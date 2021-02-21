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Ну очень Вкусный Кетчуп и зимой, и летом!

Предлагаем Вам приготовить очень вкусный кетчуп, который буквально спасает зимой и ранней весной. Кетчуп получается очень насыщенным и имеет пряный вкус.

Секрет данного кетчупа в том, что в него добавляются яблоки, которые способствуют получению необходимой густоты, а также усиливают природный сладковатый вкус помидоров.

Благодаря яблокам, мы можем не использовать рафинированный сахар при готовке такого кетчупа. Этот кетчуп варится в три приема, пока не приобретает консистенцию овсяной каши.

Вкусный кетчуп: продукты

(продукты берутся из расчета на один килограмм помидор)

Ну очень Вкусный Кетчуп и зимой, и летом! 5

  • килограмм спелых сладких помидоров
  • два яблока
  • столовая ложка уксуса
  • половина чайной ложки соли
  • по шесть горошин черного и душистого перцев
  • два бутона гвоздики
  • две коробочки кардамона
  • звездочка бадьяна
  • чайная ложка смеси итальянских трав (можно взять оригано)
  • чайная ложка паприки
  • по половине чайной ложки сушеного чеснока и куркумы
  • по щепотке мускатного ореха и корицы

Вкусный Кетчуп: Приготовление

  • Помидоры и яблоки хорошенько помыть, обсушить и разрезать на средние произвольные кусочки.
  • Яблоки можно не очищать от семян.
  • Выложить помидоры и яблоки в толстостенную глубокую кастрюлю и слегка примять руками, чтобы больше поместилось продуктов.
  • После того, как кастрюля наполнится, нужно поставить ее на самый мелкий огонь, чтобы масса не подгорала.
  • Яблоки с помидорами необходимо периодично перемешивать.
  • Когда смесь осядет можно добавить еще немного помидор.
  • После того, как смесь закипит, добавить все специи и продержать кастрюлю на огне около часа, затем огонь необходимо выключить.
  • Смесь должна полностью остыть.
  • После того, как масса остынет вновь поставить ее на мелкий огонь и выпаривать в течение часа.
  • Снова остудить и поставить на огонь еще на час.
  • После трех этапов выпаривания кетчуп приобретает кашеобразную структуру.
  • После третьего этапа выпаривания, как только кетчуп остынет, нужно ложечкой по порциям перекладывать его в сито и протирать в отдельную глубокую емкость.
  • В протертый кетчуп влить уксус.

Ну очень Вкусный Кетчуп и зимой, и летом! 6

  • Поставить кастрюлю на мелкий огонь, вновь довести до кипения и в горячем виде разлить по банкам.
  • Банки закрыть закручивающимися крышками.

Вор и все наш вкусный кетчуп готов.

Такой кетчуп захочется съесть и просто так, без каких-либо гарниров, намазав его на хлебцы или ломтик хлеба.

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