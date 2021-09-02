Пирожки из хлеба. Просто приготовить, вкусно кушать

Пирожки из хлеба — настоящая находка для лентяев или тех, у кого нету времени на замес. Он получается невероятно сочным и хрустящим.

Пирожки из хлеба: ингредиенты

Отварные яйца – 3 шт. (три штуки) Подсолнечное масло – опционно Свежий батон – 1 шт. (одна штука) Отварной рис – 1 ст. (один стакан) Зелень – по вкусу Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и рис отварите заранее и остудите.

Измельчите яйца и зелень.

Яйца, рис, зелень соедините, приперчите, присалите и вымешайте.

С батона срежьте корку, ломтями режьте мякоть, положите в ёмкость, влейте воду и отожмите.

Положите на один ломтик начинку, накройте другим обомните, создавая пирожок круглого типа. Таким образом создайте все пирожки.

Я казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Его налейте столько, чтобы погрузилась половина пирожка.

Жарьте по 3-4 пирожка на среднем огне до появления корочки.

Переверните и жарьте до румяности.

Выложите на бумажные полотенца, чтобы масло стекло.

Пирожки из хлеба — простое и вкусное лакомство.

Приятного аппетита!