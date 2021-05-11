И торта не надо: ешь и плачешь от восторга! Нашла самый вкусный рецепт творожного пирога

Очень мягкий и нежный творожный пирог с ярким цитрусовым ароматом и привкусом. Готовится быстро и получается всегда очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- мука, 250 г.
Для приготовления начинки нужно:
- апельсины, 2 шт;
- сахар, 70 г.
Для приготовления заливки потребуются:
- творог, 400 г;
- яйца, 1 шт;
- сахар, 90 г;
- сметана жирная, 100 г.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло растираем с сахаром до однородности.
Добавляем яйца и перетираем массу.
Всыпаем посеянную муку и вымешиваем тесто до однородности.
Оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Апельсины с кожурой промываем и режем кусочками, измельчаем в блендере до состояния пюре.
Выкладываем цитрусовую массу в сковороду и смешиваем с сахаром, жарим 10 минут на небольшом огне.
Творог смешиваем с яйцом и сметаной, сахаром, перебиваем погружным блендером.
Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто и руками распределяем, формируем высокие бортики.
На дно выкладываем апельсиновую массу, сверху творог, посыпаем цедрой апельсина.
Запекаем около 40 минут при 180 градусах.
Остужаем пирог в форме, вынимаем и разрезаем на порционные кусочки.
По вкусу, можно подавать с любым цитрусовым джемом или мармеладом, так будет еще вкуснее и ароматнее.
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