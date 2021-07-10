Готовлю хачапури по этому рецепту: без дрожжей и на сковороде (быстро и вкусно)

Простейший рецепт вкусных и не жирных хачапури: я их готовлю на сухой сковороде из бездрожжевого теста. Получаются они мягкими и нежными, отличный перекус или даже ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир и сметана по 125 мл;
- соль и сода по 1 ч.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- масло сливочное растопленное, 100 г;
- мука, 300 г;
- творог, 300 г;
- масло сливочное растопленное, 25 г;
- укроп и петрушка;
- сметана, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем со сметаной, солью, содой и сахаром.
Вливаем растопленное, но охлажденное сливочное масло, перемешиваем до однородности.
Всыпаем муку и вымешиваем тесто.
Совет: всыпайте муку частями, чтоб вымесить мягкое и эластичное тесто, а не слишком грубое и забитое мукой. Может, вам потребуется больше муки, просто смотрите по массе, когда перестанет липнуть к рукам, значит, достаточно всыпать.
Творог смешиваем с солью и рубленой зеленью, сметаной и растопленным сливочным маслом.
Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в лепешку.
Выкладываем начинку, защипываем края и раскатываем немного лепешку скалкой.
Обжариваем на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне до румяности.
Подаю с растопленным сливочным маслом или сметаной, с салатами.В качестве начинки можно использовать отварные яйца с зеленым луком или фарш мясной любой.
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