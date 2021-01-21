Готовлю гречку «по-болгарски» на всю семью, получается очень сытно и вкусно. На столе не задерживается и уходит сразу

В нашей семье гречку все очень любят и мы готовим самые разные блюда с этой крупой. Предлагаю вам попробовать еще и такой интересный и очень вкусный вариант гречневой каши.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

гречневая крупа, 300 г;

вода, 600 мл;

соль;

масло сливочное, 30 г;

лук и морковь по 1 шт;

капуста, четверть кочана;

зелень и зеленый лук.

Процесс приготовления

Промываем крупу, заливаем водой, солим и отвариваем до готовности.

За это время обжариваем лук мелким кубиком до полуготовности, добавляем тертую морковь и тушим.

Добавляем мелко шинкованную капусту, тушим на небольшом огне.

В конце добавляем отварную гречку, зелень, зеленый лук, специи по вкусу и тушим еще несколько минут.

Оставляем на несколько минут в сковороде под крышкой, чтобы блюдо хорошо «распарилось» и подаем этот гарнир с разными закусками и салатами.

По вкусу вы можете еще в овощи добавить и сладкий перец, цветную капусту вместо обычной.