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Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Легкий рецепт для завтрака или перекуса, можно делать для пикника и брать с собой в дорогу. Набор продуктов самый минимальный, его всегда модно найти в любом холодильнике. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

картофель, 3 шт; 

кефир, 100 мл; 

лаваш, 1 уп; 

сыр, 100 г; 

яйцо, 1 шт; 

мука, 200 г; 

соль, перец, паприка, укроп и другие специи. 

Процесс приготовления 

Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре. 

Сыр трем на терке и добавляем в пюре. Заправляем его перцем и паприкой, мелко резанным укропом и разными специями по вашему вкусу. 

На лист лаваша выкладываем начинку и равномерно ее распределяем. 

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Сворачиваем плотный рулет

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Режем его порционными кусочками. 

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Яйцо смешиваем с солью и перцем, вливаем кефир и перемешиваем. 

Добавляем муку и вымешиваем кляр до однородности. 

Окунаем каждый кусочек лаваша в кляр и выкладываем в разогретое растительное масло.

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на блюдо. 

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Подаю такую вкуснятину со сметаной или разными соусами, с салатами из свежих овощей. 

Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

В качестве начинки можно использовать все, что угодно. Вкусно получается с грибами, капустой, соленым творогом и сыром. 

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