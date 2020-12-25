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Положила окорочка в бутылку и получила колбасу. Натуральная колбаса

Колбаса получается очень вкусной, с пикантными нотками. Готовить ее просто, хотя и потребуется немного времени, зато на праздничном столе, у вас будет натуральная, ароматная и совсем мясная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • окорочка куриные, 3 шт;
  • вода, 1.5 л;
  • смесь перцев;
  • лавровый лист, 3 шт;
  • чеснок, 3 зубчикка;
  • желатин, 10 г;
  • бульон, 200 мл.

Процесс приготовления

С окорочков вы можете удалить кожуру или оставить – здесь по вашему вкусу.

Укладываем в кастрюлю, добавляем соль и смесь перцев, лавровый лист, чеснок и заливаем водой.

Доводим до кипения, убираем пенку, уменьшаем огонь и варим около 1.5 часа.

Вынимаем мясо, остужаем и разделываем на волокна или просто мелко режем.

Выдавливаем в мясо еще 3 зубчика чеснока, добавляем любые специи и смесь перцев, перемешиваем.

Желатин заливаем парой ложек бульона, растапливаем и смешиваем с 200 мл бульона.

Мясо выкладываем в пластиковую бутылку, у которой отрезаем верх, трамбуем и заливаем бульоном.

Встряхиваем бутылку, чтобы бульон хорошо пропитал мясо и вышел весь воздух.

Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. Можно и на всю ночь.

Вынимаем из бутылки колбасу, режем порционными кружочками и выкладываем нарезку на блюдо.

Можно посыпать смесью перцев.

Положила окорочка в бутылку и получила колбасу. Натуральная колбаса

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