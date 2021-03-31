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Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Самый быстрый и вкусный рецепт пирога с капустой из лаваша. Просто нужно сделать заливку и капусту и получается мягкий и сочный пирог. Начинку вы можете делать любую по своему вкусу.

Для приготовления заливки вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • яйцо, 1 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

  • капуста, 500 г;
  • лук, 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • специи, соль и перец;
  • зелень;
  • масло сливочное, 30 г.

Для постной заливки нужно:

  • соль и сахар по щепотке;
  • жидкость от консервированной фасоли, 100 мл;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • горчица и лимонный сок по 1 ч.л.

Процесс приготовления

Основа для пирога – это тонкий лаваш несколько листов.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Добавляем тертую морковь и тушим овощи.

Капусту тонко шинкуем и смешиваем с овощами на сковороде, добавляем соль и перец, прочие специи и тушим до готовности.

Совет: капусту готовьте так, как вам нравится, не забывайте о зелени и можно еще добавит грибы.

Смешиваем для заливки кефир с яйцом до однородности. Если делаете постную заливку, тогда смешивайте все перечисленные для нее ингредиенты.

Форму застилаем листами лаваша, выкладываем половину начинки и сверху закрываем полосками лаваша.

Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

 

Опять выкладываем начинку и накрываем лавашом.

Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Заливаем заливкой и ставим в духовку.

Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Запекаем при 190 градусах около 20 минут.

Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Пирог будет вкусным в горячем и холодном виде. Подаю с разными соусами и гарнирами, салатами.

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