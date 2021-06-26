Кабачки исчезают на раз-два! Не успеваю подавать на стол: рецепт закуски из кабачка

Сочные и ароматные кабачки в кляре с зеленью и специями, можно приготовить не только просто на ужин, но и к столу на пикнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- мука, 3 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 3 ст.л;
- соль, перец, специи, укроп.
Процесс приготовления
Кабачок лучше взять молодой, чтобы семена были совсем мягкие и не пришлось ничего вырезать.
Солим с двух сторон и оставляем.
Укроп мелко режем и смешиваем со сметаной, яйцами и мукой. Кляр должен быть густым.
Кружки кабачка можно помокнуть бумажными салфетками, чтобы убрать излишки воду.
Разогреваем немного растительного масла.
Кружки кабачков обмакиваем в муке, потом опускаем в кляр и выкладываем на сковороду.
Обжариваем с двух сторон, выкладываем на блюдо.
Кабачки получаются очень вкусными, а сделать еще вкуснее, можно с помощью соуса из сметаны с укропом и чесноком, свежим огурчиком.
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