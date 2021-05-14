Скатерть-Самобранка

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Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Простейший рецепт очень вкусного пирога с творожно-сырной начинкой. Простота рецепта в том, что вместо теста, будет брать лаваш, что ускоряет весь процесс готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 1 пачка;
  • творог, 500 г;
  • сырки плавленые, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • молоко, 150 г;
  • соль, 1 ч.л;
  • чеснок измельченный, 1 ч.л;
  • зелень, перец.

Для приготовления заливки необходимо:

  • яйцо, 1 шт;
  • сметана, 1 ст.л;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Сырки трем на терке и смешиваем с творогом.

Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Сюда же добавляем мелко рубленую зелень, чеснок, соль, специи по вкусу, молоко, яйца.

Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Перемешиваем до однородности.

Форму выпечки накрываем пергаментом и кладем лист лаваша.

Сверху раскладываем четверть начинки и накрываем вторым листом лаваша.

Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Таким образом чередуем, пока не закончатся все продукты.

Верхний слой должен быть лаваш.

Яйцо смешиваем с растительным маслом и сметаной и поливаем заливкой пирог.

Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

По желанию, можно сверху обсыпать кунжутом.

Этот пирог из лаваша придумал гений. Теперь готовлю его каждый выходные (хотя просят каждый день)

Пирог получается мягким и ароматным. Я иногда заменяю плавленые сырки твердым сыром. Можно делать сладкую начинку.

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