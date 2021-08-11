Салат Краски лета на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше

Салат Краски лета на зиму украсит любой праздничный стол и всем понравится.
Салат Краски лета на зиму: ингредиенты
- Помидоры – 1.5 кг. (полторы килограмма)
- Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Сладкий перец – 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
- Лук – 3 шт. (три штуки)
- Чеснок – 1 г. (одна головка)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка) на 1 литр маринада
- Укроп – пучок
- Петрушка – пучок
- Перец горошком – 6 шт. (шесть штук) в 1 банку
- Острый перец – по вкусу
- Соль 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
Способ приготовления:
- Кружочками нарежьте огурцы.
- Нарежьте полукольцами лук, соломкой сладкий перец, мелкими кусочками острый перец.
Совет: для красоты можете использовать разноцветный слажкий перец.
- На крупной тёрке натрите морковь.
- Кусочками нарежьте помидоры.
Совет: не режьте овощи мелко, чтобы не развалились при готоке.
- Все овощи смешайте в большой ёмкости, добавьте тёртый чеснок, сахар, рублёную зелень, рафинированное растительное масло и соль.
- Перемешайте и переодически перемешивая оставьте на час.
- Разложите перец горошком в чистые банки, разложите салат и залейте выделившимся соком.
- Накройте крышками, банки ставьте на полотенце в кастрюлю.
- В кастрюлю налейте тёплую воду и с момента закипания стерилизуйте 25 минут. Это для 1л банки.
- Влейте уксус, закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Храните салат в кладовке или в подвале.
Салат Краски лета на зиму — готовится быстро, хранится долго.
Готовьте на здоровье!
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