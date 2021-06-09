Медовик с карамельным кремом. Традиционное лакомство по-новому

Медовик с карамельным кремом любимый десерт из детства. Такой торт обязательно понравится любителям сладкого.
Медовик с карамельным кремом: ингредиенты
- Пшеничная мука – 400 г. (четыреста грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Мёд – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Кукурузный крахмал – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Молоко – 700 мл. (семьсот грамм)
- Чернослив – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Грецкий орех – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Щепотка куркумы
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Сахар насыпьте в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на плиту. Сахар доведите до кипения на среднем огне до тех пор, пока не поменяет цвет, потом проварите до янтарного цвета и влейте тёплое молоко, активно перемешивая венчиком. В это время варите карамель на медленном огне.
- В кастрюлю вбейте куриные яйца, добавьте ваниль, крахмал, куркуму и влейте половник карамельного молока и тщательно перемешайте. Потом влейте оставшееся молоко и перемешайте. Крем поставьте на плиту и варите до загустения, постоянно помешивая. Крем снимите с огня и добавьте сливочное масло. Накройте его плёнкой отложите.
- Просеянную муку всыпьте в миску и натрите на тёрке сливочное масло. Добавьте жидкий мёд и перетрите всё в крошку. Распределите её на 2-3 сковороды, поставьте на плиту и жарьте на среднем огне, периодически помешивая, до приятного карамельного цвета.
- Соберите торт. Возьмите разъёмную форму для выпечки, всыпьте немного крошки и выложите крем, разравняйте. Сделайте тонкий слой крошки и ещё раз крем.
- Нарубите на мелкие кусочки орехи и чернослив, перемешайте. Сверху присыпьте торт и отправьте в холодильник на несколько часов.
- После достаньте торт из формы и подайте к столу.
Медовик с карамельным кремом настоящая находка для сладкоежек.
Пеките на здоровье!
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