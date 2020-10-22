Грибной суп с курицей: вкусный и ароматный супчик для семейного обеда

Грибной суп с курицей получается невероятно ароматным и вкусным! Суп низкокалорийный, так что он относится к диетическому питанию.

Грибной суп с курицей: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов 400 (четыреста) гр – курицы 1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – лука 2 (две) шт – картофеля 2 (два) л – воды Соль и сухие специи по вкусу Зелень по вкусу 20 (двадцать) гр – растительного масла

Грибной суп с курицей: рецепт

Доведите курицу до кипения. Пенку снимите. Варите минут сорок. Затем вытащите курицу из бульона. Отделите мясо от костей. Бульон процедите и верните мясо в бульон

Картофель нарежьте средним кубиком и отправьте в бульон. Варите минут 15

С грибов слейте жидкость. И нарежьте грибы на три части

Морковь натрите на терке. Лук мелко нарежьте

И обжарьте грибы, лук и морковь на сковороде с маслом

После чего отправьте зажарку в суп. И варите еще минут 15

Грибной суп с курицей готов!

Деткам такой супчик тоже очень понравится. При желании добавьте любимую зелень. Вообще, не обязательно консервированные шампиньоны. Можно взять и свежие. Можете в суп положить еще и рис, и чечевицу. По вашему желанию.