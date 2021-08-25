Свекровь научила: легкий рецепт для завтрака или перекуса. Всегда беру с собой в дорогу

Легкий рецепт для завтрака или перекуса, можно делать для пикника и брать с собой в дорогу. Набор продуктов самый минимальный, его всегда модно найти в любом холодильнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 шт;

кефир, 100 мл;

лаваш, 1 уп;

сыр, 100 г;

яйцо, 1 шт;

мука, 200 г;

соль, перец, паприка, укроп и другие специи.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре.

Сыр трем на терке и добавляем в пюре. Заправляем его перцем и паприкой, мелко резанным укропом и разными специями по вашему вкусу.

На лист лаваша выкладываем начинку и равномерно ее распределяем.

Сворачиваем плотный рулет

Режем его порционными кусочками.

Яйцо смешиваем с солью и перцем, вливаем кефир и перемешиваем.

Добавляем муку и вымешиваем кляр до однородности.

Окунаем каждый кусочек лаваша в кляр и выкладываем в разогретое растительное масло.

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на блюдо.

Подаю такую вкуснятину со сметаной или разными соусами, с салатами из свежих овощей.

В качестве начинки можно использовать все, что угодно. Вкусно получается с грибами, капустой, соленым творогом и сыром.