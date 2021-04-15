Больше селёдку в магазине не покупаю, а солю сама (лук съедается самым первым)

Ингредиенты из расчета на 2 банки объёмом 500 мл.:
- 1. Селёдка или скумбрия (средние) — 2 шт.
- 2. Репчатый лук (средний) — 1 шт.
- 3. Вода — 500 мл.
- 4. Растительное масло — 1 ч. ложка в каждую банку.
- 5. Соль — 2 ст. ложки.
- 6. Сахар — 1 ст. ложка.
- 7. Смесь перцев, кориандр — по вкусу.
- 8. Лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления:
1. У рыбы отрезаем голову, потрошим, тщательно промываем, а затем нарезаем на порционные кусочки.
2. Одну среднюю луковицу нарезаем полукольцами.
3. В кастрюлю наливаем 500 мл. воды. Добавляем 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложку сахара.
Так же добавляем смесь перцев и два лавровых листа.
4. Ставим на огонь и доводим до кипения. С момента закипания провариваем 2 минуты, выключаем огонь и полностью остужаем.
5. Берём чистые банки и послойно укладываем лук, рыбу, лук, рыбу и так доверху банки.
6. Полностью остывшим маринадом заливаем банки доверху.
7. В каждую банку отправляем по 1 ч. ложки растительного масла.
8. Банки закрываем крышками или фольгой как я. Отправляем в холодильник и на утро рыбу можно будет уже есть.
Выкладываем слабосолёную селедку на тарелку и подаём к столу. Лук тоже получается очень вкусным и съедается у нас без остатка.
Для любителей селёдки, этот рецепт настоящая находка, скорее сохраняйте рецепт и идите готовить! Уверяю, что если один раз приготовите, то потом будите делать постоянно!
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