Готовлю пирог с капустой новым способом, без теста: вся родня, кто видел, теперь делает также

Самый быстрый и вкусный рецепт пирога с капустой из лаваша. Просто нужно сделать заливку и капусту и получается мягкий и сочный пирог. Начинку вы можете делать любую по своему вкусу.

Для приготовления заливки вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 300 мл;

яйцо, 1 шт.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 500 г;

лук, 2 шт;

морковь 1 шт;

специи, соль и перец;

зелень;

масло сливочное, 30 г.

Для постной заливки нужно:

соль и сахар по щепотке;

жидкость от консервированной фасоли, 100 мл;

масло растительное, 3 ст.л;

горчица и лимонный сок по 1 ч.л.

Процесс приготовления

Основа для пирога – это тонкий лаваш несколько листов.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

Добавляем тертую морковь и тушим овощи.

Капусту тонко шинкуем и смешиваем с овощами на сковороде, добавляем соль и перец, прочие специи и тушим до готовности.

Совет: капусту готовьте так, как вам нравится, не забывайте о зелени и можно еще добавит грибы.

Смешиваем для заливки кефир с яйцом до однородности. Если делаете постную заливку, тогда смешивайте все перечисленные для нее ингредиенты.

Форму застилаем листами лаваша, выкладываем половину начинки и сверху закрываем полосками лаваша.

Опять выкладываем начинку и накрываем лавашом.

Заливаем заливкой и ставим в духовку.

Запекаем при 190 градусах около 20 минут.