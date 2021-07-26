Знакомая из немецкого поселка подсказала рецепт! Картофельное пюре готовлю теперь только так

Картофельное пюре можно готовить разными способами, у каждой хозяйки есть свои секреты вкусного гарнира. Этот рецепт мне подсказала подруга, которая живет в немецком поселке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-картофель, 1 кг;
-соль, 1 ч.л;
-масло сливочное, 50 г;
-масло растительное, 30 г;
-лист лавровый, 2 шт;
-перец душистый, 5 шт;
-специи для картофеля, 0.5 ч.л;
-вода, 500 мл.
Процесс приготовления
В кастрюлю кладем сливочное масло и наливаем растительное.
Когда масло растает, добавляем картофель, солим его и посыпаем приправой.
Обжариваем картофель, постоянно перемешивая, чтобы кусочки не пригорали.
Когда картофель начнет румяниться, минут через 10 после начала обжарки, добавляем душистый перец и лавровый лист, заливаем воду.
Варим до готовности, сливаем воду и делаем из картофеля пюре.
По мере необходимости, вливаем жидкость от картофеля, чтобы получить гарнир нужной густоты.
Пюре получается ароматным, нежным, со сливочным вкусом, оно идеально подходит для любых закусок, как мясных, так и рыбных. Вам точно понравится.
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