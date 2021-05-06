Творожные сырки. Получаются намного вкуснее магазинных

Творожные сырки намного вкуснее и полезнее магазинных. Это очень удобный способ накормить деток полезным творогом.
Творожные сырки: ингредиенты
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Творог — 300 гр. (триста грамм)
- Кокосовая стружка — 30 гр. (тридцать грамм)
- Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
- Молочный шоколад — 300 гр. (триста грамм)
- Вафли — 100 гр. (сто грамм)
- Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Выложите творог в миску, добавьте ванилин и кокосовую стружку, туда же отправьте сахар и растопленное масло. Все перемешайте до однородности непременно вилкой.
- Берите по ложке творога, скатывайте в шар, а затем в колбаски. Уберите готовые колбаски в морозильную камеру на 30 — 40 минут.
- Растопите на водяной бане молочный шоколад.
- Хорошо измельчите вафли, добавьте к шоколаду и перемешайте.
- Колбаски достаньте из морозильника и наденьте на шпажки. Каждую такую заготовку переложите на лист пергамента. Оставить до полного застывания и по мере необходимости можно доставать.
Творожные сырки готовить легко и быстро.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии