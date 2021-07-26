Знакомая из немецкого поселка подсказала рецепт! Картофельное пюре готовлю теперь только так

Картофельное пюре можно готовить разными способами, у каждой хозяйки есть свои секреты вкусного гарнира. Этот рецепт мне подсказала подруга, которая живет в немецком поселке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-картофель, 1 кг;

-соль, 1 ч.л;

-масло сливочное, 50 г;

-масло растительное, 30 г;

-лист лавровый, 2 шт;

-перец душистый, 5 шт;

-специи для картофеля, 0.5 ч.л;

-вода, 500 мл.

Процесс приготовления

В кастрюлю кладем сливочное масло и наливаем растительное.

Когда масло растает, добавляем картофель, солим его и посыпаем приправой.

Обжариваем картофель, постоянно перемешивая, чтобы кусочки не пригорали.

Когда картофель начнет румяниться, минут через 10 после начала обжарки, добавляем душистый перец и лавровый лист, заливаем воду.

Варим до готовности, сливаем воду и делаем из картофеля пюре.

По мере необходимости, вливаем жидкость от картофеля, чтобы получить гарнир нужной густоты.