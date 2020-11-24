Увидела, как сестра кладёт корочку хлеба в кастрюлю, когда варит свёклу: делюсь кулинарной хитростью

Скоро новый год. На моём праздничном столе обязательно будет салат «Селёдка под шубой». Чтобы блюдо получилось вкусным, важно правильно отварить свеклу. Сегодня я поделюсь с вами удобным способом варки этого замечательного и полезного овоща.

Каждая хозяйка знает, что свекла варится больше часа, я часто даже забывала, что она у меня вариться на плите. Теперь этот процесс у меня забирает меньше времени, и главная героиня любимого салата после варки имеет красивый яркий цвет и потрясающий вкус.

Подготовка свеклы

Свеклу необходимо очистить от загрязнений, помыть под проточной водой.

СОВЕТ: Не срезайте хвостик у свеклы, потому что после варки она приобретёт бурый и тусклый цвет.

Варю свеклу только в эмалированной кастрюле. Я выделила для варки этого овоща отдельную посуду и использую её только для этих дел. Ведь отмыть кастрюлю до первозданного вида у меня не удалось, поэтому я решила пойти таким путём.

Количество воды

Чтобы овощ сварился быстрее и сохранил при этом максимальное количество полезных микроэлементов, важно угадать с количеством воды. Сначала я складываю в кастрюлю промытую свеклу, а потом заливаю её водой, чтобы она покрыла полностью овощи. Потом вынимаю свеклу и даю воде закипеть.

В кипящую воду добавляю свеклу.

Конечно, опытная хозяйка может определить сразу сколько необходимо воды, я так делала вначале своего кулинарного пути.

Секреты яркости цвета

Для того, чтобы свекла радовала не только желудок, но и глаз я добавляю в кипящую воду чайную ложку сахара. Если дома есть лимон, то выдавливаю чайную ложечку сока и вливаю в кастрюлю. Лимон можно заменить уксусом, достаточно будет половины чайной ложки.

А этот запах!

Не знаю как вам, а мне очень не нравится этот аромат варёной свеклы, который распространяется по всему дому с бешенной скоростью. Сколько не включай вытяжку, сколько не открывай окна, а всё равно этот запах везде.

Ко мне пришла в гости сестра и, учуяв этот запах, поделилась, что при варке добавляет корочку чёрного хлеба. Я попробовала и действительно запах стал намного приятнее.

И напоследок

Чтобы свекла быстро очистилась, после варки сразу кладу её в ледяную воду. Тогда кожура будет сама сниматься. Надеюсь, что эти маленькие хитрости помогут сделать процесс варки более комфортным, а свеклу красивой и вкусной.