Хрустящий салат из кабачков на зиму. Зимой пальчики оближешь

Хрустящий салат из кабачков на зиму получается невероятно вкусным и ароматным.
Хрустящий салат из кабачков на зиму: ингредиенты
- Кабачки – 1.5 кг. (полтора килограмма)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Растительное масло – 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Кетчуп – 260 мл. (двести шестьдесят миллилитров)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Томатная паста – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- 9% уксус – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Способ приготовления:
- Режьте кружочками с толщиной 0.5 см молодые кабачки.
- Режьте полукольцами крупную луковицу.
- Сладкий перец режьте кусочками.
- Натрите на тёрке для корейской моркови большую морковь.
- Смешайте кабачки, лук, морковь и перец в кастрюле, добавьте сахар и солите, влейте растительное масло, кетчуп чили и томатную пасту.
- Массу перемешайте, ставьте кастрюлю на плиту, накройте крышкой и тушите 30 минут после закипания.
Совет: Не забывайте перемешивать, чтобы на пригорело.
- Добавьте уксус и чеснок. Тушите ещё 5 минут.
- Салат выложите в стерилизованные Банки, закрутите крышки, переверните, укутайте и оставьте до остывания.
Совет: можете хранить в любом тёмном и прохладном месте.
Хрустящий салат из кабачков на зиму — очень быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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