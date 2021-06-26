Кабачки исчезают на раз-два! Не успеваю подавать на стол: рецепт закуски из кабачка

Сочные и ароматные кабачки в кляре с зеленью и специями, можно приготовить не только просто на ужин, но и к столу на пикнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

мука, 3 ст.л;

яйца, 2 шт;

сметана, 3 ст.л;

соль, перец, специи, укроп.

Процесс приготовления

Кабачок лучше взять молодой, чтобы семена были совсем мягкие и не пришлось ничего вырезать.

Солим с двух сторон и оставляем.

Укроп мелко режем и смешиваем со сметаной, яйцами и мукой. Кляр должен быть густым.

Кружки кабачка можно помокнуть бумажными салфетками, чтобы убрать излишки воду.

Разогреваем немного растительного масла.

Кружки кабачков обмакиваем в муке, потом опускаем в кляр и выкладываем на сковороду.

Обжариваем с двух сторон, выкладываем на блюдо.