Быстрые пирожки с картошкой. Не нужно замешивать и ждать, когда подойдет тесто и без лепки

Все любят пирожки с картошкой, но многие просто терпеть не могут терять столько времени на кухне, чтобы их сделать. Предлагаю воспользоваться моим простым рецептом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

масло сливочное, 50 г;

лук, 2 шт;

соль, перец.

Для приготовления теста необходимо:

мука, 130 г;

кефир, 150 мл;

яйца, 2 шт;

разрыхлитель, 5 г;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле и смешиваем в пюре, добавляем сливочное масло, по вкусу зелень и специи.

Из охлажденной картофельной массы формируем небольшие пирожки.

Яйца смешиваем с солью и кефиром или молоком.

Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем.

Масса должна получиться очень густой.

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Каждый пирожок из картофеля опускаем в кляр и выкладываем в сковороду.

Обжариваем пирожки с двух сторон до румяности.

Подаю такие мягкие и пышные пирожки со сметаной, растопленным сливочным маслом, салатами.