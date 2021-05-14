Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Простейший рецепт очень вкусного пирога с творожно-сырной начинкой. Простота рецепта в том, что вместо теста, будет брать лаваш, что ускоряет весь процесс готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 1 пачка;

творог, 500 г;

сырки плавленые, 2 шт;

яйца, 2 шт;

молоко, 150 г;

соль, 1 ч.л;

чеснок измельченный, 1 ч.л;

зелень, перец.

Для приготовления заливки необходимо:

яйцо, 1 шт;

сметана, 1 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Сырки трем на терке и смешиваем с творогом.

Сюда же добавляем мелко рубленую зелень, чеснок, соль, специи по вкусу, молоко, яйца.

Перемешиваем до однородности.

Форму выпечки накрываем пергаментом и кладем лист лаваша.

Сверху раскладываем четверть начинки и накрываем вторым листом лаваша.

Таким образом чередуем, пока не закончатся все продукты.

Верхний слой должен быть лаваш.

Яйцо смешиваем с растительным маслом и сметаной и поливаем заливкой пирог.

Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

По желанию, можно сверху обсыпать кунжутом.