Готовлю хачапури по этому рецепту: без дрожжей и на сковороде (быстро и вкусно)

Простейший рецепт вкусных и не жирных хачапури: я их готовлю на сухой сковороде из бездрожжевого теста. Получаются они мягкими и нежными, отличный перекус или даже ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир и сметана по 125 мл;

соль и сода по 1 ч.л;

сахар, 0.5 ч.л;

масло сливочное растопленное, 100 г;

мука, 300 г;

творог, 300 г;

масло сливочное растопленное, 25 г;

укроп и петрушка;

сметана, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем со сметаной, солью, содой и сахаром.

Вливаем растопленное, но охлажденное сливочное масло, перемешиваем до однородности.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто.

Совет: всыпайте муку частями, чтоб вымесить мягкое и эластичное тесто, а не слишком грубое и забитое мукой. Может, вам потребуется больше муки, просто смотрите по массе, когда перестанет липнуть к рукам, значит, достаточно всыпать.

Творог смешиваем с солью и рубленой зеленью, сметаной и растопленным сливочным маслом.

Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в лепешку.

Выкладываем начинку, защипываем края и раскатываем немного лепешку скалкой.

Обжариваем на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне до румяности.