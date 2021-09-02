Пирожки из хлеба. Просто приготовить, вкусно кушать

Пирожки из хлеба — настоящая находка для лентяев или тех, у кого нету времени на замес. Он получается невероятно сочным и хрустящим.
Пирожки из хлеба: ингредиенты
- Отварные яйца – 3 шт. (три штуки)
- Подсолнечное масло – опционно
- Свежий батон – 1 шт. (одна штука)
- Отварной рис – 1 ст. (один стакан)
- Зелень – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца и рис отварите заранее и остудите.
- Измельчите яйца и зелень.
- Яйца, рис, зелень соедините, приперчите, присалите и вымешайте.
- С батона срежьте корку, ломтями режьте мякоть, положите в ёмкость, влейте воду и отожмите.
- Положите на один ломтик начинку, накройте другим обомните, создавая пирожок круглого типа. Таким образом создайте все пирожки.
- Я казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Его налейте столько, чтобы погрузилась половина пирожка.
- Жарьте по 3-4 пирожка на среднем огне до появления корочки.
- Переверните и жарьте до румяности.
- Выложите на бумажные полотенца, чтобы масло стекло.
Пирожки из хлеба — простое и вкусное лакомство.
Приятного аппетита!
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