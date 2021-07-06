Шоколадный щербет. Лёгкий рецепт полезного и вкусного десерта

Шоколадный щербет — простой и быстрый рецепт десерта, знакомого с детства.
Шоколадный щербет: ингредиенты
- Ядра орехов – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Обыкновенное печенье – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
- Молоко – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Какао-порошок – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
Способ приготовления:
- В мелкую крошку измельчите печенье. Смешайте в глубокой посуде.
- Молоко нагрейте в небольшой кастрюльке или ковшике. Положите сахар. На огне помешивая держите до растворения.
- В молочно-сахарный сироп всыпьте какао. Помешивайте и не доводя до кипения, кусочками положите сливочное масло.
- После растворения масла выключите плиту и снимите кастрюльку.
- К орехово-печеничной крошке вылейте шоколадный сироп. Тщательно перемешайте.
- На разделочную доску разложите рукав для запекания. Массу выложите, заверните и формируйте колбасу. С двух сторон завяжите края.
- Отправьте в холодное место на 3 часа.
Шоколадный щербет — в меру сладкий и удивительно вкусный.
Приятного аппетита!
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