Быстрые пирожки с картошкой. Не нужно замешивать и ждать, когда подойдет тесто и без лепки

Все любят пирожки с картошкой, но многие просто терпеть не могут терять столько времени на кухне, чтобы их сделать. Предлагаю воспользоваться моим простым рецептом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- масло сливочное, 50 г;
- лук, 2 шт;
- соль, перец.
Для приготовления теста необходимо:
- мука, 130 г;
- кефир, 150 мл;
- яйца, 2 шт;
- разрыхлитель, 5 г;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре.
Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле и смешиваем в пюре, добавляем сливочное масло, по вкусу зелень и специи.
Из охлажденной картофельной массы формируем небольшие пирожки.
Яйца смешиваем с солью и кефиром или молоком.
Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем.
Масса должна получиться очень густой.
Разогреваем растительное масло в сковороде.
Каждый пирожок из картофеля опускаем в кляр и выкладываем в сковороду.
Обжариваем пирожки с двух сторон до румяности.
Подаю такие мягкие и пышные пирожки со сметаной, растопленным сливочным маслом, салатами.
Чтобы пирожки были еще ароматнее и вкуснее, добавьте в картофельную массу обжаренные грибочки.
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