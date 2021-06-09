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Медовик с карамельным кремом. Традиционное лакомство по-новому

Медовик с карамельным кремом любимый десерт из детства. Такой торт обязательно понравится  любителям сладкого.

Медовик с карамельным кремом: ингредиенты

Медовик с карамельным кремом

  1. Пшеничная мука – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Мёд – 120 г. (сто двадцать грамм)
  5. Кукурузный крахмал – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  6. Сливочное масло – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  7. Молоко – 700 мл. (семьсот грамм)
  8. Чернослив – 50 г. (пятьдесят грамм)
  9. Грецкий орех – 50 г. (пятьдесят грамм)
  10. Щепотка куркумы
  11. Щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Сахар насыпьте в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на плиту. Сахар доведите до кипения на среднем огне до тех пор, пока не поменяет цвет, потом проварите до янтарного цвета и влейте тёплое молоко, активно перемешивая венчиком. В это время варите карамель на медленном огне.
  • В кастрюлю вбейте куриные яйца, добавьте ваниль, крахмал, куркуму и влейте половник карамельного молока и тщательно перемешайте. Потом влейте оставшееся молоко и перемешайте. Крем поставьте на плиту и варите до загустения, постоянно помешивая. Крем снимите с огня и добавьте сливочное масло. Накройте его плёнкой отложите.
  • Просеянную муку всыпьте в миску и натрите на тёрке сливочное масло.
    Добавьте жидкий мёд и перетрите всё в крошку. Распределите её на 2-3 сковороды, поставьте на плиту и жарьте на среднем огне, периодически помешивая, до приятного карамельного цвета.
  •  Соберите торт. Возьмите разъёмную форму для выпечки, всыпьте немного крошки и выложите крем, разравняйте. Сделайте тонкий слой крошки и ещё раз крем.
  • Нарубите на мелкие кусочки орехи и чернослив, перемешайте. Сверху присыпьте торт и отправьте в холодильник на несколько часов.
  • После достаньте торт из формы и подайте к столу.

Медовик с карамельным кремом настоящая находка для сладкоежек.

Медовик с карамельным кремом. Традиционное лакомство по-новому 2

Пеките на здоровье!

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