Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Легкий рецепт для завтрака или перекуса, можно делать для пикника и брать с собой в дорогу. Набор продуктов самый минимальный, его всегда модно найти в любом холодильнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
картофель, 3 шт;
кефир, 100 мл;
лаваш, 1 уп;
сыр, 100 г;
яйцо, 1 шт;
мука, 200 г;
соль, перец, паприка, укроп и другие специи.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре.
Сыр трем на терке и добавляем в пюре. Заправляем его перцем и паприкой, мелко резанным укропом и разными специями по вашему вкусу.
На лист лаваша выкладываем начинку и равномерно ее распределяем.
Сворачиваем плотный рулет
Режем его порционными кусочками.
Яйцо смешиваем с солью и перцем, вливаем кефир и перемешиваем.
Добавляем муку и вымешиваем кляр до однородности.
Окунаем каждый кусочек лаваша в кляр и выкладываем в разогретое растительное масло.
Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на блюдо.
Подаю такую вкуснятину со сметаной или разными соусами, с салатами из свежих овощей.
В качестве начинки можно использовать все, что угодно. Вкусно получается с грибами, капустой, соленым творогом и сыром.
Свежие комментарии