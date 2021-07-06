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Шоколадный щербет. Лёгкий рецепт полезного и вкусного десерта

Шоколадный щербет — простой и быстрый рецепт десерта, знакомого с детства.

Шоколадный щербет: ингредиенты

Шоколадный щербет

  1. Ядра орехов – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Обыкновенное печенье – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
  4. Молоко – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  5. Какао-порошок – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  6. Сахар – 5 ст. л. (пять столовых ложки)

Способ приготовления:

  • В мелкую крошку измельчите печенье. Смешайте в глубокой посуде.
  • Молоко нагрейте в небольшой кастрюльке или ковшике. Положите сахар. На огне помешивая держите до растворения.
  • В молочно-сахарный сироп всыпьте какао. Помешивайте и не доводя до кипения, кусочками положите сливочное масло.
  • После растворения масла выключите плиту и снимите кастрюльку.
  • К орехово-печеничной крошке вылейте шоколадный сироп. Тщательно перемешайте.
  • На разделочную доску разложите рукав для запекания. Массу выложите, заверните и формируйте колбасу. С двух сторон завяжите края.
  • Отправьте в холодное место на 3 часа.

Шоколадный щербет — в меру сладкий и удивительно вкусный.

Шоколадный щербет. Лёгкий рецепт полезного и вкусного десерта 4

Приятного аппетита!

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