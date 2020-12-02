Чизкейк Нью Йорк: классический десерт, вкусный и красивый

Чизкейк Нью Йорк – красивый и вкусный десерт. Решитесь и приготовьте американское лакомство у себя дома. Готовить не сложно. И по цене доступно.

Чизкейк Нью Йорк: ингредиенты

Для основы

100 (сто) гр – сливочного масла 300 (триста) гр – песочного печенья 25 ч. ложки – мускатного ореха

Для начинки

150 (сто пятьдесят) гр – сахара 600 (шестьсот) гр – сливочного сыра 3 (три) шт – яиц 200 (двести) мл – жирных сливок 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока Ванильный экстракт по вкусу

Чизкейк Нью Йорк: рецепт

Яйца, сыр и сливки достаньте предварительно из холодильника

Займемся основой для торта. Печенье измельчите при помощи блендера. Добавьте мускатный орех и все перемешайте. Добавьте в получившуюся крошку размягченное сливочное масло и перетрите руками

Получится влажная сыпучая масса

Дно формы застелите пергаментом, и смажьте бортики сливочным маслом. Крошку утрамбуйте в равномерный слой с ботиком. Отправьте основу в разогретую духовку до 200 градусов на десять минут. После чего охладите

Теперь чизкейк. В сыр добавьте три капли экстракта, сахар и чайную ложку лимонного сока. Размешайте. Легче миксером, но не взбивать. По одному добавляйте яйца. И хорошо перемешивайте. Это уже лопаткой нужно мешать

Потом добавьте сливки, и аккуратно перемешать

Вылить начинку в форму с основой. Разровняйте верх. Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на на 15 минут. После чего снизьте температуру до 110 градусов и готовьте полтора часа. Режим вверх – низ

Не ждите, что чизкейк зарумянится, не должно этого быть. Как только время пройдет, не вытаскивайте десерт, пусть стоит в духовке с приоткрытой крышкой около часа

После чего охладите и на всю ночь в холодильник

Украсьте торт по желанию. Это могут быть ягоды или кусочки любимых фруктов

Чизкейк Нью Йорк готов: Видео

Получается очень вкусно, празднично! Можно приглашать друзей к чаепитию. На здоровье!