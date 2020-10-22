Грибной суп с курицей: вкусный и ароматный супчик для семейного обеда

Грибной суп с курицей получается невероятно ароматным и вкусным! Суп низкокалорийный, так что он относится к диетическому питанию.
Грибной суп с курицей: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – шампиньонов
- 400 (четыреста) гр – курицы
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) шт – картофеля
- 2 (два) л – воды
- Соль и сухие специи по вкусу
- Зелень по вкусу
- 20 (двадцать) гр – растительного масла
Грибной суп с курицей: рецепт
- Доведите курицу до кипения. Пенку снимите. Варите минут сорок. Затем вытащите курицу из бульона. Отделите мясо от костей. Бульон процедите и верните мясо в бульон
- Картофель нарежьте средним кубиком и отправьте в бульон. Варите минут 15
- С грибов слейте жидкость. И нарежьте грибы на три части
- Морковь натрите на терке. Лук мелко нарежьте
- И обжарьте грибы, лук и морковь на сковороде с маслом
- После чего отправьте зажарку в суп. И варите еще минут 15
Грибной суп с курицей готов!
Деткам такой супчик тоже очень понравится. При желании добавьте любимую зелень. Вообще, не обязательно консервированные шампиньоны. Можно взять и свежие. Можете в суп положить еще и рис, и чечевицу. По вашему желанию.
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