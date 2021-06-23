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Торт Вулкан. Вкусное лакомство, простое в приготовлении

Торт Вулкан очень вкусный и лёгкий в приготовлении десерт, который обязательно Вам понравится.

Торт Вулкан: ингредиенты

Торт Вулкан

  1. Сметана — 1 л. (один литр)
  2. Сахар — 3 ст. (три стакана)
  3. Сгущёнка — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Какао — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
  6. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Мука — 400-500 гр. (четыреста-пятьсот грамм)
  8. Орехи — 100 гр. (сто грамм)
  9. Сухофрукты — 100 гр. (сто грамм)
  10. Шоколад — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  11. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • Чтобы приготовить коржи соедините 200 гр. сметаны, 200 гр. масла и яйца, немного взбейте.
  • Затем добавьте 2 ст. л какао, сгущённое молоко и разрыхлитель и взбейте венчиком или миксером.
  • Постепенно взбивая добавьте муку.
  • Разделите тесто на две неравные части. Один из коржей должен быть тонким и не очень большим по объёму.
  • Выпекайте оба коржа при невысокой температуре (до 100 градусов) около 30 минут. Готовые коржи остудите.
  • Большой корж нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера.
  • Оставшуюся сметану взбейте с сахаром (около 6-8 ст. л) до однородной консистенции.
  • Корж, который поменьше будет использоваться как основа. Придайте ему форму и обильно смажьте кремом.
  • Затем нарезанные кусочки коржа обмакните в крем и выкладывайте на основу.
  • Весь корж выложите таким образом и придайте форму вулкана. При желании в промежутках между коржами выложите сухофрукты или орешки. Затем соедините сливочное масло соедините с шоколадом и растопите на водяной бане. Полученной глазурью полейте торт и отправьте в холодильник, чтобы он как следует пропитаться.

Торт Вулкан — нежнейший и мягкий.

Торт Вулкан. Вкусное лакомство, простое в приготовлении 2

Пеките на здоровье!

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