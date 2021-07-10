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Готовлю хачапури по этому рецепту: без дрожжей и на сковороде (быстро и вкусно)

Простейший рецепт вкусных и не жирных хачапури: я их готовлю на сухой сковороде из бездрожжевого теста. Получаются они мягкими и нежными, отличный перекус или даже ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир и сметана по 125 мл;
  • соль и сода по 1 ч.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • масло сливочное растопленное, 100 г;
  • мука, 300 г;
  • творог, 300 г;
  • масло сливочное растопленное, 25 г;
  • укроп и петрушка;
  • сметана, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем со сметаной, солью, содой и сахаром.

Вливаем растопленное, но охлажденное сливочное масло, перемешиваем до однородности.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто.

Совет: всыпайте муку частями, чтоб вымесить мягкое и эластичное тесто, а не слишком грубое и забитое мукой. Может, вам потребуется больше муки, просто смотрите по массе, когда перестанет липнуть к рукам, значит, достаточно всыпать.

Творог смешиваем с солью и рубленой зеленью, сметаной и растопленным сливочным маслом.

Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в лепешку.

Выкладываем начинку, защипываем края и раскатываем немного лепешку скалкой.

Обжариваем на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне до румяности.

Готовлю хачапури по этому рецепту: без дрожжей и на сковороде (быстро и вкусно)

Подаю с растопленным сливочным маслом или сметаной, с салатами.

В качестве начинки можно использовать отварные яйца с зеленым луком или фарш мясной любой.

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