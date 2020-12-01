Салат с перчинкой «Добрая теща». Оригинальный салат от любимой тёщи

Обязательны в салате паприка и красный острый перец. Но не из-за них у блюда такое название, а из-за большого количества разных продуктов, которые всегда ставит на стол любимая теща. Салат оригинальный, вкусный и не дорогой – все ингредиенты простые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе и шампиньона, по 300 г;
- лук, 100 г;
- морковь, 150 г;
- огурцы маринованные, 100 г;
- кукуруза консервированная, 100 г;
- яйца, 3 шт;
- майонез, 120 г.
Процесс приготовления
Отвариваем мясо курицы в подсоленной воде со специями и остужаем в бульоне.
Грибы режем пластинками и обжариваем на разогретой сковороде до испарения жидкости. Перед окончанием жарки солим, перчим, посыпаем любимыми специями.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем с грибами, когда в сковороде уже нет жидкости. Жарим 5 минут.
Добавляем морковь, порезанную соломкой и жарим все вместе до мягкости моркови.
Выкладываем массу на бумажные полотенца, чтобы они впитали в себя излишки растительного масла. Остужаем.
Мясо режем соломкой и смешиваем с основной массой.
Добавляем кукурузу и перемешиваем.
Добавляем огурцы, порезанные соломкой.
Смешиваем все продукты, заправляем салат майонезом и выкладываем его в салатник.
Сверху щедро посыпаем красным перцем и сладкой паприкой.
Подаем салат к праздничному столу.
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