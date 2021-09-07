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Быстрые пирожки с картошкой. Не нужно замешивать и ждать, когда подойдет тесто и без лепки

Все любят пирожки с картошкой, но многие просто терпеть не могут терять столько времени на кухне, чтобы их сделать. Предлагаю воспользоваться моим простым рецептом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 кг;
  • масло сливочное, 50 г;
  • лук, 2 шт;
  • соль, перец.

Для приготовления теста необходимо:

  • мука, 130 г;
  • кефир, 150 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • разрыхлитель, 5 г;
  • соль щепотка.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле и смешиваем в пюре, добавляем сливочное масло, по вкусу зелень и специи.

Из охлажденной картофельной массы формируем небольшие пирожки.

Яйца смешиваем с солью и кефиром или молоком.

Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем.

Масса должна получиться очень густой.

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Каждый пирожок из картофеля опускаем в кляр и выкладываем в сковороду.

Быстрые пирожки с картошкой. Не нужно замешивать и ждать, когда подойдет тесто и без лепки

Обжариваем пирожки с двух сторон до румяности.

Подаю такие мягкие и пышные пирожки со сметаной, растопленным сливочным маслом, салатами.

Быстрые пирожки с картошкой. Не нужно замешивать и ждать, когда подойдет тесто и без лепки

Чтобы пирожки были еще ароматнее и вкуснее, добавьте в картофельную массу обжаренные грибочки.

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