Салат с перчинкой «Добрая теща». Оригинальный салат от любимой тёщи

Обязательны в салате паприка и красный острый перец. Но не из-за них у блюда такое название, а из-за большого количества разных продуктов, которые всегда ставит на стол любимая теща. Салат оригинальный, вкусный и не дорогой – все ингредиенты простые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе и шампиньона, по 300 г;

лук, 100 г;

морковь, 150 г;

огурцы маринованные, 100 г;

кукуруза консервированная, 100 г;

яйца, 3 шт;

майонез, 120 г.

Процесс приготовления

Отвариваем мясо курицы в подсоленной воде со специями и остужаем в бульоне.

Грибы режем пластинками и обжариваем на разогретой сковороде до испарения жидкости. Перед окончанием жарки солим, перчим, посыпаем любимыми специями.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем с грибами, когда в сковороде уже нет жидкости. Жарим 5 минут.

Добавляем морковь, порезанную соломкой и жарим все вместе до мягкости моркови.

Выкладываем массу на бумажные полотенца, чтобы они впитали в себя излишки растительного масла. Остужаем.

Мясо режем соломкой и смешиваем с основной массой.

Добавляем кукурузу и перемешиваем.

Добавляем огурцы, порезанные соломкой.

Смешиваем все продукты, заправляем салат майонезом и выкладываем его в салатник.

Сверху щедро посыпаем красным перцем и сладкой паприкой.

Подаем салат к праздничному столу.