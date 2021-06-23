Торт Вулкан. Вкусное лакомство, простое в приготовлении

Торт Вулкан очень вкусный и лёгкий в приготовлении десерт, который обязательно Вам понравится.
Торт Вулкан: ингредиенты
- Сметана — 1 л. (один литр)
- Сахар — 3 ст. (три стакана)
- Сгущёнка — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Какао — 2-3 ст. л (две — три столовые ложки)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Мука — 400-500 гр. (четыреста-пятьсот грамм)
- Орехи — 100 гр. (сто грамм)
- Сухофрукты — 100 гр. (сто грамм)
- Шоколад — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить коржи соедините 200 гр. сметаны, 200 гр. масла и яйца, немного взбейте.
- Затем добавьте 2 ст. л какао, сгущённое молоко и разрыхлитель и взбейте венчиком или миксером.
- Постепенно взбивая добавьте муку.
- Разделите тесто на две неравные части. Один из коржей должен быть тонким и не очень большим по объёму.
- Выпекайте оба коржа при невысокой температуре (до 100 градусов) около 30 минут. Готовые коржи остудите.
- Большой корж нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера.
- Оставшуюся сметану взбейте с сахаром (около 6-8 ст. л) до однородной консистенции.
- Корж, который поменьше будет использоваться как основа. Придайте ему форму и обильно смажьте кремом.
- Затем нарезанные кусочки коржа обмакните в крем и выкладывайте на основу.
- Весь корж выложите таким образом и придайте форму вулкана. При желании в промежутках между коржами выложите сухофрукты или орешки. Затем соедините сливочное масло соедините с шоколадом и растопите на водяной бане. Полученной глазурью полейте торт и отправьте в холодильник, чтобы он как следует пропитаться.
Торт Вулкан — нежнейший и мягкий.
Пеките на здоровье!
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