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Салат Краски лета на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше

Салат Краски лета на зиму украсит любой праздничный стол и всем понравится.

Салат Краски лета на зиму: ингредиенты

Салат Краски лета на зиму

  1. Помидоры – 1.5 кг. (полторы килограмма)
  2. Огурцы – 1 кг. (один килограмм)
  3. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  4. Сладкий перец – 3 шт. (три штуки)
  5. Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Лук – 3 шт. (три штуки)
  7. Чеснок – 1 г. (одна головка)
  8. Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  9. Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка) на 1 литр маринада
  10. Укроп – пучок
  11. Петрушка – пучок
  12. Перец горошком – 6 шт. (шесть штук) в 1 банку
  13. Острый перец – по вкусу
  14. Соль 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)

Способ приготовления:

Салат Краски лета на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше 7

  • Кружочками нарежьте огурцы.
  • Нарежьте полукольцами лук, соломкой сладкий перец, мелкими кусочками острый перец.

Совет: для красоты можете использовать разноцветный слажкий перец.

  • На крупной тёрке натрите морковь.
  • Кусочками нарежьте помидоры.

Совет: не режьте овощи мелко, чтобы не развалились при готоке.

  • Все овощи смешайте в большой ёмкости, добавьте тёртый чеснок, сахар, рублёную зелень, рафинированное растительное масло и соль.
  • Перемешайте и переодически перемешивая оставьте на час.
  • Разложите перец горошком в чистые банки, разложите салат и залейте выделившимся соком.
  • Накройте крышками, банки ставьте на полотенце в кастрюлю.
  • В кастрюлю налейте тёплую воду и с момента закипания стерилизуйте 25 минут. Это для 1л банки.
  • Влейте уксус, закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Храните салат в кладовке или в подвале.

Салат Краски лета на зиму —  готовится быстро, хранится долго.

Салат Краски лета на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше 8

Готовьте на здоровье!

 

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