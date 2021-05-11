И торта не надо: ешь и плачешь от восторга! Нашла самый вкусный рецепт творожного пирога

Очень мягкий и нежный творожный пирог с ярким цитрусовым ароматом и привкусом. Готовится быстро и получается всегда очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 100 г;

сахар, 100 г;

яйца, 2 шт;

мука, 250 г.

Для приготовления начинки нужно:

апельсины, 2 шт;

сахар, 70 г.

Для приготовления заливки потребуются:

творог, 400 г;

яйца, 1 шт;

сахар, 90 г;

сметана жирная, 100 г.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло растираем с сахаром до однородности.

Добавляем яйца и перетираем массу.

Всыпаем посеянную муку и вымешиваем тесто до однородности.

Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Апельсины с кожурой промываем и режем кусочками, измельчаем в блендере до состояния пюре.

Выкладываем цитрусовую массу в сковороду и смешиваем с сахаром, жарим 10 минут на небольшом огне.

Творог смешиваем с яйцом и сметаной, сахаром, перебиваем погружным блендером.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто и руками распределяем, формируем высокие бортики.

На дно выкладываем апельсиновую массу, сверху творог, посыпаем цедрой апельсина.

Запекаем около 40 минут при 180 градусах.

Остужаем пирог в форме, вынимаем и разрезаем на порционные кусочки.

По вкусу, можно подавать с любым цитрусовым джемом или мармеладом, так будет еще вкуснее и ароматнее.

Подробный Видео рецепт: