Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Самый быстрый и вкусный рецепт пирога с капустой из лаваша. Просто нужно сделать заливку и капусту и получается мягкий и сочный пирог. Начинку вы можете делать любую по своему вкусу.
Для приготовления заливки вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 мл;
- яйцо, 1 шт.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста, 500 г;
- лук, 2 шт;
- морковь 1 шт;
- специи, соль и перец;
- зелень;
- масло сливочное, 30 г.
Для постной заливки нужно:
- соль и сахар по щепотке;
- жидкость от консервированной фасоли, 100 мл;
- масло растительное, 3 ст.л;
- горчица и лимонный сок по 1 ч.л.
Процесс приготовления
Основа для пирога – это тонкий лаваш несколько листов.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.
Добавляем тертую морковь и тушим овощи.
Капусту тонко шинкуем и смешиваем с овощами на сковороде, добавляем соль и перец, прочие специи и тушим до готовности.
Совет: капусту готовьте так, как вам нравится, не забывайте о зелени и можно еще добавит грибы.
Смешиваем для заливки кефир с яйцом до однородности. Если делаете постную заливку, тогда смешивайте все перечисленные для нее ингредиенты.
Форму застилаем листами лаваша, выкладываем половину начинки и сверху закрываем полосками лаваша.
Опять выкладываем начинку и накрываем лавашом.
Заливаем заливкой и ставим в духовку.
Запекаем при 190 градусах около 20 минут.
Пирог будет вкусным в горячем и холодном виде. Подаю с разными соусами и гарнирами, салатами.
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