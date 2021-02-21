Ну очень Вкусный Кетчуп и зимой, и летом!

Предлагаем Вам приготовить очень вкусный кетчуп, который буквально спасает зимой и ранней весной. Кетчуп получается очень насыщенным и имеет пряный вкус.

Секрет данного кетчупа в том, что в него добавляются яблоки, которые способствуют получению необходимой густоты, а также усиливают природный сладковатый вкус помидоров.

Благодаря яблокам, мы можем не использовать рафинированный сахар при готовке такого кетчупа. Этот кетчуп варится в три приема, пока не приобретает консистенцию овсяной каши.

Вкусный кетчуп: продукты

(продукты берутся из расчета на один килограмм помидор)

килограмм спелых сладких помидоров

два яблока

столовая ложка уксуса

половина чайной ложки соли

по шесть горошин черного и душистого перцев

два бутона гвоздики

две коробочки кардамона

звездочка бадьяна

чайная ложка смеси итальянских трав (можно взять оригано)

чайная ложка паприки

по половине чайной ложки сушеного чеснока и куркумы

по щепотке мускатного ореха и корицы

Вкусный Кетчуп: Приготовление

Помидоры и яблоки хорошенько помыть, обсушить и разрезать на средние произвольные кусочки.

Яблоки можно не очищать от семян.

Выложить помидоры и яблоки в толстостенную глубокую кастрюлю и слегка примять руками, чтобы больше поместилось продуктов.

После того, как кастрюля наполнится, нужно поставить ее на самый мелкий огонь, чтобы масса не подгорала.

Яблоки с помидорами необходимо периодично перемешивать.

Когда смесь осядет можно добавить еще немного помидор.

После того, как смесь закипит, добавить все специи и продержать кастрюлю на огне около часа, затем огонь необходимо выключить.

Смесь должна полностью остыть.

После того, как масса остынет вновь поставить ее на мелкий огонь и выпаривать в течение часа.

Снова остудить и поставить на огонь еще на час.

После трех этапов выпаривания кетчуп приобретает кашеобразную структуру.

После третьего этапа выпаривания, как только кетчуп остынет, нужно ложечкой по порциям перекладывать его в сито и протирать в отдельную глубокую емкость.

В протертый кетчуп влить уксус.

Поставить кастрюлю на мелкий огонь, вновь довести до кипения и в горячем виде разлить по банкам.

Банки закрыть закручивающимися крышками.

Вор и все наш вкусный кетчуп готов.

Такой кетчуп захочется съесть и просто так, без каких-либо гарниров, намазав его на хлебцы или ломтик хлеба.