет еще много всего интересного.

Начнём с того что лук нарежем на очень мелкие кубики

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Теперь берём баночку консервов и отправляем на сито, масло не спешите выливать…

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Отваренный картофель натрем на мелкой тёрке

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

К картофелю добавим лук

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Консервы хорошенько разомнем вилочкой, в зависимость от консервы, по необходимости, убираем кости

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Отправим в миску, к картофелю и луку

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Добавим пол чайной ложки перца

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Посолим

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Добавим одну столовую ложку манки

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Хорошенько перемешаем

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Вливаем один желток.

Возможен вариант, добавить немного масла, что слили в начале. Так получится вообще постный вариант…

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Хорошенько все перемешаем

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Формируем котлеты. Для удобства смочим руки в холодной воде

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Котлеты обваливаем в кукурузном крахмале, или просто в муке

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

На горячую сковороду наливаем немного растительного масла

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Котлеты жарим с обеих сторон на небольшом огне, до золотистой корочки

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Посмотрите какая красота получилась. Как вам такие котлеты?

Ужин без грамма мяса. Готовлю эти котлеты уже целую неделю, только гарнир меняю.

Приятного аппетита!!!

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