Скатерть-Самобранка

5 324 подписчика

Рецепт пирога с вишней на кефире

Рецепт пирога с вишней на кефире получается невероятно нежным и вкусным. Начинка дает свою приятную кислинку. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Он настолько прост, что под силу даже начинающей хозяйке.

Рецепт пирога с вишней на кефире

Рецепт пирога с вишней на кефире: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — муки
  2. 200 (двести) гр — сахара
  3. 200 (двести) гр — кефира
  4. 3 (три) шт — яиц
  5. вишня
  6. 1 (одна) ч. ложка — сливочного масла
  7. полторы чайной ложки — разрыхлителя
  8. сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  • Кефир и яйца должны быть комнатной температуры. Если у вас мороженная ягода, тогда разморозьте ее в сите, чтобы стек лишний сок
  • Яйца смешайте с сахаром и взбейте до стойкой и густой массы
  • Вылейте во взбитую массу кефир, перемешайте
  • Муку соедините с разрыхлителем и просейте, частями всыпьте в тесто и перемешайте. Масса должна быть жиденькой
  • Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, и вылейте в нее тесто. Поверх теста выложите вишню. И отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на сорок минут. Готовность проверяйте шпажкой. Готовый и слегка остывший пирог посыпьте сахарной пудрой. Рецепт пирога с вишней на кефире — настоящая палочка выручалочка, лично для меня. Когда хочу полакомиться вкусненьким, я готовлю эту вкуснятину.
    Вместо вишни, смело берите любые другие ягодки, джем или варенье! Готовьте на здоровье!
Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх