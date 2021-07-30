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Свиные отбивные. Мясо буквально тает во роту

Свиные отбивные получаются безумно нежными и мягкими, они буквально растают у Вас во рту.

Свиные отбивные: ингредиенты

Свиные отбивные

  1. Молоко — около литра
  2. Мука
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Свинина — 600-700 гр. (шестьсот — семьсот грамм)
  5. Сахар
  6. Соль
  7. Перец

Пошаговое приготовление:

  • Нарежьте свинину на куски и тщательно отбейте.
  • Все ингредиенты смешайте по одной чайной ложке и натрите ей отбивные.
  • Затем отбивные выложите в тарелку и залейте молоком. Оставьте на 3 часа.
  • После этого каждый кусочек мяса обмокайте сначала в муке, затем в яйце и обжарьте в подсолнечном масле.

Свиные отбивные — самые нежные и мягкие.

Свиные отбивные. Мясо буквально тает во роту 2

Приятного аппетита!

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