Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Простейший рецепт очень вкусного пирога с творожно-сырной начинкой. Простота рецепта в том, что вместо теста, будет брать лаваш, что ускоряет весь процесс готовки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 1 пачка;
- творог, 500 г;
- сырки плавленые, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- молоко, 150 г;
- соль, 1 ч.л;
- чеснок измельченный, 1 ч.л;
- зелень, перец.
Для приготовления заливки необходимо:
- яйцо, 1 шт;
- сметана, 1 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Сырки трем на терке и смешиваем с творогом.
Сюда же добавляем мелко рубленую зелень, чеснок, соль, специи по вкусу, молоко, яйца.
Перемешиваем до однородности.
Форму выпечки накрываем пергаментом и кладем лист лаваша.
Сверху раскладываем четверть начинки и накрываем вторым листом лаваша.
Таким образом чередуем, пока не закончатся все продукты.
Верхний слой должен быть лаваш.
Яйцо смешиваем с растительным маслом и сметаной и поливаем заливкой пирог.
Выпекаем 30 минут при 180 градусах.
По желанию, можно сверху обсыпать кунжутом.
Пирог получается мягким и ароматным. Я иногда заменяю плавленые сырки твердым сыром. Можно делать сладкую начинку.
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