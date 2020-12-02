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Чизкейк Нью Йорк: классический десерт, вкусный и красивый

Чизкейк Нью Йорк – красивый и вкусный десерт. Решитесь и приготовьте американское лакомство у себя дома. Готовить не сложно. И по цене доступно.

Чизкейк Нью Йорк: ингредиенты

Чизкейк Нью Йорк

Для основы

  1. 100 (сто) гр – сливочного масла
  2. 300 (триста) гр – песочного печенья
  3. 25 ч. ложки – мускатного ореха

Для начинки

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  2. 600 (шестьсот) гр – сливочного сыра
  3. 3 (три) шт – яиц
  4. 200 (двести) мл – жирных сливок
  5. 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока
  6. Ванильный экстракт по вкусу

Чизкейк Нью Йорк: рецепт

Чизкейк Нью Йорк

  • Яйца, сыр и сливки достаньте предварительно из холодильника
  • Займемся основой для торта. Печенье измельчите при помощи блендера. Добавьте мускатный орех и все перемешайте. Добавьте в получившуюся крошку размягченное сливочное масло и перетрите руками
  • Получится влажная сыпучая масса
  • Дно формы застелите пергаментом, и смажьте бортики сливочным маслом. Крошку утрамбуйте в равномерный слой с ботиком. Отправьте основу в разогретую духовку до 200 градусов на десять минут. После чего охладите
  • Теперь чизкейк. В сыр добавьте три капли экстракта, сахар и чайную ложку лимонного сока. Размешайте. Легче миксером, но не взбивать. По одному добавляйте яйца. И хорошо перемешивайте. Это уже лопаткой нужно мешать
  • Потом добавьте сливки, и аккуратно перемешать
  • Вылить начинку в форму с основой. Разровняйте верх. Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на на 15 минут. После чего снизьте температуру до 110 градусов и готовьте полтора часа. Режим вверх – низ
  • Не ждите, что чизкейк зарумянится, не должно этого быть. Как только время пройдет, не вытаскивайте десерт, пусть стоит в духовке с приоткрытой крышкой около часа
  • После чего охладите и на всю ночь в холодильник
  • Украсьте торт по желанию. Это могут быть ягоды или кусочки любимых фруктов

Чизкейк Нью Йорк готов: Видео

Получается очень вкусно, празднично! Можно приглашать друзей к чаепитию. На здоровье!

Чизкейк Нью Йорк

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