Буглама из баранины. Блюдо, которое вы захотите приготовить снова

Буглама из баранины — блюдо, которое вам захочется приготовить снова.
Буглама из баранины: ингредиенты
- Баранина на косточке – 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Помидоры – ½ кг. (пол килограмма)
- Лук – ½ кг. (пол килограмма)
- Чеснок – ½ г. (пол головки)
- Сладкий перец – ½ кг. (пол килограмма)
- Острый перец – 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Алыча – 10 шт. (десять штук)
- Шафран – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
- Карри – ½ ч. л. (половина чайной ложки)
- Лимонный сок – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Чёрный перец горошком – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Петрушка – 20 г. (двадцать грамм)
- Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Рецепт приготовления:
- Нашинкуйте колечками лук, сладкий перец, зелень, помидоры и чеснок.
- Слоями в казане сформируйте ½ лука, ½ мяса, присалите, положите половину специй, алычи, перца и чеснока
- Сформируйте также следующие слои, верхний слой – кружки из помидоров, масло, острый перец и петрушка.
- Полчаса тушите под крышкой, влейте сок лимона и не вымешивая, ещё полтора часа тушите.
- Подайте с зеленью.
Буглама из баранины — невероятно вкусная и сытная.
Приятного аппетита!
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