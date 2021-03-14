Рецепт пирога с вишней на кефире получается невероятно нежным и вкусным. Начинка дает свою приятную кислинку. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяйке.

Рецепт пирога с вишней на кефире: ингредиенты

200 (двести) гр — муки 200 (двести) гр — сахара 200 (двести) гр — кефира 3 (три) шт — яиц вишня 1 (одна) ч. ложка — сливочного масла полторы чайной ложки — разрыхлителя сахарная пудра

Рецепт приготовления: