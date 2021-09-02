Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Пирожки из хлеба. Просто приготовить, вкусно кушать

Пирожки из хлеба — настоящая находка для лентяев или тех, у кого нету времени на замес. Он получается невероятно сочным и хрустящим.

Пирожки из хлеба: ингредиенты

Пирожки из хлеба

  1. Отварные яйца – 3 шт. (три штуки)
  2. Подсолнечное масло – опционно
  3. Свежий батон – 1 шт. (одна штука)
  4. Отварной рис – 1 ст. (один стакан)
  5. Зелень – по вкусу
  6. Специи – по вкусу

Способ приготовления:

  • Яйца и рис отварите заранее и остудите.
  • Измельчите яйца и зелень.
  • Яйца, рис, зелень соедините, приперчите, присалите и вымешайте.
  • С батона срежьте корку, ломтями режьте мякоть, положите в ёмкость, влейте воду и отожмите.
  • Положите на один ломтик начинку, накройте другим обомните, создавая пирожок круглого типа. Таким образом создайте все пирожки.
  • Я казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Его налейте столько, чтобы погрузилась половина пирожка.
  • Жарьте по 3-4 пирожка на среднем огне до появления корочки.
  • Переверните и жарьте до румяности.
  • Выложите на бумажные полотенца, чтобы масло стекло.

Пирожки из хлеба — простое и вкусное лакомство.

Пирожки из хлеба. Просто приготовить, вкусно кушать 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх