Конфеты из творога и какао. Отличное лакомство, которое я советую делать всем, кто следит за фигурой

Конфеты из творога и какао не только вкусный, но и низкокалорийный десерт. Многие детки не очень сильно любят кушать творог. Этот рецепт поможет Вам угостить родных и близких не только вкусным, но и полезным десертом.

Конфеты из творога и какао: ингредиенты

Молоко – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Творог – 300 г. (300 грамм) Желатин – 25 г. (двадцать пять грамм) Сахарная пудра -4 ст. (четыре столовые ложки) Какао- 2 ст. (две столовые ложки) Ванильный сахар 1 п. (один пакетик)

Способ приготовления:

Залейте желатин холодным молоком и оставьте набухать.

Смешайте творог с ванилином и пудрой и перебейте блендером.

Молоко с желатином нагрейте до тех пор, пока желатин не растворится, затем остудите.

Смешайте творог с с желатином.

Застелите форму пленкой, вылейте туда получившеюся массу и поставьте на 3 часа в холодильник.

Выньте из формы и нарежьте на порционные куски.

Конфеты из творога и какао — готовы!

Самый полезный и вкусный десерт!

Пальчики оближешь!