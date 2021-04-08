Конфеты из творога и какао. Отличное лакомство, которое я советую делать всем, кто следит за фигурой

Конфеты из творога и какао не только вкусный, но и низкокалорийный десерт. Многие детки не очень сильно любят кушать творог. Этот рецепт поможет Вам угостить родных и близких не только вкусным, но и полезным десертом.
Конфеты из творога и какао: ингредиенты
- Молоко – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Творог – 300 г. (300 грамм)
- Желатин – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Сахарная пудра -4 ст. (четыре столовые ложки)
- Какао- 2 ст. (две столовые ложки)
- Ванильный сахар 1 п. (один пакетик)
Способ приготовления:
- Залейте желатин холодным молоком и оставьте набухать.
- Смешайте творог с ванилином и пудрой и перебейте блендером.
- Молоко с желатином нагрейте до тех пор, пока желатин не растворится, затем остудите.
- Смешайте творог с с желатином.
- Застелите форму пленкой, вылейте туда получившеюся массу и поставьте на 3 часа в холодильник.
- Выньте из формы и нарежьте на порционные куски.
Конфеты из творога и какао — готовы!
Самый полезный и вкусный десерт!
Пальчики оближешь!
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