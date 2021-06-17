Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь

Хрустящий салат из кабачков на зиму получается невероятно вкусным и ароматным.

Хрустящий салат из кабачков на зиму: ингредиенты

Хрустящий салат из кабачков на зим

  1. Кабачки – 1.5 кг. (полтора килограмма)
  2. Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  3. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  4. Лук – 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6. Растительное масло – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  7. Кетчуп – 260 мл. (двести шестьдесят миллилитров)
  8. Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  9. Томатная паста – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  10. 9% уксус – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  11. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Способ приготовления:

  • Режьте кружочками с толщиной 0.5 см молодые кабачки.
  • Режьте полукольцами крупную луковицу.
  • Сладкий перец режьте кусочками.
  • Натрите на тёрке для корейской моркови большую морковь.
  • Смешайте кабачки, лук, морковь и перец в кастрюле, добавьте сахар и солите, влейте растительное масло, кетчуп чили и томатную пасту.
  • Массу перемешайте, ставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой и тушите 30 минут после закипания.

Совет: Не забывайте перемешивать, чтобы на пригорело.

  • Добавьте уксус и чеснок. Тушите ещё 5 минут.
  • Салат выложите в стерилизованные Банки, закрутите крышки, переверните, укутайте и оставьте до остывания.

Совет: можете хранить в любом тёмном и прохладном месте.

Хрустящий салат из кабачков на зиму — очень быстро и вкусно.

Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь 4

Приятного аппетита!

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