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Конфеты из творога и какао. Отличное лакомство, которое я советую делать всем, кто следит за фигурой

Конфеты из творога и какао не только вкусный, но и низкокалорийный десерт. Многие детки не очень сильно любят кушать творог. Этот рецепт поможет Вам угостить родных и близких не только вкусным, но и полезным десертом.

Конфеты из творога и какао

 

Конфеты из творога и какао: ингредиенты

  1. Молоко – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Творог – 300 г. (300 грамм)
  3. Желатин – 25 г. (двадцать пять грамм)
  4. Сахарная пудра -4 ст. (четыре столовые ложки)
  5. Какао- 2 ст. (две столовые ложки)
  6. Ванильный сахар 1 п. (один пакетик)

Способ приготовления:

Конфеты из творога и какао. Отличное лакомство, которое я советую делать всем, кто следит за фигурой 3

  • Залейте желатин холодным молоком и оставьте набухать.
  • Смешайте творог с ванилином и пудрой и перебейте блендером.
  • Молоко с желатином нагрейте до тех пор, пока желатин не растворится, затем остудите.
  • Смешайте творог с с желатином.
  • Застелите форму пленкой, вылейте туда получившеюся массу и поставьте на 3 часа в холодильник.
  • Выньте из формы и нарежьте на порционные куски.

Конфеты из творога и какао — готовы!

Конфеты из творога и какао. Отличное лакомство, которое я советую делать всем, кто следит за фигурой 4

Самый полезный и вкусный десерт!

Пальчики оближешь!

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