Просто положила грудку в перец. И почему я раньше не додумалась до этого блюда? Отныне это наш самый любимый рецепт

Куриное мясо всегда вкусно получается с любыми овощами. Поэтому в этом рецепте, я использую свежие овощи, много зелени, все очень сытное и ароматное.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная, 1 шт;
- сладкий перец, 4 шт;
- томат, 1 шт;
- сметана, 2 ст.л;
- сыр, 100 г;
- соль, перец, специи;
- вода, 70 мл;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Мясо режем мелкими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистости.
Перец режем на 2 части, удаляем плодоножки и укладываем срезом верх в форму для запекания.
Мясо смешиваем с соль, перцем, специями, мукой, сметаной и притушиваем около 2 минут.
Начинку выкладываем в перец, посыпаем тертым сыром и выкладываем кружочки томатов.
Запекаем при 200 градусах около 30 минут.
Готовые перчики посыпаем рубленым чесноком и укропом, подаем к столу с любыми соусами.
Куриное мясо прекрасно заменяется ветчиной или отварным мясом, сосисками или колбасой. По желанию, можно добавить обжаренные шампиньоны.
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