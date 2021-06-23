Скатерть-Самобранка

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Просто положила грудку в перец. И почему я раньше не додумалась до этого блюда? Отныне это наш самый любимый рецепт

Куриное мясо всегда вкусно получается с любыми овощами. Поэтому в этом рецепте, я использую свежие овощи, много зелени, все очень сытное и ароматное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • грудка куриная, 1 шт;
  • сладкий перец, 4 шт;
  • томат, 1 шт;
  • сметана, 2 ст.л;
  • сыр, 100 г;
  • соль, перец, специи;
  • вода, 70 мл;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо режем мелкими кусочками и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Перец режем на 2 части, удаляем плодоножки и укладываем срезом верх в форму для запекания.

Мясо смешиваем с соль, перцем, специями, мукой, сметаной и притушиваем около 2 минут.

Начинку выкладываем в перец, посыпаем тертым сыром и выкладываем кружочки томатов.

Просто положила грудку в перец. И почему я раньше не додумалась до этого блюда? Отныне это наш самый любимый рецепт

Просто положила грудку в перец. И почему я раньше не додумалась до этого блюда? Отныне это наш самый любимый рецепт

Запекаем при 200 градусах около 30 минут.

Готовые перчики посыпаем рубленым чесноком и укропом, подаем к столу с любыми соусами.

Просто положила грудку в перец. И почему я раньше не додумалась до этого блюда? Отныне это наш самый любимый рецепт

Куриное мясо прекрасно заменяется ветчиной или отварным мясом, сосисками или колбасой. По желанию, можно добавить обжаренные шампиньоны.

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