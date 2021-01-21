Готовлю гречку «по-болгарски» на всю семью, получается очень сытно и вкусно. На столе не задерживается и уходит сразу

В нашей семье гречку все очень любят и мы готовим самые разные блюда с этой крупой. Предлагаю вам попробовать еще и такой интересный и очень вкусный вариант гречневой каши.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- гречневая крупа, 300 г;
- вода, 600 мл;
- соль;
- масло сливочное, 30 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- капуста, четверть кочана;
- зелень и зеленый лук.
Процесс приготовления
Промываем крупу, заливаем водой, солим и отвариваем до готовности.
За это время обжариваем лук мелким кубиком до полуготовности, добавляем тертую морковь и тушим.
Добавляем мелко шинкованную капусту, тушим на небольшом огне.
В конце добавляем отварную гречку, зелень, зеленый лук, специи по вкусу и тушим еще несколько минут.
Оставляем на несколько минут в сковороде под крышкой, чтобы блюдо хорошо «распарилось» и подаем этот гарнир с разными закусками и салатами.
По вкусу вы можете еще в овощи добавить и сладкий перец, цветную капусту вместо обычной.
Свежие комментарии