Больше селёдку в магазине не покупаю, а солю сама (лук съедается самым первым)

Ингредиенты из расчета на 2 банки объёмом 500 мл.:

1. Селёдка или скумбрия (средние) — 2 шт.

2. Репчатый лук (средний) — 1 шт.

3. Вода — 500 мл.

4. Растительное масло — 1 ч. ложка в каждую банку.

5. Соль — 2 ст. ложки.

6. Сахар — 1 ст. ложка.

7. Смесь перцев, кориандр — по вкусу.

8. Лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

1. У рыбы отрезаем голову, потрошим, тщательно промываем, а затем нарезаем на порционные кусочки.

2. Одну среднюю луковицу нарезаем полукольцами.

3. В кастрюлю наливаем 500 мл. воды. Добавляем 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложку сахара.

Так же добавляем смесь перцев и два лавровых листа.

4. Ставим на огонь и доводим до кипения. С момента закипания провариваем 2 минуты, выключаем огонь и полностью остужаем.

5. Берём чистые банки и послойно укладываем лук, рыбу, лук, рыбу и так доверху банки.

6. Полностью остывшим маринадом заливаем банки доверху.

7. В каждую банку отправляем по 1 ч. ложки растительного масла.

8. Банки закрываем крышками или фольгой как я. Отправляем в холодильник и на утро рыбу можно будет уже есть.

Выкладываем слабосолёную селедку на тарелку и подаём к столу. Лук тоже получается очень вкусным и съедается у нас без остатка.

Для любителей селёдки, этот рецепт настоящая находка, скорее сохраняйте рецепт и идите готовить! Уверяю, что если один раз приготовите, то потом будите делать постоянно!