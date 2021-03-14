Рецепт пирога с вишней на кефире получается невероятно нежным и вкусным. Начинка дает свою приятную кислинку. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяйке.
Рецепт пирога с вишней на кефире: ингредиенты
- 200 (двести) гр — муки
- 200 (двести) гр — сахара
- 200 (двести) гр — кефира
- 3 (три) шт — яиц
- вишня
- 1 (одна) ч. ложка — сливочного масла
- полторы чайной ложки — разрыхлителя
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Кефир и яйца должны быть комнатной температуры. Если у вас мороженная ягода, тогда разморозьте ее в сите, чтобы стек лишний сок
- Яйца смешайте с сахаром и взбейте до стойкой и густой массы
- Вылейте во взбитую массу кефир, перемешайте
- Муку соедините с разрыхлителем и просейте, частями всыпьте в тесто и перемешайте. Масса должна быть жиденькой
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, и вылейте в нее тесто. Поверх теста выложите вишню. И отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. Готовность проверяйте шпажкой. Готовый и слегка остывший пирог посыпьте сахарной пудрой. Рецепт пирога с вишней на кефире — настоящая палочка выручалочка, лично для меня. Когда хочу полакомиться вкусненьким, я готовлю эту вкуснятину. Вместо вишни, смело берите любые другие ягодки, джем или варенье! Готовьте на здоровье!
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