Ну очень Вкусный Кетчуп и зимой, и летом!

Предлагаем Вам приготовить очень вкусный кетчуп, который буквально спасает зимой и ранней весной. Кетчуп получается очень насыщенным и имеет пряный вкус.
Секрет данного кетчупа в том, что в него добавляются яблоки, которые способствуют получению необходимой густоты, а также усиливают природный сладковатый вкус помидоров.
Благодаря яблокам, мы можем не использовать рафинированный сахар при готовке такого кетчупа. Этот кетчуп варится в три приема, пока не приобретает консистенцию овсяной каши.
Вкусный кетчуп: продукты
(продукты берутся из расчета на один килограмм помидор)
- килограмм спелых сладких помидоров
- два яблока
- столовая ложка уксуса
- половина чайной ложки соли
- по шесть горошин черного и душистого перцев
- два бутона гвоздики
- две коробочки кардамона
- звездочка бадьяна
- чайная ложка смеси итальянских трав (можно взять оригано)
- чайная ложка паприки
- по половине чайной ложки сушеного чеснока и куркумы
- по щепотке мускатного ореха и корицы
Вкусный Кетчуп: Приготовление
- Помидоры и яблоки хорошенько помыть, обсушить и разрезать на средние произвольные кусочки.
- Яблоки можно не очищать от семян.
- Выложить помидоры и яблоки в толстостенную глубокую кастрюлю и слегка примять руками, чтобы больше поместилось продуктов.
- После того, как кастрюля наполнится, нужно поставить ее на самый мелкий огонь, чтобы масса не подгорала.
- Яблоки с помидорами необходимо периодично перемешивать.
- Когда смесь осядет можно добавить еще немного помидор.
- После того, как смесь закипит, добавить все специи и продержать кастрюлю на огне около часа, затем огонь необходимо выключить.
- Смесь должна полностью остыть.
- После того, как масса остынет вновь поставить ее на мелкий огонь и выпаривать в течение часа.
- Снова остудить и поставить на огонь еще на час.
- После трех этапов выпаривания кетчуп приобретает кашеобразную структуру.
- После третьего этапа выпаривания, как только кетчуп остынет, нужно ложечкой по порциям перекладывать его в сито и протирать в отдельную глубокую емкость.
- В протертый кетчуп влить уксус.
- Поставить кастрюлю на мелкий огонь, вновь довести до кипения и в горячем виде разлить по банкам.
- Банки закрыть закручивающимися крышками.
Вор и все наш вкусный кетчуп готов.
Такой кетчуп захочется съесть и просто так, без каких-либо гарниров, намазав его на хлебцы или ломтик хлеба.
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