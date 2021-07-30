Свиные отбивные. Мясо буквально тает во роту

Свиные отбивные получаются безумно нежными и мягкими, они буквально растают у Вас во рту.
Свиные отбивные: ингредиенты
- Молоко — около литра
- Мука
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Свинина — 600-700 гр. (шестьсот — семьсот грамм)
- Сахар
- Соль
- Перец
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте свинину на куски и тщательно отбейте.
- Все ингредиенты смешайте по одной чайной ложке и натрите ей отбивные.
- Затем отбивные выложите в тарелку и залейте молоком. Оставьте на 3 часа.
- После этого каждый кусочек мяса обмокайте сначала в муке, затем в яйце и обжарьте в подсолнечном масле.
Свиные отбивные — самые нежные и мягкие.
Приятного аппетита!
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