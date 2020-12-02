Чизкейк Нью Йорк: классический десерт, вкусный и красивый

Чизкейк Нью Йорк – красивый и вкусный десерт. Решитесь и приготовьте американское лакомство у себя дома. Готовить не сложно. И по цене доступно.
Чизкейк Нью Йорк: ингредиенты
Для основы
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 300 (триста) гр – песочного печенья
- 25 ч. ложки – мускатного ореха
Для начинки
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 600 (шестьсот) гр – сливочного сыра
- 3 (три) шт – яиц
- 200 (двести) мл – жирных сливок
- 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока
- Ванильный экстракт по вкусу
Чизкейк Нью Йорк: рецепт
- Яйца, сыр и сливки достаньте предварительно из холодильника
- Займемся основой для торта. Печенье измельчите при помощи блендера. Добавьте мускатный орех и все перемешайте. Добавьте в получившуюся крошку размягченное сливочное масло и перетрите руками
- Получится влажная сыпучая масса
- Дно формы застелите пергаментом, и смажьте бортики сливочным маслом. Крошку утрамбуйте в равномерный слой с ботиком. Отправьте основу в разогретую духовку до 200 градусов на десять минут. После чего охладите
- Теперь чизкейк. В сыр добавьте три капли экстракта, сахар и чайную ложку лимонного сока. Размешайте. Легче миксером, но не взбивать. По одному добавляйте яйца. И хорошо перемешивайте. Это уже лопаткой нужно мешать
- Потом добавьте сливки, и аккуратно перемешать
- Вылить начинку в форму с основой. Разровняйте верх. Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на на 15 минут. После чего снизьте температуру до 110 градусов и готовьте полтора часа. Режим вверх – низ
- Не ждите, что чизкейк зарумянится, не должно этого быть. Как только время пройдет, не вытаскивайте десерт, пусть стоит в духовке с приоткрытой крышкой около часа
- После чего охладите и на всю ночь в холодильник
- Украсьте торт по желанию. Это могут быть ягоды или кусочки любимых фруктов
Чизкейк Нью Йорк готов: Видео
Получается очень вкусно, празднично! Можно приглашать друзей к чаепитию. На здоровье!
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