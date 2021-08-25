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Буглама из баранины. Блюдо, которое вы захотите приготовить снова

Буглама из баранины — блюдо, которое вам захочется приготовить снова.

Буглама из баранины: ингредиенты

Буглама из баранины

  1. Баранина на косточке – 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Помидоры – ½ кг. (пол килограмма)
  3. Лук – ½ кг. (пол килограмма)
  4. Чеснок – ½ г. (пол головки)
  5. Сладкий перец – ½ кг. (пол килограмма)
  6. Острый перец – 2 шт. (две штуки)
  7. Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
  8. Алыча – 10 шт. (десять штук)
  9. Шафран – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
  10.  Карри – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
  11. Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  12. Чёрный перец горошком – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  13. Петрушка – 20 г. (двадцать грамм)
  14. Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Рецепт приготовления:

  • Нашинкуйте колечками лук, сладкий перец, зелень, помидоры и чеснок.
  • Слоями в казане сформируйте ½ лука, ½ мяса, присалите, положите половину специй, алычи, перца и чеснока
  • Сформируйте также следующие слои, верхний слой – кружки из помидоров, масло, острый перец и петрушка.
  • Полчаса тушите под крышкой, влейте сок лимона и не вымешивая, ещё полтора часа тушите.
  • Подайте с зеленью.

Буглама из баранины — невероятно вкусная и сытная.

 

Буглама из баранины. Блюдо, которое вы захотите приготовить снова 2

Приятного аппетита!

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