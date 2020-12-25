Положила окорочка в бутылку и получила колбасу. Натуральная колбаса

Колбаса получается очень вкусной, с пикантными нотками. Готовить ее просто, хотя и потребуется немного времени, зато на праздничном столе, у вас будет натуральная, ароматная и совсем мясная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- окорочка куриные, 3 шт;
- вода, 1.5 л;
- смесь перцев;
- лавровый лист, 3 шт;
- чеснок, 3 зубчикка;
- желатин, 10 г;
- бульон, 200 мл.
Процесс приготовления
С окорочков вы можете удалить кожуру или оставить – здесь по вашему вкусу.
Укладываем в кастрюлю, добавляем соль и смесь перцев, лавровый лист, чеснок и заливаем водой.
Доводим до кипения, убираем пенку, уменьшаем огонь и варим около 1.5 часа.
Вынимаем мясо, остужаем и разделываем на волокна или просто мелко режем.
Выдавливаем в мясо еще 3 зубчика чеснока, добавляем любые специи и смесь перцев, перемешиваем.
Желатин заливаем парой ложек бульона, растапливаем и смешиваем с 200 мл бульона.
Мясо выкладываем в пластиковую бутылку, у которой отрезаем верх, трамбуем и заливаем бульоном.
Встряхиваем бутылку, чтобы бульон хорошо пропитал мясо и вышел весь воздух.
Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. Можно и на всю ночь.
Вынимаем из бутылки колбасу, режем порционными кружочками и выкладываем нарезку на блюдо.
Можно посыпать смесью перцев.
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